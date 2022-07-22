 صدمة ما بعد الجائحة | مسائية DW | DW | 22.07.2022

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مسائية DW

صدمة ما بعد الجائحة

في بيرو حصد الوباء عددًا كبيرًا من الضحايا. قدمت كاميلا سواريز الرعاية لأسرتها فترةً طويلة، وهي نفسها الآن بحاجة إلى المساعدة.

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