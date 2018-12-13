 صحيفة: نحو ثلثي اللاجئين في ألمانيا يعيشون على المساعدات الاجتماعية | أخبار | DW | 17.12.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

صحيفة: نحو ثلثي اللاجئين في ألمانيا يعيشون على المساعدات الاجتماعية

ذكر تقرير صحفي أن قرابة ثلثي اللاجئين من دول اللجوء الرئيسية يتقاضون مساعدات اجتماعية وفقا لما يعرف بقانون "هارتس4"، فيما يبلغ عدد اللاجئين المسجلين كعاطلين عن العمل 150 ألف شخص غالبيتهم من الشباب الذكور.

Deutschland | Integration und Arbeitsmarktbeteiligung von Flüchtlingen (picture-alliance/dpa/J.-U. Koch)

قالت صحيفة "بيلد" الألمانية الواسعة الانتشار إن قرابة ثلثي اللاجئين(63.7%) الذين ينحدرون من دول اللج الأساسية وهي (أفغانستان وأريتريا والعراق و سوريا وإيران ونيجيريا وباكستان والصومال) يعيشون على ما يحصلون عليها من مساعدات اجتماعية وفق قانون هارتس 4 الذي يحدد الحد الأدنى للمساعدات.

 

ومن بين المجموع الكلي للأجانب المقيمين في البلاد يحصل حوالي 20.6% على مساعدات البطالة من دائرة العمل، وهي المساعدات المعروفة عاميا بمساعدات هارتس 4، نسبة إلى هارتس الذي اقترح القانون المذكور وحدد إطار العمل به، حيث يحصل الشخص دون عمل على الحد الأدنى من المساعدات، لكنه يجب أن يكون مستعدا لقبول أي عمل أو وظيفة تناط به من قبل دائرة العمل.

في نفس الوقت ذكرت الصحيفة أن حوالي ثلث المهاجرين (31.6%) من الدول المذكورة أعلاه من هم في سن 15 إلى 65 عاما يمارسون عملا بصفة رسميا. وكانت هذه النسبة في العام الماضي تصل إلى 22% فقط. فيما تبلغ نسبة الأجانب عموما الذي يعملون في في هذه الفئة العمرية  50.3%، بالمقارنة مع مجموع عدد الأجانب المقيمين في البلاد. 

وجاء في التقرير الصحفي نقلا عن الوكالة الاتحادية للعمل أن اللاجئين العاطلين عن العمل المسجلين لدى الوكالة والبالغ عددهم 150 ألف شخص هم غالبا من الشباب الذكور. وهؤلاء يستطيعون الحصول على وظائف لا تشكل اللغة أهمية كبيرة في أدائها. ويبحث العاطلون عن العمل من هذه الشريحة على وظائف في قطاع اللوجستي وفي مجال التنظيف والعمل كمساعدين في المطابخ.

ح.ع.ح/ع.ج.م(ك.ب.أ)

  • Deutschland BASF Arbeiter in Schwarzheide

    مبادرات شركات ألمانية لإدماج اللاجئين

    تعتزم شركة BASF للكيماويات تكوين 50 لاجئا لولوج سوق العمل الألمانية، إذ سيشاركون طوال سنة في دروس لتعلم اللغة الألمانية ودورات تأهيلية أخرى للبدء لاحقا في تكوين مهني. وتشغل شركة BASF في ألمانيا وحدها نحو 50 ألف عامل

  • Deutschland Daimler Arbeiter in Sindelfingen

    مبادرات شركات ألمانية لإدماج اللاجئين

    شركة السيارات ضمت منذ الأسبوع المنصرم 40 متدربا جديدا مطلوب منهم بعد 14 أسبوعا القيام بأعمال بسيطة في دورة الانتاج. وكالة العمل الألمانية تعد الوسيط الأساسي في توفير الدورات التدريبية وتتحمل تكاليفها في الأسابيع الستة الأولى، فيما تأخذ شركة دايملر على عاتقها طوال الأسابيع الثمانية المتبقية أجور المتدربين وتكلفة دروس اللغة الألمانية

  • Deutschland Deutsche Telekom Telefonzelle Arbeiter in Hannover

    مبادرات شركات ألمانية لإدماج اللاجئين

    تعرض شركة تليكوم الألمانية منذ سبتمبر الماضي 70 موطنا للتدريب لصالح لاجئين. كما تعتزم الشركة توفير مائة فرصة تدريب إضافية في السنة المقبلة. وتشغل تليكوم في ألمانيا 120 ألف موظف

  • Deutschland Deutschen Bahn AG Arbeiter in Frankfurt am Main

    مبادرات شركات ألمانية لإدماج اللاجئين

    بإمكان اللاجئين المتوفرين على خبرة مهنية البدء في تكوين مهني قصير المدى ككهربائي لدى شركة السكك الحديدية الألمانية. ويستمر البرنامج نحو عامين ونصف العام. ويعمل لدى الشركة حاليا 15 من طالبي اللجوء سيلتحق بهم 9 إضافيون. وتقول متحدثة باسم الشركة إن هذه الأخيرة تنوي بعد إتمام التكوين توظيف مجموعة المتدربين الـ 24

