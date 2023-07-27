 صداقة مع علاقة حميمة | صحتك بين يديك | DW | 27.07.2023

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صحتك بين يديك

صداقة مع علاقة حميمة

الصداقة مع علاقة حميمة هي علاقة آنيّة بدون التزامات أو خطط مستقبلية. اتصال مؤقت، نوع من الصداقة زائد.

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