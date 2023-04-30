صدمة في مصر بعد وفاة الممثل مصطفى درويش

توفي الفنان المصري مصطفى درويش بشكل مفاجئ اليوم الاثنين (الأول من مايو/ أيار 2023) عن عمر ناهز 43 عاما. وكان هاني درويش، شقيق الفنان المتوفى قد أعلن عن خبر وفاة شقيق عبر حسابه الرسمي في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك". وقال فيها: "البقاء لله توفي إلى رحمة الله تعالى شقيقي / مصطفي درويش تشييع الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد الحصري بأكتوبر العزاء بأذن الله تعالى باكر عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالخمائل بالشيخ زايد".

كما أكدت عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية نهال عنبر وفاة الفنان الشاب مصطفى درويش خلال الساعات القليلة الماضية.

وأثار خبر وفاة الفنان الشاب صدمة كبيرة في الوسط الفني بمصر، إثر أزمة صحية مفاجئة تعرض لها في ساعات الصباح الأولى من اليوم الاثنين، كما نقل موقع سكاي نيوز، إذ كان يشتكي من عدم قدرته على النوم.

عدد كبير من نجوم الفن على رأسهم محمد هنيدي، عبروا عن حزنهم لرحيل الفنان الشاب الذي شارك في نحو 30 عملاً فنياً، كان آخرهم 3 مسلسلات عُرضت في شهر رمضان.

وكتب الفنان يوسف الشريف على تويتر

كما نعته الفنانة ريهام عبد الغفور عبر نشر صورة لهما من كواليس مسلسل "ربع قيراط".

ويعد الفنان مصطفى درويش أحد أبطال مسلسل "بـ 100 وش"، كما اشترك مؤخراً في موسم رمضان بمسلسل "سره الباتع".

ويقام العزاء مساء غد الثلاثاء بعد صلاة المغرب في مسجد الشرطة بمنطقة "الخمائل" في مدينة الشيخ زايد، وسط تواجد عائلته وأصدقائه.

ع.غ/ ع.ج.م