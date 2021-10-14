صدمة في لبنان بعد اشتباكات بيروت أمس الخميس

القاضي بيطار.. مزعج لساسة لبنان ومصدر ثقة لضحايا المرفأ

القاضي اللبناني طارق بيطار يحقق منذ ثمانية أشهر في المسؤولية عن الانفجار المدمر الذي وقع في مرفأ بيروت العام الماضي. لكن لديه خصوم أقوياء، فالمقاومة السياسية له شرسة، لكنه في عيون الضحايا قاض لم يروا له مثيلا.