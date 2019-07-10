 صحيفة: نوبات ارتجاف ميركل ″الغامضة″ موضوع محرّم داخل حزبها | أخبار | DW | 12.07.2019

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أخبار

صحيفة: نوبات ارتجاف ميركل "الغامضة" موضوع محرّم داخل حزبها

أشارت صحيفة بيلد، الأكثر قراءة في ألمانيا، إلى أنّ حزب المستشارة انغيلا ميركل لا يتناول مسألة نوبات الارتجاف التي تتعرض لها منذ شهر، متسائلة إن كانت المستشارة أنغيلا ميركل تسافر أكثر مما ينبغي؟

Deutschland Berlin Kanzlerin Merkel empfängt dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

أبدت صحيفة بيلد الأوسع انتشارا في ألمانيا في عددها الصادر( الجمعة 12 تموز/ يوليو 2019) عبر موقعها استياءها من تصرف الاتحاد الديموقراطي المسيحي "كما لو أنّ انغيلا ميركل لم تتعرض أبداً لثلاث نوبات ارتجاف".

 وبينما تتساءل بشأن صحة ميركل، لفتت الصحيفة النافذة والتابعة لمجموعة "اكسل شبرينغر" إلى أنّ هذه الأحداث تمثل "موضوعاً محرّماً" داخل حزب المستشارة.

 ولم يرَ الحزب الذي قادته ميركل حتى تاريخ كانون الأول/ ديسمبر الماضي، من الملائم تناول هذه المسألة في نشراته الصحافية التي يرسلها صباح كل يوم إلى كل المسؤولين فيه.

غير أنّ الصحيفة وصفت نوبات الارتجاف بـ"الغامضة"، وقالت إنّها "الموضوع الأول في كل وسائل الإعلام الألمانية".

والخميس، جلست ميركل التي تستعد للاحتفال بعيد ميلادها الخامس والستين، بشكل استثنائي على كرسي أثناء عزف نشيدين وطنيين بعد يوم من تعرضها لنوبات جديدة. وتساءلت بيلد: هل تسافر المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أكثر مما ينبغي؟ وهو سؤال يتزامن مع تزايد قلق الألمان على صحة المستشارة، التي اضطرت للجلوس بدلا من الوقوف في حفل استقبال رسمي أمس الخميس بعد نوبة ارتعاش هي الثالثة في ثلاثة أسابيع.

Angela Merkel James Simon Galerie Museumsinsel (picture-alliance/AP Photo/M. Schreiber)

حركة اليد الأثيرة لدى المستشارة ميركل

وكتب الصحفي فرانز يوزف فاجنر في عموده بصحيفة بيلد عن اضطرار ميركل للجلوس خلال مراسم استقبال أمس الخميس في مخالفة للبروتوكول "عزيزتي المستشارة الجالسة. انفطر قلبي لرؤيتك وأنت تجلسين خلال مراسم الاستقبال الرسمي لرئيسة وزراء الدنمارك".

وأحصت الصحيفة 21 رحلة خارجية قامت بها ميركل، التي ستبلغ 65 عاما الأسبوع المقبل، حتى الآن هذا العام وقالت إن هذا الرقم أعلى بكثير مقارنة بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (41 عاما) الذي بلغ عدد جولاته الخارجية 17 ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي (62 عاما) التي قامت بست عشرة جولة.

وفي لقاء سابق، أصرت المستشارة، التي لم يسبق أن عانت من مشاكل صحية خطيرة، على أنها بخير بعد أن أصابتها نوبة ارتعاش أثناء مراسم استقبال رئيس وزراء فنلندا وقالت إنها تتعامل مع نوبات ارتعاش ظهرت لأول مرة في منتصف يونيو / حزيران.

م.م/ ع.خ (أ ف ب، رويترز)

  • Bundeskanzlerin Angela Merkel mit Krücken im Bundeskanzleramt

    إظهار الضعف ممنوع على الزعماء والرؤساء؟

    ممارسة الحكم انطلاقا من السرير

    سبق وأن حصل في عام 2014 أن اختفت أنغيلا ميركل عن الأنظار بعد حادثة تزحلق على الجليد في سويسرا. والتشخيص كان كسر غير مكتمل في الحوض. والمستشارة كانت تشعر بآلام قوية وكانت مجبرة على "الاسترخاء على السرير" طوال أسابيع، كما أعلن المتحدث باسم الحكومة. لكن رغم الإصابة واصلت ميركل إدارة الحكم. ومن أجل حضور جلسات حكومية كانت تأتي إلى المستشارية مستعينة بعكاز، كما كشف المتحدث باسمها شتيفان زايبرت.

  • Altkanzöer Helmut Kohl wischt sich mit einem Taschentuch die Nase

    إظهار الضعف ممنوع على الزعماء والرؤساء؟

    لا لإظهار الضعف

    تسببت البروستات في متاعب للمستشار الألماني الراحل هلموت كول في عام 1989. وحصل ذلك في فترة غير مواتية للغاية: فخلال مؤتمر الحزب المسيحي الديمقراطي كان منافس داخلي يعد لانقلاب ضد كول. ومن أجل عدم إظهار أي ضعف، أخفى كول المرض وحضر إلى المؤتمر وفرض نفسه. وبعدها أخضع نفسه لعملية جراحية.

  • Altkanzler Helmut Schmidt raucht eine Zigarette

    إظهار الضعف ممنوع على الزعماء والرؤساء؟

    "مئات المرات فاقدا للوعي"

    "لم أكن أبدا معافا بشكل تام"، هذا ما اعترف به المستشار الراحل هلموت شميت في عام 2014. وخلال فترة حكمه واجه دوما مشاكل صحية. لكنه وموظفيه حافظوا على سرية هذا الأمر، رعم أن موظفيه عثروا عليه مرارا فاقدا للوعي داخل مكتبه.

