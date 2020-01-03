 صحيفة: ماس يسعى لإجراء محادثات مباشرة مع إيران بعد مقتل سليماني | أخبار | DW | 04.01.2020

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أخبار

صحيفة: ماس يسعى لإجراء محادثات مباشرة مع إيران بعد مقتل سليماني

اتهمت المعارضة الألمانية حكومة برلين بالعجز في قضية مقتل قاسم سليماني، ورفضت اتهامات بومبيو للأوربيين. لكن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قال، بحسب صحيفة، إنه يسعى لإجراء مباحثات مع إيران لمنع حدوث تصعيد بالمنطقة.

محتجون في إيران على مقتل قاسم سليماني

محتجون في طهران يرفعون صورة الجنرال قاسم سليماني، الذي أدى مقتله إلى مزيد من التوتر في منطقة الشرق الأوسط

ذكرت صحيفة فيلت أم زونتاغ الألمانية أن وزير الخارجية هايكو ماس سيسعي لإجراء محادثات مباشرة مع إيران في محاولة لمنع تصعيد التوتر، بعد الغارة الجوية التي شنتها الولايات المتحدة قرب مطار بغداد وأدت إلى مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني.

وقال ماس للصحيفة في عددها الذي يصدر الأحد (الخامس من كانون الثاني/ يناير 2020): "سنبذل كل ما في وسعنا خلال الأيام المقبلة لمنع حدوث تصعيد آخر في الموقف في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وفي حوار مع شركائنا بالمنطقة بما في ذلك إجراء محادثات مع إيران".

وأضاف أنه على اتصال وثيق مع نظيريه البريطاني والفرنسي ومع جوزيب بوريل مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي ومع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

ورغم تصاعد التوتر في المنطقة، فقد قال ماس إنه يرغب في استمرار وجود نحو 120 جنديا ألمانيا في العراق تحت قيادة عملية العزم الصلب. وقال ماس للصحيفة "قتال تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) كان ولا يزال من مصلحة ألمانيا، وتقدم القوات الألمانية التدريب اللازم لتحقيق هذا الهدف على الأرض".

هايكو ماس وزير خارجية ألمانيا

وزير الخارجية الألماني هايو ماس قال "سنبذل ل ما في وسعنا لمنع حدوث تصعيد آخر في الموقف" في الشرق الأوسط بعد مقتل قائد فيلق القدس الإيراني

وشدد ماس على أن الوضع في المنطقة صار أكثر تقلبا لكن لا يوجد تهديد ملموس حتى الآن في المناطق التي تتحرك فيها القوات الألمانية.

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عشرات الآلاف يشيعون في في بغداد سليماني والمهندس

نوريبور يرفض انتقادات بمومبيو وبتهم ماس بالعجز

وكان أوميد نوريبور، مسؤول السياسة الخارجية بحزب الخضر المعارض، قد اتهم الحكومة الألمانية بالـ"عجز" وقال في حديث اليوم مع صحيفة "تاغس شبيغل" البرلينية: "ينبغي على السياسة الخارجية الألمانية أن تبحث الآن وبشكل عاجل عن الحوار في المنطقة؛ لكن نكاد لا نسمع شيئا من جهة وزير الخارجية هايكو ماس".

وتابع نوريبور النائب في البرلمان الألماني عن حزب الخضر "يتعين على ألمانيا أن تطالب بعقد جلسة استثنائية لمجلس الأمن الدولي، كما أنه من غير المفهوم ألا يكون هناك اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين حول هذه المسألة المهمة".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بوميبو قد انتقد رد الفعل الأوروبي على مقتل سليماني وقال: "لكي أكون صادقا لم يكن الأوروبيون مساعدين بالقدر الذي أتمناه". لكن هذا الانتقاد رفضه أيضا نوريبور وقال: "لقد قام الأمريكيون بعمل يهدد أمن جنودنا، دون أن يتحدثوا قبلها ولو مرة واحدة"، مضيفا "هذا مخيب للآمال".

ص.ش/أ.ح (رويترز)

  • Irak Qassem Soleimani (picture-alliance/AP Photo/Office of the Iranian Supreme Leader)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    نهاية مفاجأة

    في ساعة مبكرة من صباح الجمعة (الثالث من يناير/ كانون الثاني 2020) أعلنت الولايات المتحدة أنها نفذت ضربة جوية على مطار بغداد الدولي، أدت لمقتل عدد من الأشخاص على رأسهم الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، ما يمثل نهاية مفاجأة لشخص كان لاعبا كبيرا في الجزء الشرقي من العالم العربي.

  • Irak Bagdad Airport Luftschlag US-Streitkräfte auf General Qassem Soleimani (AFP/Iraqi Military)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    احتراق مركبته مع قادة بالحشد الشعبي

    نُفذت الضربة ليلة الجمعة وقتل فيها معه أبومهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي. وكان الحشد قد أعلن فجر الجمعة عن مقتل خمسة من أعضائه بقصف استهدف مطار بغداد، وذكرت مصادر الحشد أن بينهم محمد رضا الجابري مسؤول التشريفات. أما خلية الاعلام الأمني التابعة لرئاسة الوزراء العراقية فقالت: "ثلاثة صواريخ سقطت على مطار بغداد.. قرب صالة الشحن الجوي، ما أدى إلى احتراق مركبتين اثنتين.."

