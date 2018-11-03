صحيفة: وزير داخلية ولاية بفاريا يؤيد ترحيل لاجئين إلى سوريا

عبر وزير الداخلية في ولاية بفاريا يواخيم هيرمان، وهو من الاتحاد الاجتماعي المسيحي عن رغبته في ترحيل أشخاص تمت إدانتهم من قل محاكم أو تورطوا في ارتكاب جرائم أو من يصنفون بالخطرين في المجتمع إلى سوريا. وقال هيرمان في حوار مع صحيفة "راينيشه بوست" الصادرة في ديسلدورف اليوم الخميس(15 تشرين ثان/نوفمبر 2018): " إن من يرتكب جرائم جسيمة لا يمكن أن يتصور بكل جدية من أنه يتلقى الحماية والمساعدة منا".

وتابع الوزير هيرمان أنه سيسعى في إطار مؤتمر وزراء الداخلية الذي سيعقد نهاية الشهر الجاري في مدينة ماغدابورغ بشرق ألمانيا من أجل طرح ملف ترحيل السوريين الذين تورطوا في ارتكاب جرائم أو يصنفون خطرين إلى خارج البلاد، حينما يسمح الوضع بذلك.

وذكر الوزير المحافظ بقرار وزراء الداخلية في الولايات العام الماضي الذي نص على وقف ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلادهم حتى نهاية 2018، إلا أن الوزراء قرروا ايضا الطلب من الحكومة الاتحادية إجراء تقييم للوضع في سوريا بهدف تحديد إمكانية الترحيل من عدمه. واضاف هيرمان أن الوزراء سيناقشون التقييم للوضع السوري في المؤتمر القادم نهاية الشهر. وأوضح الوزير البفاري "أن الأمر لا يتعلق بترحيل سوريين من ذوي السلوك الحسن والمندمجين بشكل جيد في المجتمع، بل يتعلق الأمر بأشخاص يشكلون "خطرا أمنيا" على ألمانيا، حسب ما أوردته الصحيفة عن الوزير هيرمان.

ح.ع.ح/م.س(د.ب.أ، ك.ب.أ)