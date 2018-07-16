صحيفة: نجل حاكم الفجيرة يلجأ إلى قطر خوفا على حياته

أوردت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أن الشيخ راشد بن حمد الشرقي نجل حاكم الفجيرة لجأ الى قطر بعد أن فر من بلاده قائلاً انه يخشى على حياته بسبب خلاف مع حكام ابوظبي.
وراشد بن حمد الشرقي (31 عاماً) هو النجل الثاني لحاكم الفجيرة حمد بن محمد الشرقي. وكان قد وصل إلى الدوحة في 16 أيار/ مايو الماضي، بحسب الصحيفة أمس الأحد.
واتهم الشيخ راشد في مقابلة مع الصحيفة حكام الإمارات بالابتزاز وتبييض الأموال لكن دون أن يعطي دليلا على ذلك. كما أشار الى توتر بين المسؤولين في الامارات حول الالتزام العسكري للبلاد في الحرب الجارية في اليمن.
وأضاف الشيخ راشد أن عدد القتلى من الاماراتيين يتجاوز حصيلة المئة قتيل التي أُعلنت رسميا وقال "هناك قتلى من الفجيرة أكثر بكثير من أي إمارة أخرى". وتابعت الصحيفة أنها المرة الأولى على ما يبدو منذ توحيد الإمارات قبل 47 عاما، التي ينتقد فيها أحد أعضاء الاسر السبع حكام البلاد.
ص.ش/ح.ز (أ ف ب)
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