صنع في ألمانيا

صديقة للبيئة: إعادة تدوير الأقمشة الفاخرة

تنتج شركة "إل بي جي ستوديوز" منسوجات منزلية من مواد كان سيتم التخلص منها. منسوجات مصنوعة من بقايا، وتصاميم من بيوتات الأزياء. وسائد مضحكة على شكل كائنات خيالية وأغطية مصنوعة من المخمل والكشمير والألبكة.