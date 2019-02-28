صديقة رونالدو توجه له رسالة مؤثرة!

ارتدى كريستيانو رونالدو ثوب البطل، وقاد فريقه يوفنتوس أمس الثلاثاء (12 مارس/آذار 2019) إلى التأهل لربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك عقب تسجيله ثلاثية في مرمى الفريق الإسباني العنيد أتلتيكو مدريد.

وعبرت صديقة رونالدو جورجينا رودريغيز عن سعادتها الكبيرة بتألق أحسن لاعب في العالم خمس مرات، ووجهت له رسالة مؤثرة على حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

ونشرت جورجينا صورة لرونالدو أثناء فترة طفولته، وعلقت عليها قائلة "الفوز بثلاثة أهداف لا يسرقه أحد. تستحق ذلك (رونالدو) وليس فقط بفضل الأهداف التي سجلتها الليلة"، وأضافت الحسناء الإسبانية: "أنت نموذج يحتذى به من يلعب معك في الفريق والمدرب وكل شخص. نحبك وندعمك في كل يوم".

وكانت جورجينا رودريغيز متأثرة بشكل كبيرة أثناء مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد، إذ لمحتها الكاميرا في أكثر من مرة وهي تذرف الدموع فرحاً بتسجيل النجم البرتغالي الهدف تلو الآخر في مرمى الفريق الإسباني القوي أتلتيكو مدريد.

من جهة أخرى، عبر كريستيانو رونالدو عن سعادته الكبيرة بتأهل يوفنتوس إلى الدوري المقبل من مسابقة دوري أبطال أوروبا. وأكد النجم البرتغالي في تصريحات صحفية لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا" أن يوفنتوس على الطريق الصحيح وأثبت أنه فريق قوي ويستحق التأهل إلى الدور المقبل.

يشار إلى أن يوفنتوس، يعول بشكل كبير على كريستيانو رونالدو، من أجل قيادة الفريق إلى الفوز بمسابقة دوري أبطال أوروبا الغائبة عن خزائنه منذ سنوات. ويأمل "البيانكونيري" أن تساعد خبرة النجم البرتغالي في ترجيح كفة الفريق الإيطالي في المباريات القادمة، والتي ستتسم بصعوبة وندية أكبر فوق المستطيل الأخضر.