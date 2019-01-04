 صدمة عقب العثور على 39 جثة داخل شاحنة شرقي لندن | أخبار | DW | 23.10.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

صدمة عقب العثور على 39 جثة داخل شاحنة شرقي لندن

عقب إعلان الشرطة البريطانية العثور على 39 جثة داخل شاحنة في لندن والقبض على السائق، أعرب كل من رئيس الحكومة البريطانية والمستشارة الألمانية عن صدمتهما إزاء الواقعة. فيما لاتزال التحقيقات مستمرة لمعرفة الملابسات.

Großbritannien | 39 Leichen in LKW Container gefunden (picture-alliance/empics/S. Rousseau)

أعلنت الشرطة البريطانية العثور على 39 جثة يوم الأربعاء (23 اكتوبر/تشرين الأول) داخل شاحنة يعتقد أنها قدمت من بلغاريا بينما تم توقيف السائق والبالغ من العمر 25 عاماً والمتحدر من إيرلندا الشمالية بتهمة القتل.

وقالت شرطة مقاطعة إسكس إن الأمر بدأ بالتحقيق في بلاغ تم تلقيه في ساعة مبكرة من صباح اليوم بشأن "شاحنة بحاوية داخلها أشخاص" عند حديقة ووترجليد الصناعية قرب بلدة غرايز، شرق لندن. وأضافت أن "خدمات الطوارئ وصلت للحاوية، ولكن للأسف تأكد وفاة 39 شخصا". وذكر بيان شرطة إسيكس بأن "هذه حادثة مأساوية فقد عدد كبير من الناس حياتهم فيها".

وقال قائد شرطة إسيكس أندرو مارينر إن الدلائل المبكرة تشير إلى أن الضحايا هم 38 من البالغين ومراهق واحد، وأن الشاحنة سافرت من بلغاريا ودخلت البلاد عبر هوليهيد شمال ويلز يوم السبت، مضيفاً أن "هذا حادث مأساوي قتل فيه عدد كبير من الناس. لا تزال التحقيقات مستمرة لمعرفة ما حدث"، وأن الشرطة "بصدد تحديد هوية الضحايا" لكنه توقع "أن تكون هذه عملية طويلة" بحسب ما أوردت شبكة سكاي الإخبارية البريطانية. ولم يعرف بعد عما إذا كان الضحايا لاجئون تم تهريبهم بالشاحنة أم لا.

وأعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن صدمته، وكتب على موقع تويتر إن الحادث المأساوي "أصابني بالصدمة". وأضاف :"أطلع على المستجدات بصورة منتظمة، وتعمل وزارة الداخلية بصورة وثيقة مع شرطة إسكس لنعرف ما حدث بالضبط". وأعرب عن خالص تعازيه لذوي الضحايا. 


 
من جانبه قال وزير الدولة للشؤون الداخلية، براندون لويس إن السلطات تعمل على ضمان محاسبة المسؤولين عما جرى.

 كما أعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن بالغ صدمتها إزاء الواقعة. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، اليوم الأربعاء في برلين إن ميركل تعرب عن عميق مواساتها لأسر القتلى، متعهدا للسلطات البريطانية بكافة الدعم اللازم في البحث عن الجناة، وقال: "يتعين أن نوجه حسمنا ضد أولئك الذين ينظمون وينفذون مثل هذا النوع من عمليات النقل".
 

ع.ح./ع.ج.م (ا ف ب، رويترز، د ب أ)

  • Syrischer Koch Imad Alarnab unterstützt Flüchtlinge in London (DW/M. Karakoulaki)

    بالفلافل.. شيف سوري يعرّف لندن على سوريا ويغيث لاجئيها

    من دمشق إلى لندن

    كان عماد الأرنب واحداً من أشهر الطهاة في بلده سوريا. اضطر لمغادرة وطنه قبل ثلاث سنوات بعد أن أكلتها نار الحرب. قطع عشرة بلدان حتى وصل لندن في تشرين الأول/أكتوبر 2015. بمساعدة من جمعية بريطانية لدعم اللاجئين يقدم الفلافل في أكشاك في لندن للمساهمة في تمويل مشفى في حلب

  • Syrischer Koch Imad Alarnab unterstützt Flüchtlinge in London (DW/M. Karakoulaki)

    بالفلافل.. شيف سوري يعرّف لندن على سوريا ويغيث لاجئيها

    يا عيني على "البساطة"!