  • Iran - General Ghasem Soleimani bei dem Revolutionswächter (FARS)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    عقود في خدمة التمدد الإيراني بالمنطقة

    عين المرشد الأعلى للثورة الإيرانية على خامنئي الجنرال سليماني قائدا لفيلق القدس في عام 1998، وهو منصب ظل فيه خلف الكواليس لسنوات بينما كان يعزز روابط إيران بحزب الله في لبنان وحكومة الأسد والفصائل الشيعية في العراق. وبفضل نجاحات فيلق القدس، أصبح سليماني شخصية محورية في التمدد المطرد لنفوذ إيران في الشرق الأوسط، وهو ما صعّب على الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة كبح جماحه.

  • Iran General Ghasem Soleimani (khabaronline.ir)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    محاربة الثوار في سوريا وداعش في العراق

    مسؤول عراقي كبير سابق طلب عدم نشر اسمه قال في مقابلة عام 2014 "سليماني لم يكن رجلا يجلس على مكتب. كان يذهب إلى الجبهات لتفقد الجنود ويشهد المعارك". وحشد فيلق القدس الدعم للرئيس السوري الأسد عندما بدا على وشك الهزيمة في الحرب الأهلية المستعرة منذ عام 2011 كما ساعد الفصائل المسلحة على هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق. وفي الصورة هنا سلمياني يتحدث إلى جنود سوريين في شمال سوريا، في خريف 2015.

  • Iran Revolutionsgarde Ghasem Soleimani (Mehrnews)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    الجنرال ذو الشعر المصفف واللحية المشذبة

    كان سليماني يخلط استراتيجيات الحرب بالسياسة، وكان حاضراً في نشاط إيران "الثوري" بالمنطقة، وخاصة العراق وسوريا ولبنان. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، زادت شهرته في الوقت الذي كان المقاتلون والقياديون في العراق وسوريا ينشرون صورا له في الميدان وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيها دوما بلحية مشذبة وشعر مصفف بعناية.

  • Iran | Verleihung des ersten militärischen Orden | Soleimani Khamenei Iran (Khamenei.ir)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    خامنئي- "انتقام عنيف ينتظر من قتلوه" !

    قلّده خامنئي وسام ذو الفقار، وهو أعلى تكريم عسكري في إيران. وكانت هذه المرة الأولى التي يحصل فيها قائد عسكري على هذا الوسام منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية في عام 1979. وفي بيان بعد مقتل سليماني، قال خامنئي إن انتقاما عنيفا ينتظر "المجرمين" الذين قتلوه. وأضاف أنه رغم أن مقتل سليماني "يشعرنا بالمرارة" فإنه سيضاعف الحافز لمقاومة الولايات المتحدة وإسرائيل.

  • Iran Kommandant Ghasem Soleymani (Fararu)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    الرجل الثاني بعد المرشد ويتحدى ترامب

    وقال المسؤول العراقي المذكور إنه "لا يسبقه في تسلسل القيادة سوى الزعيم الأعلى. عندما كان يحتاج الأموال كان يحصل عليها وعندما كان يحتاج الذخيرة كان يحصل عليها وعندما كان يحتاج العتاد كان يحصل عليه". وتحدى سليماني الرئيس الأمريكي علنا. وقال في مقطع فيديو نشر بالإنترنت "أقول لك يا سيد ترامب المقامر... اعلم أننا قريبون منك في مكان لا يخطر لك أننا فيه". وأضاف "ستبدأ أنت الحرب لكن نحن من سينهيها".

  • Irak Bagdad zerstörter Eingang zur US-Botschaft (Getty Images/AFP/A. Al-Rubaye)

    قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

    "عواقب لا يمكن التكهن بها"

    عبّر نواب جمهوريون عن دعمهم لترامب الذي أمر بتنفيذ العملية، فيما حذّر آخرون من تداعياتها. وقال النائب الجمهوري البارز كيفن ماكارثي: "ضربنا قائد هؤلاء الذين يهاجمون أراضينا الأميركية ذات السيادة". في إشارة على ما يبدو لإحراق السفارة الأمريكية في بغداد. لكن الديمقراطي إليوت إنغل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب قال إنها "تشكل "تصعيدا خطيرا لنزاعنا مع إيران مع عواقب لا يمكن التكهن بها".

    الكاتب: صلاح شرارة


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نُقل عن جنرال بالحرس الثوري قوله إن إيران ستعاقب الأمريكيين أينما كانوا على مرماها ردا على مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس، فيما أعلن مسؤول في حزب الله اللبناني أن رد "محور المقاومة" سيكون حازماً. (04.01.2020)  

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قاسم سليماني جنرال إيران القوي الذي يخلط استراتيجيات الحرب بالسياسة، كان حاضراً في نشاط إيران "الثوري" بالمنطقة، وخاصة العراق وسوريا ولبنان، ومثّل مقتله منعطفاً في صراعات الشرق الأوسط. هذه محطات في مسيرته الحافلة. (03.01.2020)  

قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

ساعد الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، في بسط نفوذ إيران في دول عربية عديدة، لكن نهايته جاءت مفزعة في ضربة جوية أمريكية بالعراق. كان يعتبر ثاني أقوى رجل في إيران، وفتح مقتله الباب لنتائج غير معلومة العواقب. (03.01.2020)  

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