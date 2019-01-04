 صدمة للسياسيين الألمان بعد نشر بياناتهم الشخصية على الإنترنت | أخبار | DW | 04.01.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

صدمة للسياسيين الألمان بعد نشر بياناتهم الشخصية على الإنترنت

"باستثناء حزب البديل" تعرضت الطبقة السياسية بألمانيا لهزة بعد الكشف عن بيانات شخصية على الإنترنت لمئات الشخصيات بينهم المستشارة ميركل. ولم يتم تحديد الأشخاص المسؤولين عن هذه العملية غير المسبوقة من حيث حجمها.

Symbolbild Internet Spionage (picture-alliance/dpa/Oliver Berg)

صرح وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر أنه يعمل "بضغط عال" من أجل الوصول إلى من يقف وراء نشر بيانات شخصية لمسؤولين كبار في ألمانيا على الإنترنت. وأوضح زيهوفر أنه بعد إجراء تحليل أولي، هناك العديد من المؤشرات على أنه تم الحصول على البيانات من خلال إساءة استخدام بيانات الوصول إلى الخدمات في الإنترنت أو حسابات البريد الإلكتروني أو الشبكات الاجتماعية، مضيفا أنه لا يوجد حاليا "أي دليل على أن أنظمة البوندستاغ (البرلمان الألماني) أو الحكومة الاتحادية قد تم اختراقها. ووفقاً لزيهوفر فإن السلطات الأمنية تريد الاتصال بالضحايا من أجل إعلامهم وتقديم المشورة لهم بشأن التدابير الوقائية الممكنة.

Deutschland Bundesinnenminister Horst Seehofer (picture-alliance/dpa/G. Kirchner)

هورست زيهوفر: نعمل بقوة لكشف من يقف وراء التسريبات

ومساء اليوم الجمعة قدم رئيس حزب الخضر روبرت هابيك بلاغا ضد مجهول، حسبما ذكر متحدث باسم الحزب. كما خطت نفس الخطوة مديرة الكتلة البرلمانية لحزب الخضر بريتا هاسلمان، وقالت إنها تنصح كل المتضررين بتقديم بلاغات أيضا.

وكانت مارتينا فيتس المتحدثة باسم الحكومة الألمانية قد ذكرت في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة (4 يناير/ كانون الثاني 2019) أنه "تم نشر بيانات شخصية ووثائق تخص مئات من السياسيين والشخصيات العامة على الإنترنت". وأضافت أن مراجعة أولية أظهرت أنه لم تنشر أي معلومات حساسة من مكتب المستشارية "وهذا يشمل (بيانات) المستشارة".

وجرى اليوم إغلاق أحد الحسابات التي ظهرت عليها هذه التسريبات على موقع "تويتر". ودفعت الواقعة جهاز مكافحة الجرائم الإلكترونية لعقد اجتماع طارئ. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية إن مركز درء الهجمات السيبرانية، التابع للوكالة الاتحادية لأمن تقنية المعلومات (BSI)، يتولى التنسيق في هذه الواقعة للكشف عن ملابساتها.

"حزب البديل مستثنى من التسريبات"

وكانت محطة "برلين-براندنبورغ" الإذاعية الألمانية ذكرت في تقرير لها أنه تم تسريب أعداد كبيرة من البيانات والوثائق الخاصة بمئات الساسة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". وبحسب تقرير المحطة، فإن صاحب الحساب الذي سرب البيانات على موقع "تويتر" يصف نفسه بتعبيرات مثل البحث الأمني، وفنان، وتهكم، وسخرية. ووفقا للمحطة، تخص البيانات المسربة كافة الأحزاب الممثلة في البرلمان الألماني باستثناء حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي.

مختارات

الهجمات الإلكترونية تهدد الديمقراطية الألمانية. التقرير الأخير لهيئة حماية الدستور يقرع ناقوس الخطر بخصوص إمكانيات التجسس داخل ألمانيا، ويعرض لأبرز مصادر الخطر القادمة من عدة دول، وعلى رأسها روسيا. (08.07.2017)

تولى المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية بألمانيا التحقيق في الهجوم الإلكتروني الذي استهدف شركة السكك الحديدية الألمانية (دويتشه بان)، والذي حدث في إطار هجوم واسع النطاق ضرب عشرات الآلاف من أجهزة الكمبيوتر حول العالم. (13.05.2017)

وذكرت القناة الأولى الألمانية (ARD)، التي كانت أول من نشر الخبر أن صحفييها لم يرصدوا أي محتوى إجرامي حتى الآن. وقالت متحدثة باسم وزارة الدفاع إن القوات المسلحة لم تتأثر.

ولم يتضح بعد حجم التسريبات ولا من يقف ورائها، حسب مراسلة (ARD) في برلين أريانه رايمرز، التي قالت إن سلطات الأمن تحاول أن تعرف الدوافع وراء هذا الهجوم الإلكتروني، ومتى وقعت بالضبط عملية سرقة البيانات وكيف تمكن من حصل عليها من نشرها.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية إنه لم يتضح على نحو جلي حتى الآن الطريقة التي تم تسريب البيانات من خلالها، موضحا أنه تبين لدى سلطات الأمن أن التسريب يتعلق ببيانات حديثة نسبيا، وأخرى قديمة.

وكشفت صحيفة بيلد الألمانية أن سلطات الأمن الأمنية طلبت من جهاز الاستخبارات الأمريكية "ان اس ايه" المساعدة في توضيح هذا الهجوم الإلكتروني.

