صديقة كريستيانو رونالدو تكتب بالعربية وترتدي الحجاب

نشرت صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صورة لها على حسابها في أنستغرام وعلقت عليها باللغة العربية: "شكرا على حسن الضيافة والترحاب من قلوبكم الكبيرة وجعل زيارتنا زيارة لا تنسى. شكرا دبي".

وحققت الصورة أكثر من مليون إعجاب ومئات التعليقات من معجبين معظمهم من العرب. ويبلغ عدد متابعي جورجينا رودريغز على موقع أنستغرام فقط أكثر من ثمانية مليون شخص. وظهرت رودريغز البالغة من العمر أربعة وعشرون عاما وهي ترتدي غطاء رأس وقفطانا مغربيا.

وارتبطت عارضة الأزياء الإسبانية بنجم يوفنتوس الإيطالي في نهاية 2016 وأنجبت منه في نوفمبر 2017 مولودها الأول والرابع لرونالدو، إذ أن النجم البرتغالي أب لثلاثة أطفال آخرين من علاقات سابقة.

تجدر الإشارة أن البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب لعام 2018 وجائزة أجمل هدف من اختيار الجمهور في حفل جوائز "غلوب سوكر" أقيم مؤخرا في دبي. وقد نشر رونالدو صورا وفيديوهات له على موقع توتيتر أثناء تواجده في دبي.

س.ع/ع.ج.م