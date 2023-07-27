صداقة مع علاقة حميمة

تحليل: هل يصبح العراق محور تنمية مستدامة في الشرق الأوسط؟

نجحت حكومة محمد شياع السوداني في تحقيق استقرار سياسي لم يعرفه العراق منذ سنوات بفضل سياستها القائمة على التوازن بين قوى سياسية ذات مشارب متنوعة، فهل تنجح هذه الحكومة أيضا في طموحاتها التنموية التي تتجاوز حدود العراق؟