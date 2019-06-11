 صدق أو لا تصدق.. هذا ما يجنيه صلاح عن كل صورة في ″إنستغرام″ | عالم الرياضة | DW | 25.07.2019

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عالم الرياضة

صدق أو لا تصدق.. هذا ما يجنيه صلاح عن كل صورة في "إنستغرام"

يبدو أن تألق محمد صلاح لا ينحصر فقط فوق المستطيل الأخضر، الذي ينشر فيه سحره الكروي منذ عدة سنوات. نجم ليفربول احتل مكانة متقدمة جداً بين الرياضيين الأكثر جنياً للأرباح على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام". فكم يجني؟

UEFA Champions League Finale | Tottenham Hotspur v FC Liverpool Mo Salah (AFP/G. Bouys)

منذ انتقاله إلى ليفربول الإنجليزي وأسهم النجم المصري محمد صلاح في ارتفاع مستمر، فقد فاز صاحب القدم اليسرى الساحرة بأكثر من جائزة فردية مميزة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، فضلاً عن تتويجه قبل أسابيع بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

واستطاع محمد صلاح، أن يضع اسمه بقوة ضمن كبار الساحرة المستديرة، لاسيما وأنه يمتلك مهارة كبيرة فوق المستطيل الأخضر، تُساعده على خلق الفارق في أكثر من مرة، وقيادة "الريدز" إلى تحقيق الانتصار تلو الآخر.

وفتحت موهبة النجم المصري الباب أمامه، من أجل مواصلة أرقامه القوية، لكنه هذه المرة في مجال بعيد عن كرة القدم، فقد ذكر موقع صحيفة "ليفربول إيكو" أن محمد صلاح، احتل المركز الثاني عشر في العالم بين نجوم الرياضة الأكثر جنياً للأرباح على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

أما عن أرباح نجم "الريدز"، فقد بلغت حوالي 131 ألف جنيه إسترليني عن كل منشور له على موقع "إنستغرام"، وذلك حسب تصنيف سنوي لقائمة أغنياء "إنستغرام" نشره موقع "hopperhq". المتخصص في تحليل بيانات موقع "إنستغرام".

ويتابع محمد صلاح (27 عاماً) تقريبا 30.5 مليون شخص في "إنستغرام"، كما أنه يشارك في حملات إعلانية لعدة ماركات عالمية على غرار "أديداس" و "بيبسي"، وهو ما ساهم في تحقيقه هذا الرقم الكبير عن كل منشور له على "إنستغرام".

واحتل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المركز الأول بين الرياضيين، إذ يحصل على 975 ألف دولار على كل منشور، فيما أتى النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا ثانيا بـ 722 ألف دولار، وأسطورة برشلونة ليونيل ميسي ثالثاً بـ 648 ألف دولار عن كل منشور على "إنستغرام".

يشار إلى أن محمد صلاح، سيلتحق قريباً بفريق ليفربول، الذي يعتزم الدفاع عن لقبه في مسابقة دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى محاولة الفوز بلقب "البريميرليغ" الغائب عن خزائن "الريدز" منذ عدة سنوات طويلة.

 

  • Screenshot - Twitter: Mohamed Salah (Twitter/youm7)

    محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا

    نجم سطع في القرية!

    في صيف عام 1992، رأى محمد صلاح النور في قرية نجريج، في عمق دلتا النيل، شمال غرب القاهرة. تربى في كنف أسرة بسيطة تحب الرياضة. كان والداه موظفين حكوميين، أو قيل ذلك بشأنهما. وإلى جانب والده، كان عمه وخاله يلعبان كرة القدم في "نادي شباب نجريج"، الذي بات يعرف اليوم "نادي شباب محمد صلاح" نسبة إليه. وكان صلاح، منذ صغره، مولعاً بكرة القدم ويتمتع بموهبة جعلت مدربين كثر يعجبون بها.

  • Ghana Fußballer Mohamed Salah in Accra (picture alliance / AA)

    محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا

    لم يكمل تعليمه

    لم يتمكن محمد صلاح من إتمام دراسته الجامعية.وفيما تفيد بعض الروايات أن الظروف الصعبة لعائلة صلاح هي التي حالت دون القيام بهذا، تقول رواية أخرى أن شغفه بالمستديرة وحبه لكرة القدم جعلاه يختار الانضمام إلى أندية كروية في وقت مبكر. ولم يتمكن "الملك الفرعوني"، كما يلقبه محبوه في بريطانيا، من الالتحاق بالثانوية العامة في مدينة بسيون، نتيجة تواجده في القاهرة وانضمامه إلى نادي "المقاولون العرب".