  • Deutschland Siemens Arbeiter in Berlin

    مبادرات شركات ألمانية لإدماج اللاجئين

    تعرض شركة سيمنس حاليا عشر فرص تدريبية لصالح لاجئين. وتعتزم شركة الإلكترونيات السنة المقبلة توسيع برنامجها بعرض مائة موطن تدريب لطالبي اللجوء. كما تخطط الشركة لإطلاق أربع دورات لتعلم الألمانية لصالح أربعة أفواج من اللاجئين. وتعد سيمنس، التي تضم 115 ألف عامل، سابع أكبر شركة في ألمانيا

  • Deutschland SAP Arbeiter in Walldorf

    مبادرات شركات ألمانية لإدماج اللاجئين

    تعتزم شركة SAP للبرمجيات السنة المقبلة توفير مائة فرصة تدريب على الأقل لصالح لاجئين، وتتوجه الشركة بوجه الخصوص لأكاديميين. كما تخطط الشركة لإنشاء عشرة مواطن إضافية في الدراسة المزدوجة لعلوم الكمبيوتر الاقتصادية. ويطلب من المرشحين التوفر على معرفة فنية أساسية وشهادة جامعية أو تأهيل مماثل

  • Deutschland Flüchtlinge im Bildungszentrum Handwerk Duisberg

    مبادرات شركات ألمانية لإدماج اللاجئين

    تشغيل لاجئين يحمل أيضا في طياته عبئا بيروقراطيا للشركات المعنية، يضاف إلى ذلك الغموض حول مستقبل الوضع القانوني للمتدربين. وعلى الرغم من ذلك، فإن الكثير من الشركات ذات الحجم المتوسط والصغير تساهم هي الأخرى في إنجاح الاندماج المهني للاجئين

    الكاتب: م.أ.م/DW


مختارات

رئيس أرباب العمل في ألمانيا: اندماج اللاجئين أسرع من المتوقع  

اختبار تحديد الخبرة العملية مفتاح اللاجئ إلى سوق العمل الألمانية

إذا كنت مهاجراً أو لاجئاً بارعاً في أحد المهن أو الحرف ولا تملك أوراقاً ثبوتية بذلك، بل مجرد خبرة عملية فهناك خبر سار بانتظارك! مركز العمل يقدم لك اختبار لتحديد مستوى خبرتك والحصول بالتالي على عمل أو تأهيل مهني مناسب. (10.12.2018)  

ميركل تدعو لدمج المزيد من اللاجئين في سوق العمل

فرصة العمل لا توفر الخبز فحسب، بل تضمن الاندماج في المجتمع، على هذا الأساس دعت المستشارة ميركل إلى دمج المزيد من اللاجئين في سوق العمل، جاء ذلك في كلمتها الأسبوعية المتلفزة عبر الإنترنت المنشورة السبت. (27.10.2018)  

مبادرات شركات ألمانية لإدماج اللاجئين

عدد من الشركات الألمانية الكبيرة أطلق مبادرات تسهل على اللاجئين ولوج سوق العمل. فما هي الأشياء التي تقوم بها شركات مثل دايملر لإدماج طالبي اللجوء في سوق العمل؟ (20.11.2015)  

مواضيع ذات صلة

Symbolbild Euro-Geldscheine

كفلاء لاجئين يربحون دعاوى تطالبهم بدفع عشرات آلاف اليورهات 13.12.2018

تنظر المحاكم الإدارية الألمانية بمئات الدعوى القضائية للفصل بمطالبة السلطات الألمانية كفلاء للاجئين بدفع مبالغ نقدية تصل إلى عشرات الآلاف من اليورهات. كيف تفصل بعض الولايات في المسألة وما هي وجهة نظر الحكومة الاتحادية؟

Horst Seehofer

صحيفة: وزير الداخلية الألماني يعتزم تشديد قواعد ترحيل اللاجئين 13.12.2018

نقلت صحيفة ألمانية عن وزير الداخلية صاحب المواقف المتشددة تجاه المهاجرين واللاجئين قوله إنه ينوي فرض إجراءات جديدة لتشديد قوانين ترحيل المرفوضة طلبات لجوئهم. ما فحوى ما يرمي إليه الوزير؟

Deutschland Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge

ألمانيا تتوقع تراجع طلبات اللجوء لأقل من المسموح به في 2018 16.12.2018

تتوقع الحكومة الألمانية ألا تبلغ أعداد طلبات اللجوء المقدمة في ألمانيا هذا العام الحد الأقصى، الذي نص عليه عقد تشكيل الائتلاف الحاكم، والمحدد في 220 ألف لاجئ. ويبلغ هذا التراجع نحو 16 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  