ص.ش/ي.ب (رويترز، أ ف ب، د ب أ)

  • Tänzerin und Spionin Mata Hari (Foto: dpa)

    أبرز فضائح التجسس في التاريخ الحديث

    ماتا هاري شابة هولندية عملت كراقصة تعري في باريس في العقد الثاني من القرن الماضي. أقامت علاقات جنسية مع جنرالات وساسة فرنسيين بارزين، ما مكنها من اختراق أعلى الدوائر الحكومية في فرنسا. تم استقطابها من وكالة الاستخبارات الألمانية كجاسوسة. بيد أنه سرعان ما كشف أمرها، بعد أن وظفتها المخابرات الفرنسية كعميلة مزدوجة لها.

  • Julius und Ethel Rosenberg (Foto: dpa)

    أبرز فضائح التجسس في التاريخ الحديث

    قدما الزوجان يوليوس وإيتال روزينبرغ في بداية الخمسينيات معلومات سرية لموسكو حول البرنامج النووي الأمريكي. ورغم موجة احتجاجات عارمة في العالم تضامناً معهما، إلا أن ذلك لم يمنع من تنفيذ عقوبة الإعدام بحقهما سنة 1953.

  • Helmut Schmidt, Günter Guillaume und Willy Brandt im Kanzleramt (Foto: picture alliance/AP Images)

    أبرز فضائح التجسس في التاريخ الحديث

    غونتر غيوم (وسط) كان يعمل سكرتيراً لمستشار ألمانيا الغربية فيلي براندت، وفي ذات الوقت، جاسوساً لصالح جمهورية ألمانيا الشرقية. قام غيوم بتزويد وزارة أمن الدولة "شتازي" بوثائق سرية من مقر المستشارية. اختراق جاسوس ألماني شرقي لدوائر الحكم في ألمانيا الغربية سبب صدمة للرأي العام الألماني ودفع المستشار براندت إلى الاستقالة تحت ضغط شعبي كبير.

  • Anthony Blunt der Cmabridge Five zusammen mit der Queen (Foto: picture alliance/empics)

    أبرز فضائح التجسس في التاريخ الحديث

    تسبب الطالب أنطوني بلانت بأكبر فضيحة تجسس في بريطانيا سنة 1979، بعد أن اعترف بوجود خلية تجسس من خمسة أفراد تعمل لصالح جهاز المخابرات السوفييتي "كي جي بي"، وذلك منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. الخلية كانت تربطها علاقات وثيقة مع دوائر حكومية بريطانية مؤثرة. ورغم كشف هوية أربع عملاء، إلا أن هوية "الرجل الخامس" بقيت إلى اليوم طي الكتمان.

  • Russische Agentin Anna Chapman (Foto: dpa)

    أبرز فضائح التجسس في التاريخ الحديث

    ألقى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي" القبض على آنا تشابمان سنة 2010، كجزء من خلية تجسس روسية. أفرج عن الجاسوسة المحترفة في عملية لتبادل السجناء مع روسيا، لتبدأ بعدها العمل في موسكو كعارضة أزياء ومقدمة تلفزيونية. وظهرت تشابمان على غلاف مجلة "ماكسيم" الرجالية الروسية بملابس داخلية ومسدس، وهي تعتبر رمزاً وطنياً في روسيا.

  • Spionageprozess um Familie Anschlag (Foto: Getty Images)

    أبرز فضائح التجسس في التاريخ الحديث

    تلقت هايدرون أنشلاغ طيلة عقد كامل من الزمن في بيتها بماربورغ الألمانية أوامر من الجهاز المركزي للمخابرات الروسية في موسكو بواسطة مذياع ذي موجات قصيرة. وكتمويه للسلطات، قدم الزوجان أنشلاغ نفسيهما كمواطنين نمساويين، ومن المحتمل أنهما زودا روسيا بمئات الملفات السرية حول أنشطة حلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي. وجهت إليهما تهمة التجسس سنة 2013.

  • Deutscher Politiker Franz Josef Strauß in einem Panzer (Foto: dpa)

    أبرز فضائح التجسس في التاريخ الحديث

    بعد وفاة السياسي الألماني البارز فرانز يوزف شتراوس، كشفت وسائل إعلام عديدة عن احتمال كونه جاسوسا للمخابرات العسكرية الأمريكية "أو إس إس"، وهو الجهاز السابق لوكالة المخابرات الأمريكية "إف بي آي". وبمناسبة الاحتفال بعيد ميلاه المئوي، أصدر المركز الفدرالي الألماني للتأهيل السياسي دراسة معمقة عن هذه الفرضية أثارت جدلاً واسعاً.

  • Demonstranten gegen den NSA-Skandal (Foto: dpa)

    أبرز فضائح التجسس في التاريخ الحديث

    في الماضي، كانت الحكومات تخشى من العملاء المزدوجين. أما اليوم، فإنها تتخوف خاصة من تقنيات التنصت المتطورة. العميل الأمريكي السابق إدوارد سنودن، إلى جانب مليون وسبعمائة ألف ملف مسرب لوكالة الأمن القومي الأمريكية، كشفت في صيف 2013 أن الولايات المتحدة الأمريكية ودولاً أخرى قامت بمراقبة شبكات التواصل العالمية والإنترنت، وقامت بحفظ بيانات ملايين الأشخاص.

    الكاتب: نينا نيبرقال / س.ع


مختارات

أبرز فضائح التجسس في التاريخ الحديث

طرق خبيثة يتبعها الجواسيس المحترفون منذ قرون للحصول على معلومات فائقة السرية. بيد أنها ليست بمعزل عن الفضائح. إليكم أبرزها، بمناسبة مرور 60 عاماً على إنشاء وكالة المخابرات الألمانية. (30.03.2016)  

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  