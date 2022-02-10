صديقة للبيئة: إعادة تدوير الأقمشة الفاخرة

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تنتج شركة "إل بي جي ستوديوز" منسوجات منزلية من مواد كان سيتم التخلص منها. منسوجات مصنوعة من بقايا، وتصاميم من بيوتات الأزياء. وسائد مضحكة على شكل كائنات خيالية وأغطية مصنوعة من المخمل والكشمير والألبكة.
حذرت وكالة البيئة الأوروبية من الاستهلاك الكبير للملابس والمنسوجات داخل دول الاتحاد الأوروبي، لما لذلك من ضرر على البيئة وعلى المواد الخام والمياه.
مع قرب انعقاد قمة المناخ "كوب 27" التي تستضيفها مصر، تكثف الحكومة المصرية مبادراتها البيئية لتخفيف حدة التلوث وتقليل الانبعاثات في القاهرة المصنفة ضمن المدن الأكثر تلوثا، آخرها أول مشروع "كايرو بايك" لركوب الدراجات.
يبدو أن الأكياس الورقية ليست الخيار الأفضل للبيئة حتى أن تأثيرها البيئي أسوأ من نظيراتها البلاستيكية، استناداً لما يقوله خبراء في مجال البيئة والاستدامة. ما السبب وراء ذلك؟
الهواتف الذكية مضرة للبيئة، لهذا السبب تعتزم شركة فيرفون" الهولندية طرح إصدارها الجديد من هاتف "فايرفون 4" الذكي الذي قالت إنه صديق للبيئة. في التقرير التالي تتقصى DW عن إمكانية وجود هاتف ذكي غير مضر بالبيئة؟
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