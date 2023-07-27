صداقة مع علاقة حميمة

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الصداقة مع علاقة حميمة هي علاقة آنيّة بدون التزامات أو خطط مستقبلية. اتصال مؤقت، نوع من الصداقة زائد.
نجحت حكومة محمد شياع السوداني في تحقيق استقرار سياسي لم يعرفه العراق منذ سنوات بفضل سياستها القائمة على التوازن بين قوى سياسية ذات مشارب متنوعة، فهل تنجح هذه الحكومة أيضا في طموحاتها التنموية التي تتجاوز حدود العراق؟
خلال عشاء دولة في الكرملين شرب بوتين وجينبينغ نخب "رخاء ورفاه" الشعبين الروسي والصيني. وبالإضافة إلى القضايا الاستراتيجية، تطّرق اجتماع الاثنين إلى مسألة تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، خصوصا ما يتعلق بالنفط.
وسط أزمة اقتصادية تثقل اقتصاد بلاده تعد جولة رجب طيب أردوغان إلى الخليج الأسبوع المقبل التي تشمل الإمارات والسعودية وقطر، بداية لمرحلة جديدة في العلاقات التركية-الخليجية بعد أزمات وحملات مقاطعة. فما المتوقع منها؟
يبدو أن الحرب في أوكرانيا شكلت اختبارا صعبا لعلاقات الغرب وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية بالحلفاء العرب، إذ كشفت ترددا وحذرا في مواقف دول عربية. فإلى أي حد يشكل ذلك تحوّلا في تحالفاتها الاستراتيجية؟
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