صحيفة: محاولة استهداف قطار ركاب في ألمانيا لإيقاع قتلى وجرحى

ذكرت صحيفة "فيلت أم زونتاغ" الألمانية الأحد (الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر) أن الشرطة كشفت محاولة استهداف قطار ركاب سريع (ICE) في السابع من أكتوبر / تشرين الأول الماضي، وذلك بوضع قضيب فولاذي على السكة بهدف إخراج القطار عن سكته، بيد أن المحاولة باءت بالفشل.

ووفقا للصحيفة الألمانية فإن القطار السريع الذي كان متوجهاً من مدينة نورنبيرغ إلى مدينة ميونيخ في ولاية بافاريا فوجئ بوجود قضيب فولاذي على السكة، ووفقا للتقرير الأمني، فإن هدف الهجوم كان لإيقاع أكبر عدد ممكن من القتلى والجرحى.

ونقلا عن مصادر أمنية فإن القضيب الفولاذي، الذي وضع على السكة بالقرب من بلدة أليرسبيرغ، لم يكن سميكا بشكل كاف من اجل إيقاف القطار الذي كان يسير بسرعة 200 كيلومترا في الساعة ما أدى إلى تحطمه من قبل القطار.

وذكرت "فيلت أم زونتاغ" أن 50 محققًا من مكتب التحقيقات الجنائية بولاية بافاريا ومكتب الشرطة الجنائية الفيدرالي قد شاركوا في التحقيق في هذه القضية، حيث أسفر البحث في مكان الحادث عن العثور على رسالة تهديد باللغة العربية بالإضافة إلى قطع من الخشب والحديد، كما اكتشف المحققون أيضاً كتابات على دعامة أحد الجسور باللغة العربية.

ووفقا للتقرير، تٌجرى حاليًا المزيد من التحقيقات والمقابلات مع شهود عيان تواجدوا قريبا من الحادث من أجل معرفة ملابسات ودوافع هذه القضية، كما اتخذت الشرطة المزيد من التدابير الأمنية للكشف عن هوية المعتدين المحتملين، وعما إذا كانت الدوافع إرهابية. ولم يتضرر أحد من الركاب في هذا الحادث، إلا أن بعض الأضرار كانت قد أصابت مقدمة القطار.

ع.أ.ج/ ع ش (أ ف ب، د ب أ)