  • Frankreichs ehemaliger Präsident Francois Mitterrand

    إظهار الضعف ممنوع على الزعماء والرؤساء؟

    سر الدولة السرطان

    الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران (الصورة) كان مريضاً ولكن لم يعلن مرضه. ومنذ توليه السلطة تنبأ الأطباء بأنه سيعيش ثلاث سنوات فحسب، لكنها امتدت إلى 15 سنة. وبعد اعتزاله منصبه توفي بسبب سرطان البروستات. كما توفي رئيس فرنسا الراحل جورج بومبيدو بشكل مفاجئ بالنسبة للناس في عام 1974، لكن الوفاة لم تكن مفاجئة، فقد كان يعاني من السرطان وأخفى ذلك طوال سنوات.

  • Hillary Clintons Gesicht wird angestrahlt, während sie die Augen schließt

    إظهار الضعف ممنوع على الزعماء والرؤساء؟

    حملة انتخابية مريضة

    في الولايات المتحدة الأمريكية يمكن للمرض أن يؤثر على مصير الانتخابات. وأثناء السباق من أجل دخول البيت الأبيض بين الرئيس الامريكي الحالي دونالد ترامب وهيلاري كلينتون، تسبب شريط فيدويو في متاعب لوزيرة الخارجية السابقة، حيث ظهرت هيلاري كلينتون متعبة لاتكاد تطيق الوقوف على رجليها. وتحدث طبيب كلينتون عن التهاب في الرئة. وركز المنافس ترامب على صحته الجيدة مقارنة بصحة منافسته.

  • John F. Kennedy legt die Hand auf seine linke Brust

    إظهار الضعف ممنوع على الزعماء والرؤساء؟

    رئيس دولة تحت أثر المهدئات

    جون اف. كندي كان يملك جسدا واهناً. ولم يكن يظن أحد أن الرئيس الشاب الراحل كان مجبرا في بعض الأوقات على تناول ثمانية أدوية مختلفة في اليوم الواحد. كندي كان يعاني من فقر الدم الوبيل. وبدون العناية الطبية يكون هذا المرض مميتا. ونجا كندي عدة مرات من الهلاك، كما ذكرت دوائر مقربة. وكل هذا ظل طي الكتمان ضمن أقصى درجات السرية.

  • Franklin D. Roosevelt sitzt in einem Rollstuhl vor dem Weißen Haus

    إظهار الضعف ممنوع على الزعماء والرؤساء؟

    الرئيس على كرسي متحرك

    السياسيون يعملون على مستوى العالم على كتمان مرضهم. لكن لا أحد نجح في تلك المهمة مثل الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفيلت. قبل توليه الرئاسة في 1933، كان جليس الكرسي المتحرك منذ عشر سنوات. ولم يكن ناخبوه يعرفون شيئا عن ذلك. وإلى يومنا هذا لا يُعرف المرض الذي كان يعاني منه. ولا توجد إلا ثلاث صور تُظهر روزفيلت وهو يجلس على كرسي متحرك. والأمة كانت مصدومة عندما توفي "فجأة" في 1945.

  • Sloweniens ehemaliger Staatspräsident Janez Drnovšek steigt aus einem Auto aus

    إظهار الضعف ممنوع على الزعماء والرؤساء؟

    حياة جديدة قبل الموت

    الاصابة بسرطان الكلية غيًر حياة الرئيس الراحل لسلوفينيا يانيش درنوفشيك بشكل سريع. فالسياسي الظاهر في الصورة والذي ظل بشكل متواصل من 1992 حتى 2002 رئيسا للوزراء وبعدها رئيسا للبلاد تقهقر. وقلما ظهر بعدها للعلن وغير السكن من فيلا إلى كوخ في الجبال وكان يتغذى على النباتات واهتم بالبوذية. وفي 2008 توفي بسبب مرضه. باتريك غروس/ م.ا.م


مختارات

بعد نوبات الارتجاف.. ميركل تجلس أثناء عزف النشيد الوطني

إنها صورة نادرة لم يعتد عليها الألمان. فقد جلست ميركل إلى جانب رئيسة وزراء الدنمارك بينما كانت الفرقة الموسيقية تعزف النشيد الوطني. ويعود السبب للجوء إلى هذا الإجراء موجات الارتجاف التي تعرضت لها المستشارة وهي واقفة. (11.07.2019)  

للمرة الثالثة..نوبة ارتجاف تصيب ميركل

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أكدت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، أن حالتها الصحية بخير، رغم إصابتها بنوبة ارتجاف للمرة الثالثة علنا، أثناء مراسم استقبال رئيس الوزراء الفنلندي، أنتي رينه. (10.07.2019)  

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ثالث واقعة ارتجاف للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل حصلت في أقل من أربعة أسابيع، الواقعة لم تتصدر الصحف المحلية فحسب، بل كانت محل اهتمام الصحف العالمية أيضا. وقد حملت معظم التعليقات طلبا محددا من المستشارة الألمانية. (11.07.2019)  

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المستشارة ميركل ترتعش والعالم قلق، فهل المستشارة مريضة؟ وإلى حد الآن لا توجد إلا تكهنات ولا معلومات تسربت لوسائل الاعلام. هذا ملف صور يستذكر سير ساسة أداروا دفة الحكم رغم المرض. (02.07.2019)  

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إنها صورة نادرة لم يعتد عليها الألمان. فقد جلست ميركل إلى جانب رئيسة وزراء الدنمارك بينما كانت الفرقة الموسيقية تعزف النشيد الوطني. ويعود السبب للجوء إلى هذا الإجراء موجات الارتجاف التي تعرضت لها المستشارة وهي واقفة.

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