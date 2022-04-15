صدامات بين الفلسطينيين والشرطة الاسرائيلية في باحات الأقصى

عشرات الجرحى في اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين في القدس

جُرح أكثر من 150 شخصا في اشتباكات جديدة بالقدس بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية بعد صلاة الفجر. أجواء شهر رمضان واحتفالات اليهود بعيد الفصح والمسيحيين بعيد القيامة، يخيم عليها توتر يهدد بتفجير الوضع المتأزم منذ أسابيع.