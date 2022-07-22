صدمة ما بعد الجائحة

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
في بيرو حصد الوباء عددًا كبيرًا من الضحايا. قدمت كاميلا سواريز الرعاية لأسرتها فترةً طويلة، وهي نفسها الآن بحاجة إلى المساعدة.
إمدادات الغاز الروسي إلى ألمانيا تتراجع بشكل خطير، في هذه الأثناء تسعى الحكومة لتنفيذ إجراءات طارئة كالاعتماد على الفحم الملوث للبيئة لمواجهة تدهور الوضع في سوق الطاقة. هل تنجح في ذلك، وما هو المطلوب من الجميع؟
يتوقع خبراء ارتفاع فاتورة الغذاء في ألمانيا بمعدل عشرة بالمئة، خلال العام الجاري، فيما تبدو الصورة أكثر سوداوية في مناطق أخرى من العالم، بسبب ارتباك سلاسل الإنتاج على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا وعوامل التغير المناخي.
لاتزال جائحة كورونا تلقي بظلالها للعام الثاني على التوالي على احتفالات أعياد الميلاد حول العالم. ورغم حصول الملايين على اللقاحات لكن الخوف يتصاعد من انتشار المتحور "اوميكرون" خاصة خلال التجمعات الكبيرة.
بين عامي 2017 و2019 كانت أسلحة الدمار الشامل هي مصدر القلق الأكبر حول العالم، واليوم يشعر الخبراء حول العالم الآن بقلق أكبر بشأن الفشل في التعامل مع أزمة المناخ أكثر من قلقهم بشأن الأمراض المعدية.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول