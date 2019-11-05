 صحيفة: مسؤول أمريكي يتحدث عن ″تطهير عرقي″ في شمال سوريا | أخبار | DW | 08.11.2019

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أخبار

صحيفة: مسؤول أمريكي يتحدث عن "تطهير عرقي" في شمال سوريا

انتقد مسؤول أمريكي تقاعس إدارة ترامب عن صد الهجوم التركي في سوريا، مشيراً إلى أنه تسبب في "تطهير عرقي" في المنطقة. وزارة الخارجية اعترفت بدورها أن الوضع في سوريا معقد للغاية، مؤكدة أنه لا توجد أية "حلول سهلة".

Syrien Türkische Militärfahrzeuge (picture-alliance/AP Photo/B. Ahmad)

وجّه مسؤول أميركي كبير انتقاداً إلى إدارة الرئيس دونالد ترامب بسبب عدم بذلها جهوداً كافية لمنع هجوم تركيا في الأراضي السوريّة والذي قال إنّه تسبّب بـ"تطهير عرقي"، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أمس الخميس (السابع من تشرين الثاني/ نوفمبر 2019).

وقالت "نيويورك تايمز" إنّها حصلت على مذكّرة داخليّة كتبها ويليام روبوك، نائب المبعوث الأميركي الخاصّ إلى التحالف ضدّ تنظيم "الدولة الإسلاميّة"، أشار فيها إلى أنّ الولايات المتحدة "لم تُحاول" اتّخاذ تدابير أقوى لكبح الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان.

مختارات

فيما هدد وزير خارجية تركيا بتدخل بلاده في مناطق أخرى بسوريا والعراق إذا لم يتم الاتفاق مع الولايات المتحدة، حذرت نائبة رئيس البوندستاغ أنقرة من عملية إعادة توطين عرقية في مناطق الأكراد بسوريا. (22.03.2018)

بدأ الجيش التركي هجوما عسكريا في شمال سوريا. وفيما تعتبر أنقرة أن الهدف من هذه العملية هو محاربة الإرهاب، يقول علي توبراك، رئيس الجالية الكردية في ألمانيا، أن الهدف الحقيقي من وراء الهجوم هو طرد الأكراد من مناطقهم. (11.10.2019)

وانتقد روبوك "الجهود الحثيثة للتطهير العرقي من جانب تركيا وحلفائها بحقّ الأكراد في سوريا والتي لا يُمكن تعريفها سوى بأنّها جرائم حرب أو تطهير عرقي"، وفقاً للصحيفة الأميركيّة.

وأضافت الصحيفة نقلاً عن المذكّرة: "يوماً ما، عندما يُكتَب التاريخ الدبلوماسي، سيتساءل المرء عمّا حدَث هنا ولماذا لم يقُم المسؤولون بالمزيد لمنع هذا، أو على الأقلّ (لماذا لم) يتحدّثوا بقوّة أكبر للوم تركيا على سلوكها".

من جهتها رفضت المتحدّثة باسم وزارة الخارجيّة الأميركيّة مورغن أورتيغاس القول ما إذا كانت هذه "الاتّصالات الداخليّة الخاصّة المزعومة" صحيحة. وصرّحت "لقد أوضحنا أنّنا نختلف بشدّة مع قرار الرئيس أردوغان دخول سوريا، ولقد فعلنا كلّ شيء، باستثناء المواجهة العسكريّة، لمنع هذا". بيد أنها اعترفت أنه "لا يمكن لأحد أن ينكر أن الوضع في سوريا معقد للغاية ولا توجد "حلول سهلة ولا خيارات سهلة". وأضافت أورتيغاس أنّ الولايات المتحدة أخذت على محمل الجدّ تقارير تُفيد بأنّ مقاتلين مدعومين من تركيا ارتكبوا انتهاكاتٍ من بينها قتل مدنيّين. وقالت "هذه الأسئلة لا تزال قائمة، وقد أثرنا القضيّة على أعلى المستويات في الدولة التركيّة".

ومن المقرر أن يجتمع الرئيسان التركي والأميركي في البيت الأبيض الأربعاء 13 تشرين الثاني/نوفمبر.

وأتاح اتفاق مع روسيا واتفاق آخر أبرم مع الولايات المتحدة في 17 تشرين الأول/أكتوبر وقف الهجوم الذي باشرته تركيا مع فصائل سورية موالية لها في 9 تشرين الأول/أكتوبر ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا.

ع.أ.ج/ خ س (أ ف ب، د ب أ)

  • A group of refugees on a truck

    المدنيون يتحملون العبء الأكبر للهجوم التركي في سوريا

    المحطة الأولى رأس العين

    تشير مصادر أممية إلى وجود أكثر من مائتي ألف نازح داخل شمال شرق سوريا منذ بداية الهجوم التركي، الذي بدأ في التاسع من تشرين الأول / أكتوبر 2019. وكان لمدينة رأس العين الحدودية النصيب الأكبر إثر هجوم مشترك لميليشيات مدعومة من تركيا التركية وقصف جوي. وستبقى المدينة تحت السيطرة التركية وفق اتفاق سوتشي الذي توصلت إليه روسيا وتركيا.

  • A man crying

    المدنيون يتحملون العبء الأكبر للهجوم التركي في سوريا

    "فقدنا كل شيء"

    وتفيد تقارير بأن أغلب الفارين ينتمون إلى الأكراد. أما ما تبقى في المدينة من مدنيين فهم غالبًا من العرب الذين لا يزالون على تواصل هاتفي بجيرانهم القدامى. وقال هذا الرجل لـ DW (دويتشه فيله): "لقد أخبروني أمس أن الإسلاميين كانوا ينهبون منزلنا؛ لقد فقدنا كل شيء".

