 "صدمة" و "فزع".. ردود فعل دولية وأممية على قصف مخيم جباليا بغزة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 01.11.2023

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"صدمة" و "فزع".. ردود فعل دولية وأممية على قصف مخيم جباليا بغزة

تتوالى ردود الفعل على قصف مخيم جباليا في غزة، ففيما أعرب أمين عام الأمم المتحدة عن "صدمته"، قال منسق الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي أنه "فزع" لعد الضحايا. وبرلين تجدد مطالبتها لإسرائيل بـ"التناسب الضروري في القتال".

سقوط عشرات الضحايا في قصف لمخيم جباليا للاجئين في قطاع غزة

سقوط عشرات الضحايا في قصف لمخيم جباليا للاجئين في قطاع غزة

نددت الأمم المتحدة الأربعاء (الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 2023) بالغارات التي استهدفت مخيم جباليا في قطاع غزة وأوقعت عشرات القتلى من الفلسطينيين في هجوم قالت إسرائيل إنه استهدف قيادياً في حماس . 

وقال منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة مارتن غريفيث في بيان: "هذه مجرد أحدث الفظائع التي لحقت بسكان غزة حيث دخل القتال مرحلة أكثر رعباً، مع عواقب إنسانية مروعة بشكل متزايد"، موضحاً "يبدو العالم غير قادر وحتى مترددا في التحرك" لوضع حد لهذه الحرب.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الضربات الجوية التي شنها الثلاثاء على جباليا، أكبر مخيم للاجئين في القطاع، أدت إلى مقتل القيادي في حماس إبراهيم البياري، الذي قال إنه لعب دورا محوريا في تخطيط وتنفيذ هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول على إسرائيل، بالإضافة إلى عشرات آخرين من مسلحي حماس.
 

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من جانبها، أكدت الحكومة الألمانية حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وأكدت في الوقت نفسه أهمية تناسب الإجراءات التي تتخذها إسرائيل في هذا الأمر. وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية اليوم الأربعاء: "في دفاع إسرائيل المشروع الذي يحق لها في إطار القانون الدولي، ضد منظمة حماس الإرهابية وضد هجماتها المستمرة، يجب إعطاء الأولوية أيضاً لحماية السكان المدنيين". وأضاف المتحدث أن "من الضروري أيضاً التصرف بالتناسب الضروري في القتال ضد حماس".

من جانبه، وصف المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت "بالطبع لا يزال التناسب ضروريا"، وقال إن الحكومة الألمانية أعربت خلال محادثاتها مع إسرائيل عن قناعتها بأن إسرائيل بوصفها الديمقراطية الوحيدة في المنطقة "ستلتزم بداهة بكل الشروط التي يمليها القانون الدولي الإنساني". وأِشار المتحدث بأن حماس تواصل هجماتها وإنها لا تزال غير مستعدة لإطلاق سراح المحتجزين في غزة، وأردف أن "المعتدين من جانب حماس يسيئون استغلال السكان المدنيين في غزة كدروع بشرية".

"صدمة" أممية و "فزع" أوروبي

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن "صدمته" من القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا للاجئين في قطاع غزة. وقال ستيفان دوجاريك "يشعر الأمين العام بالقلق من تصاعد العنف في غزة، بما في ذلك مقتل فلسطينيين، بمن فيهم نساء وأطفال، في القصف الإسرائيلي على مناطق مأهولة في مخيم جباليا للاجئين المكتظ".

وبدوره، قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء إنه "فزع" بسبب العدد الكبير من الضحايا جراء القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا للاجئين في غزة، ودعا الأطراف المتحاربة إلى احترام القواعد الدولية للحرب. وأضاف في بيان على موقع إكس "بناء على الموقف الواضح لمجلس الاتحاد الأوروبي بأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي وضمان حماية جميع المدنيين، أشعر بالفزع إزاء العدد الكبير من الضحايا في أعقاب القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا للاجئين".

السعودية ومنظمة المؤتمر الإسلامي تدينان قصف المخيم

وبدورها أدانت رابطة العالم الإسلامي، التي تتخذ من مكة المكرمة مقراً لها، بأشد العبارات استهداف الجيش الإسرائيلي مخيم جباليا في قطاع غزة. وفي بيان للأمانة العامة للرابطة اليوم الأربعاء، ندّد أمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين محمد بن عبدالكريم العيسى، بـ"هذا التصعيد الخطر، الذي راح ضحيته عدد من المدنيّين الأبرياء".

 

ودعا المجتمع الدولي إلى "تحمّل مسؤولياته تجاه حماية المدنيين من منحدر العقاب الجماعي بمشهده المُريع، والذي يُعَدّ انتهاكاً لقوانينه وأعرافه، والوقوف بحزم أمام تجاهل النداءات والتحذيرات، والاضطلاع بواجبه في الوقف الفوري لآلية التدمير الجماعي التي هزَّت كل ضميرٍ حيٍّ"، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وفي نفس الاتجاه، أدانت المملكة العربية السعودية بأشد العبارات "الاستهداف اللاإنساني من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية لمخيم جباليا في قطاع غزة المحاصر، الذي تسبب في وفاة وإصابة عدد كبير من المدنيين الأبرياء".

وقال مسؤولون في قطاع الصحة الفلسطيني إن 50 فلسطينيا على الأقل قتلوا في مخيم اللاجئين وأصيب 150 آخرون، فيما قالت حماس في بيان إن هناك 400 قتيل وجريح في مخيم جباليا الذي يؤوي عائلات اللاجئين من حروب مع إسرائيل يعود تاريخها إلى عام 1948. 

ويذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول خرى على أنها منظمة إرهابية.

خ.س/ع.ج.م/ه. د (د ب أ، أ ف ب)

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