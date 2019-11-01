 صدمة لدى مشجعي دورتموند بسبب تصريحات ألكاسير | رياضة| تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية | DW | 02.12.2019

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رياضة

صدمة لدى مشجعي دورتموند بسبب تصريحات ألكاسير

كانت فرحة مشجعي دورتموند لا توصف حين استعارة ناديهم الموسم الماضي لاعب المنتخب الإسباني باكو ألكاسير من برشلونة. لكن الفرحة وعلى ما يبدو تحولت إلى صدمة بعد أقل من عام.

Borussia Dortmund - Paco Alcacer (picture-alliance/J. Fromme)

ماذا يحدث لبروسيا دورتموند؟ سؤال يتردد عند نهاية كل أسبوع من منافسات الدوري الألماني (بوندسليغا)، وذلك منذ أن دخل النادي العريق في دائرة التذبذب وضعف الأداء.

وكأن هذا لا يكفي، حتى بدأت تظهر على صفحات المواقع مؤشرات لـ"هجرة جماعية" على ما يبدو في صفوف المهاجمين.

البداية كانت حين أشارت مواقع ألمانية قبل أسابيع قليلة الى احتمالية رحيل المهاجم ماريو غوتسه عن الفريق، واليوم ظهرت تصريحات للاعب المنتخب الإسباني باكو ألكاسير استبعد فيها وبوضوح رغبته في البقاء في صفوف النادي الأصفر والأسود.

المهاجم الإسباني يتواجد حاليا في فترة نقاهة بعد تعرضه للإصابة، ولا يعرف بعد موعد عودته. 

وفي حوار مع "ماركا" الإسبانية، أضاف: "لا أعرف أين سألعب مستقبلا، فلا أحد يعلم الغيب". ومع ذلك لم يخف باكو ألكاسير "حلمه في العودة إلى الليغا" الإسبانية.

وسبق لباكو ألكاسير أن حمل قميص خيتافي، وفالينسيا، ثم برشلونة الذي أعاره إلى دورتموند العام الماضي، قبل أن يتعاقد معه الأخير رسميا إلى غاية موسم 2023. 

لكنه وعلى ما يبدو بدأ اللاعب يحن إلى بلاده، إلى "طقسها، وطبيعتها وتقاليدها وأشياء أخرى" على حد قوله.

و.ب

 

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