  • A group of women queuing for bread

    المدنيون يتحملون العبء الأكبر للهجوم التركي في سوريا

    كل كَسرة خبز تساعد

    قوات النظام السوري تتمركز على مسافة كيلومترات قليلة من تل تمر بمحافظة الحسكة. ومن ثم، فقد فرَّت على مدار الأيام القليلة الماضية منظماتٌ دولية غير حكومية كانت تتخذ المنطقة مركزًا لها في السابق. ويعتمد النازحون داخليًّا من رأس العين والقرى المجاورة على عمل المنظمات غير الحكومية التي تكافح لمواكبة الأزمة.

  • IDPs open a bag of food

    المدنيون يتحملون العبء الأكبر للهجوم التركي في سوريا

    قرى خاوية ومخاطر عديدة

    وبخلاف تل تمر، تستقبل قرى متاخمة أخرى مئات النازحين، الذين يعتمدون على منظمات محلية غير حكومية. وأوضح حسن بشير، منسق محلي لمنظمة غير حكومية، في تصريحات لـ DW أنهم "يعيشون في قرى خاوية، يوجد كثيرٌ منها بالقرب من مواقع أخرى خاضعة لسيطرة المليشيات المدعومة من الأتراك أو خلايا نائمة لداعش".

  • A man leaning on a car

    المدنيون يتحملون العبء الأكبر للهجوم التركي في سوريا

    وجبة واحدة لكل أسرة

    لهذا النازح العربي القادم من رأس العين أربع زوجات وسيكابدون جميعا مشقة الحصول على ما يكفي لإطعام جميع أطفالهم، إذ تقول المنظمات غير الحكومية إنها لا تستطيع توزيع أكثر من وجبة غذائية واحدة لكل أسرة. وقال لـ DW بعد أن حصل على وجبة غذائية واحدة: "ليس ذنبهم أنهم مجرد أطفال".

  • A child sitting in a class room

    المدنيون يتحملون العبء الأكبر للهجوم التركي في سوريا

    المدارس مغلقة.. إلى الأبد؟

    منذ بداية الهجوم في شمال شرق سوريا والمدارس مغلقة، ويستقبل كثيرٌ منها الآن نازحين داخليًّا من رأس العين. وسينتقل من يستطيع تحمل التكلفة إلى مدن مثل الحسكة، التي تقع على بعد 80 كيلومترًا نحو الجنوب، أما البقية فسيتعين عليهم التكيف مع الظروف القاسية في مدينة حدودية تواجه المزيد من الهجمات من الشمال.

  • A family on the steps of a school

    المدنيون يتحملون العبء الأكبر للهجوم التركي في سوريا

    "استمرار الوضع ينذر بكارثة كبرى"

    تعيش حاليًا 50 أسرة كردية من رأس العين في هذه المدرسة المهجورة بتل تمر، وسط غيابٍ للمياه والكهرباء. ومع تدهور الأوضاع الصحية، يخشى أطباءٌ محليون والمستشفى في تل تمر من تفشي الكوليرا وغيرها من الأمراض، إذ أخبر أحد الأطباء المحليين DW: "إذا استمر الوضع هكذا، يجب أن نستعد لكارثة إنسانية كبرى".

  • A man lying on a rug in an abandoned school

    المدنيون يتحملون العبء الأكبر للهجوم التركي في سوريا

    مرضى تقطعت بهم السبل

    على الرغم من أن المشفى في تل تمر يعالج الجرحى، فإنه لا يستطيع مساعدة أولئك الذين يعانون من أمراض مثل السرطان. وأخبر نازحان DW أنهما كانا من المفترض أن يتلقيا علاجًا كيميائيًّا في دمشق قبل بدء الهجوم، إلَّا أن الوضع الأمني الحالي يجعل الوصول إلى هناك مستحيلًا.

  • A boy standing in the rubble of a destroyed building

    المدنيون يتحملون العبء الأكبر للهجوم التركي في سوريا

    نوع آخر من أماكن اللعب

    منذ سيطرة تنظيم "داعش" على تل نصري، بقيت القرية المسيحية الواقعة على أطراف تل تمر خاوية، إذ رحل أغلب سكانها السابقين خلال حصار داعش عندما دمَّرت المليشيات الكنائس بمتفجرات، قبل سقوط "الخلافة" المزعومة. ومع عدم وجود مكان آخر يذهبون إليه، يعيش العديد من النازحين داخليًّا من رأس العين في تل نصري.

  • Two boys stand in a destroyed church

    المدنيون يتحملون العبء الأكبر للهجوم التركي في سوريا

    العيش على الصلاة

    هؤلاء الفِتيانٌ من بين عشرات العالقين في تل نصري، إلَّا أن أوضاع المعيشة القاسية هي أبسط مشكلاتهم. فقبل التقاط الصورة مباشرة، أخبر نازحون DW أنهم تعرضوا لهجوم من قرية مجاورة يُقال إنها واقعة في قبضة إسلاميين، وأوضح مقاتلٌ بقوات سوريا الديمقراطية لـDW: "بدأوا بإطلاق النار علينا واشتبكنا [معهم] لأكثر من ساعة". كارلوس زوروتوزا (تل تمر) / ج.ا


مختارات

المدنيون يتحملون العبء الأكبر للهجوم التركي في سوريا

يحاول من نزح جراء المعارك في شمال شرق سوريا النجاة بالاحتماء في منازل ومدارس مهجورة. ومع رحيل المنظمات الدولية غير الحكومية، يصطف المواطنون لساعات من أجل كسرة خبز. أما القلة القليلة التي تبقت من الأطباء فغارقة في عملها. (26.10.2019)  

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