 صحيفة: مبابى تشاجر مع نيمار وغضِب من ألفيس بسبب سلاحف النينجا | عالم الرياضة | DW | 11.07.2018

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عالم الرياضة

صحيفة: مبابى تشاجر مع نيمار وغضِب من ألفيس بسبب سلاحف النينجا

كشف تقرير صحفي أن الفرنسي كيليان مبابى تشاجر مع زميله نيمار خلال مباراة لفريقهما باريس سان جرمان. كما غضب مبابى بعد تألقه في كأس العالم بسبب عبارة كتبها زميله داني ألفيس، الذي كثيرا ما سخر منه مع نيمار بسبب شكله.

FIFA 2018 WM Qualifikation Frankreich - Niederlande Kylian Mbappe (picture-alliance/abaca/C. Liewig)

كشفت صحيفة "الباييس" الإسبانية أن النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابى (19 عاما) متضايق من حركات نيمار دا سيلفا وداني ألفيس زميليه في باريس سان جرمان. فالنجمان البرازيليان كثيرا ما يثيران الضحك والسخرية من مبابى بسبب شكل نجم منتخب فرنسا.

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مباراة مثيرة حتى الثواني الأخيرة شهدتها كازان عندما التقى السبت المنتخب الفرنسي مع نظيره الأرجنتيني ولينتهي اللقاء بفوز ساحق للديوك الفرنسية بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، فيما جاء الهدف الثالث للأرجنتين في اللحظات الأخيرة. (30.06.2018)

وكان من أقرب الأحداث التي أثارت ضيق صدر مبابى تجاه داني ألفيس قيام المدافع البرازيلي، على موقع "انستغرام"، بعد فوز فرنسا على الأرجنتين وتسجيل مبابى لهدفين، بنشر صورة لـ"دوناتيلو"، أحد سلاحف النينجا الأربعة في المسلسل الكرتوني الشهير، وكتب بجانب الصورة عبارة "دوناتيلو سريع حقا، أليس كذلك"، حسب ما نقل موقع "شبورت بيلد" الألماني.

"دوناتيلو" هو لقب يُنادى به على كيليان مبابى في أوساط زملائه في باريس سان جرمان، حيث يشبهونه بالسلحفاة الشهيرة. وكان اللاعب الشاب حتى الآن على ما يبدو يأخذ الأمر بأريحية حينما يناديه أحد زملائه بدوناتيلو، أويهديه أحدهم قناعا لدوناتيلو، مثلما فعل البرازيلي تياغو سيلفا.

وكشفت صحيفة الباييس أن ما فعله ألفيس على انستغرام لم يعجب مبابى ولم يجده أمرا مضحكا. وأضافت الباييس في تقرير لها أن مبابى سبق له أن تشاجر مع نيمار في شهر فبراير/ شباط الماضي، خلال مباراة الفريق ضد تولوز والتي انتهت بفوز سان جرمان بهدف نظيف. وفي تلك المباراة تجاهل نيمار زميله الفرنسي كثيرا ولم يمرر له الكرة وهو ما ضايق مبابى، خصوصا وأن ذلك سبقه قيام نيمار وألفيس بمقارنة زميلهم الشاب بالسلحفاة دوناتيلو، حسب ما نقل موقع إكسبريس الألماني.

ص.ش

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    الكاتب: زلكة فونش/ رولف ريشه/ م.م


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