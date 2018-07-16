 صحيفة: نجل حاكم الفجيرة يلجأ إلى قطر خوفا على حياته | أخبار | DW | 16.07.2018

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أخبار

صحيفة: نجل حاكم الفجيرة يلجأ إلى قطر خوفا على حياته

وجه الشيخ راشد ابن حاكم إمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية اتهامات خطيرة لحكام الإمارات، مشيراً إلى وجود توترات بين المسؤولين في بلده بشأن حرب اليمن. وأفادت صحيفة أمريكية أن الشيخ راشد لجأ إلى قطر.

World Future Energy Summit 2013 in Abu Dhabi Prinz Mohammed bin Zayed al-Nahyan (Reuters)

أوردت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أن الشيخ راشد بن حمد الشرقي نجل حاكم الفجيرة لجأ الى قطر بعد أن فر من بلاده قائلاً انه يخشى على حياته بسبب خلاف مع حكام ابوظبي.

وراشد بن حمد الشرقي (31 عاماً) هو النجل الثاني لحاكم الفجيرة حمد بن محمد الشرقي. وكان قد وصل إلى الدوحة في 16 أيار/ مايو الماضي، بحسب الصحيفة أمس الأحد.

واتهم الشيخ راشد في مقابلة مع الصحيفة حكام الإمارات بالابتزاز وتبييض الأموال لكن دون أن يعطي دليلا على ذلك. كما أشار الى توتر بين المسؤولين في الامارات حول الالتزام العسكري للبلاد في الحرب الجارية في اليمن.

وأضاف الشيخ راشد أن عدد القتلى من الاماراتيين يتجاوز حصيلة المئة قتيل التي أُعلنت رسميا وقال "هناك قتلى من الفجيرة أكثر بكثير من أي إمارة أخرى". وتابعت الصحيفة أنها المرة الأولى على ما يبدو منذ توحيد الإمارات قبل 47 عاما، التي ينتقد فيها أحد أعضاء الاسر السبع حكام البلاد.

ص.ش/ح.ز (أ ف ب)

  • Katar nach dem Boykott (picture-alliance/AP Photo/H. Mizban)

    بعد قطع العلاقات... قطر في مواجهة عاصفة من التحديات

    سفر مُعلق إلى إشعار آخر

    قررت شركات الطيران في الإمارات والسعودية تعليق رحلات السفر من وإلى الدوحة. وألغت السعودية كل التراخيص الممنوحة للخطوط الجوية القطرية وإقفال كل مكاتبها بالبلد. وسيؤثر هذا القرار على حجم الرحلات التي تقارب19 رحلة يوميا بين الدوحة وباقي المدن الخليجية.

  • Katar - Doha Skyline (Imago/)

    بعد قطع العلاقات... قطر في مواجهة عاصفة من التحديات

    حدود خارج الخدمة

    أغلقت السعودية والإمارات والبحرين المنافذ البرية والبحرية و الجوية أمام وسائل النقل القطرية. وستضطر قطر إلى البحث عن طريق بحري بديل لتصدير الألومنيوم الذي يتم عبر ميناء جبل علي في الإمارات، وطريق بري يُعوض معبر أبو سمرة الحدودي بينها وبين السعودية، والذي يشهد عبور 600 إلى 800 شاحنة يوميا.

  • Qatar Doha - Leute versorgen sich mit Lebensmitteln (picture-alliance/AP Photo/shalome05)

    بعد قطع العلاقات... قطر في مواجهة عاصفة من التحديات

    حصار غدائي

    تستورد قطر نحو 80 في المائة من حاجياتها الغذائية من دول الخليج. وبدأ السكان في قطر تخزين المواد الغذائية تحسباً للأسوء، خاصة بعد أن أوقفت الإمارات والسعودية صادرات السكر الأبيض لقطر. ومن شأن هذه الأزمة أن تؤدي إلى نقص مواد التغذية ورفع الأسعار. من جهتها الحكومة القطرية أعلنت أنها "قامت منذ وقت سابق باتخاذ كل ما يلزم من احتياطات لضمان سير الحياة الطبيعية للمواطنين والمقيمين".

  • Katar Doha Reaktion Börse FIFA Korruptionsskandal (Reuters/N. Zeitoon)

    بعد قطع العلاقات... قطر في مواجهة عاصفة من التحديات

    تحديات في أسواق المال

    أوقفت البنوك الإماراتية تمويل شراء السندات، وشهدت البورصة خسائر كبيرة، حيث هبط مؤشر البورصة القطرية إلى 7،6 في المائة غير أنه بدأ يميل للتحسن. كما تراجعت السندات الدولارية السيادية ما قد يؤثر على التصنيف الائتماني للبلد.

  • Katar Emir Scheich Tamim bin Hamad Al-Thani (picture-alliance/AP Photo/O. Faisal)

    بعد قطع العلاقات... قطر في مواجهة عاصفة من التحديات

    علاقات دبلوماسية مقطوعة

    قطعت الدول الخمس علاقاتها الدبلوماسية مع قطر و أمهلت الدبلوماسيين القطريين 48 ساعة للمغادرة. كما اتخذت قرارات متفرقة بشأن سفر مواطنيها إلى قطر.

  • Katar beIN Sport Sender (picture alliance/sampics/C. Pahnke )

    بعد قطع العلاقات... قطر في مواجهة عاصفة من التحديات

    مقاطعة رياضية

    لم تسلم الرياضة أيضا من الأزمة، حيث حجبت شركتا "اتصالات" و"دو" قنوات "بي إن سبورت" القطرية بالكامل من قائمة خدماتها. وقررت مصر وقف التعامل مع قنوات "بي إن سبورت"، وانضم أيضا ناديا الأهلي والزمالك إلى باقي المقاطعين.

  • FIFA Fußball WM 2022 Joseph S. Blatter & Scheich Hamad bin Khalifa Al-Thani (picture-alliance/dpa/W. Bieri)

    بعد قطع العلاقات... قطر في مواجهة عاصفة من التحديات

    تساؤلات حول تنظيم كأس العالم 2022 في قطر

    يرى خبراء في الشؤون الرياضية أن تؤدي الأزمة الدبلوماسية إلى انعكاسات سلبية على استضافة قطر كأس العالم 2022 و كأس الخليج العربي"خليجي23" هذا العام. وتستضيف قطر سنويا الكثير من الأنشطة الرياضية.

  • Katar Doha Skyline (Getty Images/AFP/K. Jaafar)

    بعد قطع العلاقات... قطر في مواجهة عاصفة من التحديات

    تضرر القطاع السياحي

    سينعكس إغلاق المنافذ الجوية في وجه قطر على الرحلات التجارية والسياحية القادمة إلى البلد. وحسب الهيئة العامة للسياحة القطرية ،من المتوقع أن يُساهم القطاع السياحي عام 2017 بنحو 1.1 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي. إعداد: رضوان المهدوي


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