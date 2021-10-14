 صدمة في لبنان بعد اشتباكات بيروت أمس الخميس | DW الأخبار | DW | 15.10.2021

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DW الأخبار

صدمة في لبنان بعد اشتباكات بيروت أمس الخميس

بعد يوم من أحداث العنف في بيروت ومقتل وإصابة العديد من المتظاهرين بدأت العاصمة اللبنانية تلملم جراحها لاحتواء الوضع. السلطات ألقت القبض على تسعة اشخاص وتعهدت بالتعامل بحزم مع المتسبببين.

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