    "ما يدعونه فلافل هنا في لندن لا تمت للفلافل بصلة"، يقول عماد، مضيفاً أن سر الفلافل يكمن في بساطتها: الحمص والكزبرة والملح والثوم والبصل

  • Syrischer Koch Imad Alarnab unterstützt Flüchtlinge in London (DW/M. Karakoulaki)

    بالفلافل.. شيف سوري يعرّف لندن على سوريا ويغيث لاجئيها

    مد يد العون اللاجئين

    تكاتف عماد وجمعية بريطانية لمساعدة اللاجئين على تعريف لندن بالأطباق السورية الشهية وجمع المال لعون اللاجئين السوريين في المخيمات في لبنان والأردن بشراء سلال غذائية لهم. وقد جمعوا مبلغ 126 ألف دولار لمشفى في حلب.

  • Syrischer Koch Imad Alarnab unterstützt Flüchtlinge in London (DW/M. Karakoulaki)

    بالفلافل.. شيف سوري يعرّف لندن على سوريا ويغيث لاجئيها

    مبيعات مرتفعة

    قرر عماد إضفاء بصمة سورية على احتفالات لندن بعيد الميلاد هذه السنة: ثلاث وجبات سورية تقليدية. وقد لاقت وجباته إقبالاً منقطع النظير.

  • Syrischer Koch Imad Alarnab unterstützt Flüchtlinge in London (DW/M. Karakoulaki)

    بالفلافل.. شيف سوري يعرّف لندن على سوريا ويغيث لاجئيها

    الفن والطبخ

    يحضّر عماد ويقدم مع صديقه حسن عقاد الوجبات كل يوم. فاز حسن بجائزة British Academy of Film and Television Arts البريطانية عن فيلمه "الخروج".

  • Syrischer Koch Imad Alarnab unterstützt Flüchtlinge in London (DW/M. Karakoulaki)

    بالفلافل.. شيف سوري يعرّف لندن على سوريا ويغيث لاجئيها

    سوريا أكثر من بلد حرب

    "الثقافة السورية ليس فقط عن الحرب والقصف"، يقول عماد رداً على الناس التي يتبادر إلى أذهانها الصور المرتبطة بالحرب عند الحديث عن سوريا. يعمل عماد على تغير ذلك: من خلال الطعام.

  • Syrischer Koch Imad Alarnab unterstützt Flüchtlinge in London (DW/M. Karakoulaki)

    بالفلافل.. شيف سوري يعرّف لندن على سوريا ويغيث لاجئيها

    "يلا حبيب" و"خليّ علينا"

    تجذب رائحة الفلافل السورية الشهية المارة. ويدفعهم الفضول بعضهم الآخر لمعرفة سبب اصطفاف الناس أمام المحل الصغير. يقصد آخرون عماد من أطراف لندن البعيدة للاستمتاع بفلافله. "إن لم تكن تملك المال، نقدم لك الفلافل بالمجان"، (باللهجة السورية خليّ علينا)، يجامل عماد زبائنه وعينه على هدفه: افتتاح محل ثابت ودائم في لندن. إعداد: ماريانا كاراكولاكي/ خ. س


مختارات

اعتراض مهاجرين عراقيين حاولوا عبور القنال الإنجليزي بقوارب  

قصة مؤثرة لغرق لاجئ عراقي سعى لعبور بحر المانش سباحة  

سفينة حربية تشارك في منع وصول المهاجرين من فرنسا إلى بريطانيا!  

بالفلافل.. شيف سوري يعرّف لندن على سوريا ويغيث لاجئيها

قصة لجوء ونجاح. العبارة تختصر تماماً حكاية الطاهي السوري عماد الأرنب في لندن ومشروعه لتعريف البريطانيين بالجوانب الأخرى لبلده بعيداً عن الحرب والدمار. إلا أن للقصة بقية نستعرضها معكم في هذه الجولة المصورة. (31.12.2018)  

مواضيع ذات صلة

Nordirland Orange Parade in Belfast

بريطانيا تتأهب أمنياً لمواجهة في شمال إيرلندا بعد "بريكست" 04.01.2019

أجرى مئات من رجال الشرطة البريطانيين تدريبات بسبب مخاوف من فوضى وتحول الحدود إلى ساحة نزاع بعد خروج إيرلندا الشمالية وأجزاء من المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. فهل تغادر بريطانيا التكتل بهدوء أم أن العاصفة قادمة؟

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  