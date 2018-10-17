صحيفة: محاولة استهداف قطار ركاب في ألمانيا لإيقاع قتلى وجرحى

ذكرت صحيفة "فيلت أم زونتاغ" الألمانية الأحد (الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر) أن الشرطة كشفت محاولة استهداف قطار ركاب سريع (ICE) في السابع من أكتوبر / تشرين الأول الماضي، وذلك بوضع قضيب فولاذي على السكة بهدف إخراج القطار عن سكته، بيد أن المحاولة باءت بالفشل.
ووفقا للصحيفة الألمانية فإن القطار السريع الذي كان متوجهاً من مدينة نورنبيرغ إلى مدينة ميونيخ في ولاية بافاريا فوجئ بوجود قضيب فولاذي على السكة، ووفقا للتقرير الأمني، فإن هدف الهجوم كان لإيقاع أكبر عدد ممكن من القتلى والجرحى.
ونقلا عن مصادر أمنية فإن القضيب الفولاذي، الذي وضع على السكة بالقرب من بلدة أليرسبيرغ، لم يكن سميكا بشكل كاف من اجل إيقاف القطار الذي كان يسير بسرعة 200 كيلومترا في الساعة ما أدى إلى تحطمه من قبل القطار.
وذكرت "فيلت أم زونتاغ" أن 50 محققًا من مكتب التحقيقات الجنائية بولاية بافاريا ومكتب الشرطة الجنائية الفيدرالي قد شاركوا في التحقيق في هذه القضية، حيث أسفر البحث في مكان الحادث عن العثور على رسالة تهديد باللغة العربية بالإضافة إلى قطع من الخشب والحديد، كما اكتشف المحققون أيضاً كتابات على دعامة أحد الجسور باللغة العربية.
ووفقا للتقرير، تٌجرى حاليًا المزيد من التحقيقات والمقابلات مع شهود عيان تواجدوا قريبا من الحادث من أجل معرفة ملابسات ودوافع هذه القضية، كما اتخذت الشرطة المزيد من التدابير الأمنية للكشف عن هوية المعتدين المحتملين، وعما إذا كانت الدوافع إرهابية. ولم يتضرر أحد من الركاب في هذا الحادث، إلا أن بعض الأضرار كانت قد أصابت مقدمة القطار.
ع.أ.ج/ ع ش (أ ف ب، د ب أ)
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ألمانيا وشبح الإرهاب ـ إجهاض اعتداءات إرهابية
أحبطت سلطات الأمن الألمانية هجوما كان "تنظيم داعش" يخطط لتنفيذه في البلدة القديمة بدوسلدورف عاصمة ولاية شمال الراين ويستفاليا غرب ألمانيا. وقال المدعي العام بمدينة كارلسروه إن السلطات ألقت القبض على 3 من المشتبه فيهم من سوريا الخميس (2 حزيران 2016 )، مشيرا إلى أن شخصا رابعا رهن الحبس الاحتياطي في فرنسا للسبب ذاته.
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ألمانيا وشبح الإرهاب ـ إجهاض اعتداءات إرهابية
وفي شباط/ فبراير الماضي، تابعت الشرطة نشاط خلية إرهابية في العديد من الولايات الألمانية حيث اتخذت إجراءات فورية في كل من برلين وشمال الراين وستفاليا وسكسونيا السفلى. وتمّ توقيف أربع جزائريين مشتبه في قيامهم بالتخطيط لهجوم في برلين في مرحلة مبكرة، وفق السلطات الإتحادية.
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ألمانيا وشبح الإرهاب ـ إجهاض اعتداءات إرهابية
في نيسان/أبريل 2015 تم إلقاء القبض على زوجين في مدينة أوبرأورزيل في وسط ألمانيا، بعد العثور على قنبلة أنبوبية في الطابق السفلي لمنزلهما. وثارت شبهات حول انتماء الزوجين للحركة السلفية. وواجه الزوج اتهامات بالتخطيط لعمل يحرض على الإرهاب في حين تمّ إسقاط التحقيق الخاص بالزوجة.
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ألمانيا وشبح الإرهاب ـ إجهاض اعتداءات إرهابية
في ديسمبر 2012 تمّ العثور على عبوة ناسفة في كيس قماش في محطة القطار في بون. ورغم من أن المدعي العام افترض أنها محاولة لشن هجوم إرهابي، فإنه لم يتسن التأكد من هذا. وفي 2013 ألقي القبض على 4 من المشتبه بهم بتهمة التخطيط لهجوم على زعيم الحزب اليميني المتطرف الألماني من أجل ولاية شمال الراين ويستفاليا أو "برو إن آر في". ولا يزال الإرهابيون الأربعة المشتبه بهم قيد المحاكمة في دوسلدورف منذ سبتمبر.
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ألمانيا وشبح الإرهاب ـ إجهاض اعتداءات إرهابية
في أبريل2011 ألقى المحققون القبض على 3 من المشتبه بانتمائهم لتنظيم القاعدة بتهمة التخطيط لتفجير قنبلة في ألمانيا. وفي ديسمبر 2011، تم القبض على عضو رابع من هذه الخلية التي أطلق عليها اسم "خلية دوسلدورف". وصدرت ضد الأربعة جميعهم أحكاما بالسجن في 2014.
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ألمانيا وشبح الإرهاب ـ إجهاض اعتداءات إرهابية
آذار/مارس 2011 لم تنجح الشرطة في إفشال هجوم، عندما قتل رجل من ألبان كوسوفو جنديين أمريكيين وأصاب اثنين آخرين بإصابات خطيرة في مطار فرانكفورت الرئيسي الدولي حيث صدر ضده حكم بالسجن مدى الحياة.
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ألمانيا وشبح الإرهاب ـ إجهاض اعتداءات إرهابية
في محطة قطارات كولونيا وضع رجلان في يوليو 2006 حقيبتين بهما متفجرات داخل قطارات جهوية تسير بين مدينتي هام وكوبلينس. غير أن فتيل الحقيبتين لم يشتعل. وفي ديسمبر 2008 تمّ الحكم بالسجن المؤبد على واضع "حقيبة القنبلة" في كولونيا.
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ألمانيا وشبح الإرهاب ـ إجهاض اعتداءات إرهابية
في سبتمبر 2007 ألقي القبض على ما يُسمى "مجموعة زاورلاند". وفي 2010 صدرت أحكام بالسجن حتى 12 عاما ضد أربعة عناصر بتهمة التخطيط لاعتداءات إرهابية على مراقص ومطارات ومؤسسات أمريكية في ألمانيا.
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ألمانيا وشبح الإرهاب ـ إجهاض اعتداءات إرهابية
في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، ألغيت المباراة الودية التي كانت ستجمع بين المنتخبين الألماني والهولندي. وكشفت تقارير إعلامية داخلية أن قرار برلين جاء بناء على رسالة سرّية بعث بها مكتب الاستخبارات إلى وزير الداخلية تفيد بوجود عناصر تعد لهجوم إرهابي أثناء المباراة. وأبطلت السلطات مفعول قنبلة بمحيط الملعب.
الكاتب: م.أ.م