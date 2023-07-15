صخرة وكأنها كعكة دونات – مركبة لناسا تلتقط صورا مريخية حيرت العلماء

هل هذه قطعة دونات أم ماذا؟ اكتشف المسبار المتجول التابع لوكالة ناسا اكتشافا غير عادي عند فوهة بركان على كوكب المريخ. والآن يتعين على علماء الوكالة فحص هذا الاكتشاف بشكل جيد. هناك مركبتان متجولتان تابعتان لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، تعملان حاليا على سطح الكوكب الأحمر، وقد عثرتا باستمرار على أشياء غريبة على سطح الكوكب، الذي يبعد حوالي 70 مليون كيلومتر عن كوكبنا. أحدث التسجيلات التي أرسلتها إحدى المركبتين من المريخ شكلت مفاجأة.
حيث التقطت إحدى الكاميرات العديدة لمركبة ناسا الجوالة "برسفيرنس روفر" لقطات لحجر غريب الشكل، موجود عند ما يسمى بفوهة بركان جيزيرو على سطح المريخ. ويوجد ثقب في منتصف الحجر، ما جعله يشبه كعكة دونات. اكتشاف يمثل لغزا بالنسبة للباحثين.
مركبة ناسا الجوالة "برسفيرنس روفر" تواصل إرسال الصور من كوكب المريخ
ولأنه تم تصوير حجر الدونات هذا من مسافة بعيدة فقط، فليس من الواضح بالضبط ما هي المادة المصنوع منها ومن أين أتت. لكن جيم رايس، وهو جزء من الفريق المتابع لعمل المركبة، صرح لقناة "سي إن إن" إنه لا يعتقد أن هذا الحجر نيزك. وقال رايس: "لا أستطيع أن أقول على وجه اليقين بنسبة 100 بالمئة أنه ليس نيزكا، ولكن من المرجح جدا" أنه ليس نيزكا.
لكن باسكال لي من معهد SETI له رأي آخر. حيث يفترض الباحث أن الحجر يمكن أن يكون نيزكا، لأنه تم العثور على النيازك على سطح المريخ في الماضي. ونظرا لوجود حجارة أصغر حول حجر الدونات هذا، فقد يكون "نيزكا قد كسر عند هبوطه".
ويتكهن لي بأنه من الممكن أيضا أن تكون الصخرة قد قُذفت من مكان آخر على سطح المريخ بسبب اصطدام كويكب كبير، مضيفا: "أقترح أن تنحرف مركبة ناسا عن مسارها الحالي للتحقق من طبيعة الحجر". ولكن هذا أمر صعب على ما يبدو، لذلك سيبقى أصل ومادة حجر الدونات لغزا في الوقت الحالي.
ف.ي
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نموذج للحياة على المريخ- انطباعات من مركز تدريب ناسا
كثير من الواقعية
ابتداء من يونيو/حزيران يتوقع التحاق أربعة متطوعين بدار "مارس ديون الفا/ Mars Dune Alpha" التابعة لوكالة ناسا لتجربة إمكانية الحياة فوق الكوكب الأحمر. ومن أجل ذلك سيعيشون طوال سنة داخل عنبر في مركز البحوث الفضائية في هيوستن بتكساس. هناك تنتظر المشاركين عدة حجرات ومجالات للمحاكاة على الرمل الأحمر.
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نموذج للحياة على المريخ- انطباعات من مركز تدريب ناسا
العزلة كمشكلة خلال رحلات الفضاء
في تجربة أولى يعتزم العلماء تجربة كيف يمكن للبشر العيش في عزلة وكيف يتعاملون مع التوتر. وهذا من شأنه مساعدة وكالة ناسا على تقييم "الموارد" المطلوبة كي يتجاوز رواد الفضاء المصاعب التي تواجههم مستقبلا، كما تقول غراس دوغلاس التي تدير برنامج التجربة.
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نموذج للحياة على المريخ- انطباعات من مركز تدريب ناسا
قليل من المتسع للحركة
ليس بإمكان المتطوعين أخذ الكثير من الأمتعة معهم. فهم سيعيشون خلال عام في غرف صغيرة بدار مركز البحوث. وهذه الدار مصممة بعملية طباعة ثلاثية الأبعاد، وهي تقنية تتبعها ناسا لتشييد بنايات في كواكب أخرى، كما تقول مديرة المشروع غراس دوغلاس.
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نموذج للحياة على المريخ- انطباعات من مركز تدريب ناسا
مجال للتجارب
إلى جانب غرف النوم صممت مهمة "مارس ديون ألفا/ Mars Dune Alpha" حمامين وغرفة للرعاية الصحية ومجالا للاسترخاء وعددا من مواقع العمل. وسيقوم الباحثون بانتظام خلال تلك الفترة بتجربة كيف يتعامل المتطوعون مع حالات التوتر ـ مثلا عندما ينقصهم الماء أو تكون هناك حاجة إلى أجهزة.
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نموذج للحياة على المريخ- انطباعات من مركز تدريب ناسا
أحذية مواتية لرحلة المريخ
عبر ممر هوائي يصل المتطوعون من الدار الثلاثية ألأبعاد إلى مشهد طبيعي. فبكثير من الرمل الأحمر وجب محاكاة الحياة فوق المريخ بأكبر واقعية ممكنة.
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نموذج للحياة على المريخ- انطباعات من مركز تدريب ناسا
لياقة في عزلة
سيقوم رواد الفضاء الافتراضيين على أجهزة الركض بجولات إلى الخارج بعد أن يتم ربطهم بأحزمة لمحاكاة الجاذبية فوق المريخ. وسيتوجب عليهم جمع عينات وبيانات ومتابعة تشييد البنية التحتية. وتكمن خلفية ذلك في أنه "لا يمكن لنا تركهم يركضون ست ساعات في حلقة مغلقة"، كما أفادت سوزان بيل مديرة مختبر الصحة والأداء.
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نموذج للحياة على المريخ- انطباعات من مركز تدريب ناسا
غرس خضروات فوق المريخ
مركز البحوث يقدم إلى جانب مرصد جوي ضيعة أو قرية عمودية لغرس نباتات. هنا يمكن للمشاركين غرس سلطة وخضروات أخرى لتغطية الاستهلاك الذاتي خلال فترة التجارب.
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نموذج للحياة على المريخ- انطباعات من مركز تدريب ناسا
معلومات مهمة لرحلات مقبلة
وفي المجمل يتم التحضير لثلاث تجارب على مدى فترات طويلة في هذا الحقل. ويأمل الباحثون في الحصول على "معلومات هامة" حول فترات عيش طويلة في عزلة. لكن وكالة ناسا ما تزال في فترة الإعداد لرحلة إلى المريخ. وتعنى وكالة الفضاء في المرحلة الأولى بمهمة "ارتيميس/ Artemis" التي تقضي بنقل أشخاص إلى القمر مجددا لأول مرة منذ نصف قرن.