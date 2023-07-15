صخرة وكأنها كعكة دونات – مركبة لناسا تلتقط صورا مريخية حيرت العلماء

هل هذه قطعة دونات أم ماذا؟ اكتشف المسبار المتجول التابع لوكالة ناسا اكتشافا غير عادي عند فوهة بركان على كوكب المريخ. والآن يتعين على علماء الوكالة فحص هذا الاكتشاف بشكل جيد. هناك مركبتان متجولتان تابعتان لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، تعملان حاليا على سطح الكوكب الأحمر، وقد عثرتا باستمرار على أشياء غريبة على سطح الكوكب، الذي يبعد حوالي 70 مليون كيلومتر عن كوكبنا. أحدث التسجيلات التي أرسلتها إحدى المركبتين من المريخ شكلت مفاجأة.

حيث التقطت إحدى الكاميرات العديدة لمركبة ناسا الجوالة "برسفيرنس روفر" لقطات لحجر غريب الشكل، موجود عند ما يسمى بفوهة بركان جيزيرو على سطح المريخ. ويوجد ثقب في منتصف الحجر، ما جعله يشبه كعكة دونات. اكتشاف يمثل لغزا بالنسبة للباحثين.

مركبة ناسا الجوالة "برسفيرنس روفر" تواصل إرسال الصور من كوكب المريخ

ولأنه تم تصوير حجر الدونات هذا من مسافة بعيدة فقط، فليس من الواضح بالضبط ما هي المادة المصنوع منها ومن أين أتت. لكن جيم رايس، وهو جزء من الفريق المتابع لعمل المركبة، صرح لقناة "سي إن إن" إنه لا يعتقد أن هذا الحجر نيزك. وقال رايس: "لا أستطيع أن أقول على وجه اليقين بنسبة 100 بالمئة أنه ليس نيزكا، ولكن من المرجح جدا" أنه ليس نيزكا.

لكن باسكال لي من معهد SETI له رأي آخر. حيث يفترض الباحث أن الحجر يمكن أن يكون نيزكا، لأنه تم العثور على النيازك على سطح المريخ في الماضي. ونظرا لوجود حجارة أصغر حول حجر الدونات هذا، فقد يكون "نيزكا قد كسر عند هبوطه".

ويتكهن لي بأنه من الممكن أيضا أن تكون الصخرة قد قُذفت من مكان آخر على سطح المريخ بسبب اصطدام كويكب كبير، مضيفا: "أقترح أن تنحرف مركبة ناسا عن مسارها الحالي للتحقق من طبيعة الحجر". ولكن هذا أمر صعب على ما يبدو، لذلك سيبقى أصل ومادة حجر الدونات لغزا في الوقت الحالي.

ف.ي