صدمة في ألمانيا بعد الوفاة المفاجئة للسفير هيكر في الصين

صرحت المستشارة أنغيلا ميركل أن خبر وفاة السفير الألماني المفاجئة في الصين، والذي كان أحد موظفيها السابقين في ديوان المستشارية أصابها بالصدمة.

وقالت ميركل في بيان نُشر في برلين صباح اليوم (الاثنين السادس من أغسطس / آب 2021) "وفاة يان هيكر صدمتني بشدة بالغة... أنا حزينة على فقدان مستشار مرموق لسنوات طويلة يتمتع بإنسانية عميقة وخبرة متميزة. أنا في بالغ الامتنان لتعاونا وسعيدة لأنني كنت على اتصال وثيق معه على مدار سنوات... خالص التعازي لزوجته وأطفاله وأحبائه الآخرين في آلامهم التي لا حد لها".

وكان الرجل، الذي فارق الحياة عن عمر ناهز 54 عاما، قد تولى مؤخرا منصب السفير الألماني في بكين، وكان في السابق مستشارا لشؤون السياسة الخارجية لدى ميركل. ولا تزال ملابسات الوفاة غير واضحة حتى الآن. ومن جانبه، وصف وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، الذي تعاون بصفته رئيس سابق لديوان المستشارية على نحو وثيق مع هيكر، وفاته بأنها مأساة وخسارة كبيرة لكل من عرفه. وكتب الوزير على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "كان إحساسه بالواجب وكفاءته الإنسانية والمهنية وثقافته العميقة متميزة".

وفي السياق نفسه، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن الوفاة المفاجئة للسفير يان هيكر، ليس لها علاقة على ما يبدو بعمله. وأوضح ماس الذي كان في طريقه لحضور اجتماع في ولاية براندنبورغ: "بالنظر إلى ملابسات وفاته، لا يوجد دليل على أن وفاة يان هيكر مرتبطة بطريقة ما بدوره كسفير ألماني في بكين". وأضاف "لقد كانت هذه صدمة كبيرة لنا جميعا... من الصعب علينا جميعا أن نفهم ما حدث هناك، وأن شخصا جلسنا معه مؤخرا وعملنا معه على قضايا كبيرة ومهمة حقا فارق الحياة فجأة... لقد حقق يان هيكر الكثير ولم يبحث عن الأضواء... بالنسبة لأي شيء آخر فإن للدبلوماسي ولأسرته الحق في الخصوصية والحزن في سلام".

من جهتها، أعربت وزارة الخارجية الصينية في بكين عن تعازيها للأسرة. وقال المتحدث باسم الوزارة وانغ ونيبين اليوم الاثنين للصحفيين "لقد صدمنا عندما علمنا بالوفاة المفاجئة للسفير يان هيكر". وذكر المتحدث أنه هيكر عمل بنشاط لتعزيز العلاقات بين البلدين منذ توليه مهام منصبه في آب / أغسطس الماضي.

ح.ز/ ع.أ.ج (د.ب.أ)