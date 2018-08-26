صحيفة: 165 حالة مخالفة للقانون في فضيحة مكتب شؤون الهجرة في بريمن

ذكر تقرير نشرته صحيفة "بيلد آم سونتاغ" الشعبية الواسعة الانتشار في عددها الصادر اليوم (الأحد 26 أغسطس/ آب 2018) أنه من أصل 18.315 تصريح ايجابي لمنح حق اللجوء من قبل مكتب شؤون الهجرة واللاجئين في بريمن الألمانية، لم يتم رصد سوى 165 حالة غير قانونية. وبالتالي فإن التحقيقات الداخلية بيّنت أن غالبية اللاجئين الذين تمت مراجعة ملفات لجوئهم كانوا يستحقون حق اللجوء بالفعل.

وقد بدأت عملية مراجعة قرارات اللجوء الإيجابية في ألمانيا بعد الفضائح التي عصفت بالمكتب الاتحادي للهجرة واللجوء في السنتين الماضيتين، وخصوصاً "فضيحة فرانكو" و "فضيحة دائرة المكتب الاتحادي في بريمن".

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ففي السنة الماضية أعلن وزير الداخلية آنذاك، توماس ديميزيير عن البدء بمراجعة 100 ألف قرار للجوء، بعد حادثة الجندي الألماني فرانكو أ. والذي حصل على اللجوء كلاجئ سوري. وبحسب وزارة الداخلية فقد تمت مراجعة 12 ألف حالة منها، وسحب اللجوء في 1.2 بالمائة من الحالات.

ح.ز/ ع.خ (أ.ف.ب / د.ب.أ)