  • Logo - Nady El Mokawloon Elarab Elriadi (Wikipedia/El Mokawloon SC)

    محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا

    البداية من مصر

    محمد صلاح، جذب إليه أعين المدربين المحليين في مصر قبل الدوليين. وفي سن صغير انضم إلى فريق في بلدة بسيون، وانتقل بعدها إلى فريق في مدينة طنطا. لكن المرحلة الأبرز هي توقيعه عقداً مع "نادي المقاولون العرب" دام قرابة خمس سنوات. ومع هذا الفريق، لعب محمد صلاح أول مباراة له في الدوري المصري الممتاز، وهو لم يتجاوز 18 سنة. كما استطاع أن يفرض نفسه على وسائل الإعلام المصرية، منذ أول أهدافه لصالح الفريق.

  • Mohamed Salah (picture-alliance/dpa)

    محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا

    صفقة العمر

    في عام 2012، سيبدأ النجم المصري مسيرته الاحترافية، إذ انظم إلى نادي بازل السويسري. وحقق صلاح مع الفريق نجاحا بارزا خلال موسمين من تلعبه مع الفريق. غير أن عدم تمكن بازل من تحقيق أي لقب في الموسم الثاني، دفع صلاح للتفكير في العروض المقدمة له، فاختار الانضمام لفريق تشيلسي ليبدأ مسيرة من النجاحات بدءًا من موسم 2013/2014.

  • Screenshot - Twitter: Mohamed Salah (Twitter/AF_Aladeem)

    محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا

    "أبو مكة"

    تزوج مهاجم ليفربول من ماجي محمد صادق، إحدى بنات قريته، عندما كان في العشرين من عمره. وانتقلت للعيش معه إلى بريطانيا. صلاح ورفيقة عمره تزوجا عن قصة حب بدأت في مرحلة الإعدادية، كما يحكي البعض. وقد رزقا ببنت أطلقا عليها اسم: مكة حبا في مدينة مقدسات المسلمين. تجدر الإشارة إلى أنّ من المعروف عن محمد صلاح مساهمته في كثير من الأعمال الخيرية.

  • Italien Fußballspieler Mohamed Salah (picture-alliance/dpa/M. Degl' Innocenti)

    محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا

    الإنضمام إلى روما

    انضم صلاح في مطلع الموسم الكروي2015-16، إلى نادي روما الإيطالي. وكان انضمامه على سبيل الإعارة من فريق تشيلسي لمدة عام واحد مع أحقية نادي روما في الشراء في المستقبل مقابل تعويض قيمته 5 ملايين يورو. لكن نادي فيورنتينا قدم شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ضد نادي تشيلسي ومحمد صلاح بذريعة انتهاك نادي تسيلسي لعقده مع فيورنتينا عندما سمح لصلاح بالانضمام إلى روما، الا أنّ الحكم جاء لصالح تشيلسي وصلاح.

  • Großbritannien London - PFA Fussball Award an Mohamed Salah (picture-alliance/dpa/PA Wire/B. Coombs)

    محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا

    جوائز ونجاحات

    استطاع "الملك" أن يحصل على جوائز عديدة، أهمها: جائزة أفضل لاعب صاعد في أفريقيا 2012، جائزة أفضل لاعب صاعد في أفريقيا 2014 وجائزة الأسد الذهبي لأفضل لاعب في أفريقيا 2017. بالإضافة إلى جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز في عامي 2017 و2018. علاوة عن جائزة أفضل لاعب كرة قدم في إنجلترا للسنة 2017/ 2018.

  • UEFA Champions League - Liverpool AS Roma (Reuters/P. Noble)

    محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا

    صلاح المسلم

    لا يخفي محمد صلاح دينه. وإنما يعلنه في كثير من المباريات ومن داخل الملاعب العالمية حين يخر ساجدا بعد أي هدف أو يرفع أيديه شاكرا. ولا يخفى على أحد من معارفه ارتباطه بالجانب العقائدي، حيث التقطت له مجموعة من الصور وهو يحمل القرآن بيديه، مثلا. وبين كثير من الانتقاد والإعجاب تبقى صورته وهو ساجدا من أكثر الصور المتداولة على مواقع التواصل الإجتماعي.

  • UK Mohamed Salah und Jürgen Klopp (Reuters/L. Smith)

    محمد صلاح: "ابننا" المصري و"الملك" في بريطانيا

    الصديق الحميم وراعي الموهبة

    يبدو واضحا أن علاقة محمد صلاح بمدربه؛ يورغن كلوب، مختلفة تماما. فهو ليس مجرد مدرب وإنما صديق حميم، وراعي لموهبة الشاب الذي سمح له بأن يظهر للعلن ويثبت جدارته. ولعل رد فعل كلوب، على ما حصل في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018، خير دليل على تعلقه بالنجم المصري. فقد انتقد بشدة تدخل لاعب ريال مدريد الإسباني، سيرخيو راموس، بل شبه الأمر بـ"المصارعة". إعداد: مريم مرغيش

    الكاتب: مريم مرغيش


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