صحيفة: نوبات ارتجاف ميركل "الغامضة" موضوع محرّم داخل حزبها

أبدت صحيفة بيلد الأوسع انتشارا في ألمانيا في عددها الصادر( الجمعة 12 تموز/ يوليو 2019) عبر موقعها استياءها من تصرف الاتحاد الديموقراطي المسيحي "كما لو أنّ انغيلا ميركل لم تتعرض أبداً لثلاث نوبات ارتجاف".

وبينما تتساءل بشأن صحة ميركل، لفتت الصحيفة النافذة والتابعة لمجموعة "اكسل شبرينغر" إلى أنّ هذه الأحداث تمثل "موضوعاً محرّماً" داخل حزب المستشارة.

ولم يرَ الحزب الذي قادته ميركل حتى تاريخ كانون الأول/ ديسمبر الماضي، من الملائم تناول هذه المسألة في نشراته الصحافية التي يرسلها صباح كل يوم إلى كل المسؤولين فيه.

غير أنّ الصحيفة وصفت نوبات الارتجاف بـ"الغامضة"، وقالت إنّها "الموضوع الأول في كل وسائل الإعلام الألمانية".

والخميس، جلست ميركل التي تستعد للاحتفال بعيد ميلادها الخامس والستين، بشكل استثنائي على كرسي أثناء عزف نشيدين وطنيين بعد يوم من تعرضها لنوبات جديدة. وتساءلت بيلد: هل تسافر المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أكثر مما ينبغي؟ وهو سؤال يتزامن مع تزايد قلق الألمان على صحة المستشارة، التي اضطرت للجلوس بدلا من الوقوف في حفل استقبال رسمي أمس الخميس بعد نوبة ارتعاش هي الثالثة في ثلاثة أسابيع.

حركة اليد الأثيرة لدى المستشارة ميركل

وكتب الصحفي فرانز يوزف فاجنر في عموده بصحيفة بيلد عن اضطرار ميركل للجلوس خلال مراسم استقبال أمس الخميس في مخالفة للبروتوكول "عزيزتي المستشارة الجالسة. انفطر قلبي لرؤيتك وأنت تجلسين خلال مراسم الاستقبال الرسمي لرئيسة وزراء الدنمارك".

وأحصت الصحيفة 21 رحلة خارجية قامت بها ميركل، التي ستبلغ 65 عاما الأسبوع المقبل، حتى الآن هذا العام وقالت إن هذا الرقم أعلى بكثير مقارنة بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (41 عاما) الذي بلغ عدد جولاته الخارجية 17 ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي (62 عاما) التي قامت بست عشرة جولة.

وفي لقاء سابق، أصرت المستشارة، التي لم يسبق أن عانت من مشاكل صحية خطيرة، على أنها بخير بعد أن أصابتها نوبة ارتعاش أثناء مراسم استقبال رئيس وزراء فنلندا وقالت إنها تتعامل مع نوبات ارتعاش ظهرت لأول مرة في منتصف يونيو / حزيران.

م.م/ ع.خ (أ ف ب، رويترز)