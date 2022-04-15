 صدامات بين الفلسطينيين والشرطة الاسرائيلية في باحات الأقصى | DW الأخبار | DW | 17.04.2022

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DW الأخبار

صدامات بين الفلسطينيين والشرطة الاسرائيلية في باحات الأقصى

عاد التوتر من جديد إلى باحات المسجد الأقصى بعد صدامات بين الشرطة الاسرائيلية والفسطينيين. وأسفرت المواجهات عن إصابة 18 فلسطينيا خلال مواجهتم الشرطة التي رافقت مجموعة من اليهود داخل المسجد الأقصى.

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