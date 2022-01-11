صدمة للكرة التركية بوفاة المدافع أحمد تشاليك في حادث قبيل زفافه

أكد نادي قونية سبور التركي الثلاثاء (11 يناير/ كانون الثاني 2022) مقتل لاعبه أحمد تشاليك، مدافع غلطة سراي ومنتخب تركيا لكرة القدم السابق، في حادث سيارة عن عمر يناهز 27 عاماً.

وكتب النادي في حسابه على "تويتر": "نشعر بحزن عميق لأننا فقدنا لاعبنا أحمد تشاليك، الذي نال حب جماهيرنا ومدينتنا منذ اليوم الأول الذي وصل فيه إلى قونية سبور".

ووفقاً لموقع "سبور أرينا" التركي للأخبار الرياضية، وقع الحادث على طريق قريب من العاصمة أنقرة، حيث كان تشاليك متجهاً لإنهاء أمور تتعلق بزفافه خلال يوم إجازته.

وشارك تشاليك في أكثر من 50 مباراة مع غلطة سراي خلال ثلاثة أعوام ونصف العام مع النادي، قبل انضمامه إلى قونية سبور في 2020. كما خاض المدافع ثماني مباريات دولية مع المنتخب التركي بين 2015 و2017، وكان ضمن التشكيلة المشاركة في بطولة أوروبا 2016، رغم أنه لم يشارك في أي مباراة.

وذكر الاتحاد التركي لكرة القدم في بيان: "ببالغ الأسى علمنا بوفاة أحمد تشاليك لاعب قونية سبور، والذي لعب أيضاً في منتخبنا الوطني، في حادث مروري".

كما نشر نادي غلطة سراي على موقعه في تويتر بياناً ينعي فيه تشاليك .

وقال النادي في البيان: "ببالغ الحزن علمنا بوفاة لاعبنا السابق أحمد تشاليك، رحمه الله. نقدم تعازينا لأسرته المفجوعة وأحبائه والمجتمع الرياضي التركي".

ي.أ/ ص.ش (رويترز)