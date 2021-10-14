صدمة في لبنان بعد اشتباكات بيروت أمس الخميس

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
بعد يوم من أحداث العنف في بيروت ومقتل وإصابة العديد من المتظاهرين بدأت العاصمة اللبنانية تلملم جراحها لاحتواء الوضع. السلطات ألقت القبض على تسعة اشخاص وتعهدت بالتعامل بحزم مع المتسبببين.
أفادت مصادر قضائية لبنانية أن قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت طارق بيطارعلق الخميس جلسة استماع لرئيس الوزراء السابق حسان دياب بعدما رفع الأخير دعوى قضائية. وأكدت المصادر أن تعليق الاستجواب يخص دياب فقط.
طرحت الأحداث الدامية التي شهدها لبنان، الكثير من المخاوف في أوساط المجتمع اللبناني من شبح حرب أهلية جديدة وتساؤلات حول مصير تحقيقات انفجار بيروت الذي يقوده القاضي طارق بيطار، فما الخلفيات التي سبقت الأحداث وقادت إليها؟
أكد جبران باسيل زعيم التيار الوطني الحر على ضرورة استمرار التحقيقات في انفجار مرفأ لبنان، مناقضاً بذلك موقف جماعة حزب الله ، حليفة التيار الوطني الحر والتي تدعو إلى عزل المحققين الرئيسيين.
القاضي اللبناني طارق بيطار يحقق منذ ثمانية أشهر في المسؤولية عن الانفجار المدمر الذي وقع في مرفأ بيروت العام الماضي. لكن لديه خصوم أقوياء، فالمقاومة السياسية له شرسة، لكنه في عيون الضحايا قاض لم يروا له مثيلا.
© 2021 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول