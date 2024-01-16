صدمة وحزن كبيرين بسبب وفاة رئيس نادي هيرتا برلين المفاجئة

توفي كاي بيرنشتاين، رئيس نادي هيرتا برلين، بشكل مفاجئ عن عمر يناهز 43 عاما، حسبما أعلن النادي المنافس بدوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم، الأمر الذي تسبب في صدمة وحزن كبيرين في الوسط الرياضي الألماني.

أعلن نادي هيرتا برلين اليوم الثلاثاء (16 يناير/كانون الثاني 2024) وفاة رئيسه كاي بيرنشتاين. وكتب نادي العاصمة الألمانية على حسابه الخاص بموقع إكس (تويتر سابقا) للتواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء: "ينعي نادي هيرتا برلين وفاة كاي بيرنشتاين".

وأضاف هيرتا: "تلقى النادي الخبر المفجع اليوم بوفاة الرئيس كاي بيرنشتاين بشكل غير متوقع عن عمر يناهز 43 عاما. ويشعر النادي بأكمله

وهيئاته الإدارية وأعضاء طاقم العاملين بالصدمة والحزن العميق بسبب ذلك".

ولم يكشف النادي النقاب عن سبب الوفاة.

وقال بيرند نيوندورف، رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم في حفل استقبال الاتحاد للعام الجديد في فرانكفورت، إنه شعر بصدمة شديدة وحزن بعد تلقيه هذه الأنباء. وأضاف: "نتشارك الأحزان مع عائلة هيرتا ومع الجماهير، وخاصة مع عائلة بيرنشتاين".

من ناحيتها ذكرت رابطة الدوري الألماني أن هناك "ذهول وصدمة كبيرة" بعد سماع أنباء وفاة بيرنشتاين، بينما قال عمدة مدينة برلين كاي فاغنر إن رئيس هيرتا الراحل نجح في إعادة توحيد الجماهير والنادي. وقال فاغنر: "قلبي مع عائلته وأصدقائه في هذه الساعات الصعبة".

هيربرت هاينر، رئيس بايرن ميونخ قال إن:" بايرن ميونخ متحد في الحداد على كاي بيرنشتاين، بجانب بقية مجتمع كرة القدم. قلوبنا مع عائلته، وأقربائه، وأصدقائه، وناديه هيرتا برلين ".

وتولى بيرنشتاين، وهو مشجع شغوف بالفريق الألماني، وكان عضوا سابقا برابطة مشجعي (ألترا هيرتا)، رئاسة النادي في حزيران/يونيو 2022. وكان بيرنشتاين قد تغلب على المرشح الأبرز فرانك شتيفل، وهو سياسي في الحزب المسيحي الديمقراطي ممثل يمين-الوسط الألماني، وكان ينظر إليه بأنه سيكون بداية جديدة للنادي الذي يعاني من الأزمات.

وتعامل بيرنشتاين مع المشاكل بوضوح، ولكن خلال فترة رئاسته للنادي، هبط فريق العاصمة الألمانية لدوري الدرجة الثانية في موسم 2022 / 2023.

ويتواجد هيرتا برلين حاليا في المركز السابع في جدول ترتيب أندية دوري الدرجة الثانية.

ع.ج.م (د ب أ)