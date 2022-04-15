صدامات بين الفلسطينيين والشرطة الاسرائيلية في باحات الأقصى

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عاد التوتر من جديد إلى باحات المسجد الأقصى بعد صدامات بين الشرطة الاسرائيلية والفسطينيين. وأسفرت المواجهات عن إصابة 18 فلسطينيا خلال مواجهتم الشرطة التي رافقت مجموعة من اليهود داخل المسجد الأقصى.
جُرح أكثر من 150 شخصا في اشتباكات جديدة بالقدس بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية بعد صلاة الفجر. أجواء شهر رمضان واحتفالات اليهود بعيد الفصح والمسيحيين بعيد القيامة، يخيم عليها توتر يهدد بتفجير الوضع المتأزم منذ أسابيع.
عاد التوتر والمواجهات إلى ساحات الأقصى بعد يوم من الهدوء الذي أعقب أحداث الجمعة الثانية من رمضان. الجانب الفلسطيني يتهم الجيش الإسرائيلي بـ "اقتحام" المسجد، وإسرائيل تقول إن فلسطينيين قاموا بـ "أعمال شغب عنيفة متعمدة".
يرى وزير الدفاع الإسرائيلي أنه من الصعب التوصل إلى سلام بالمعنى الواسع مع الفلسطينيين مقترحاً أن يقوم الحل السياسي للصراع على إقامة كيانين منفصلين إسرائيلي فلسطيني مع الحفاظ على هيمنة إسرائيلية في المنطقة برمتها.
تشهد القدس عدة احتفالات بمناسبات دينية متزامنة، إذ يحتفل اليهود بعيد الفصح والمسيحيون بعيد القيامة فيما لا يزال المسلمون يحيون شهر رمضان. بيد أن التوتر الذي تشهده المدينة طغى على الأجواء الروحانية.
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