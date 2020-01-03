صحيفة: ماس يسعى لإجراء محادثات مباشرة مع إيران بعد مقتل سليماني

ذكرت صحيفة فيلت أم زونتاغ الألمانية أن وزير الخارجية هايكو ماس سيسعي لإجراء محادثات مباشرة مع إيران في محاولة لمنع تصعيد التوتر، بعد الغارة الجوية التي شنتها الولايات المتحدة قرب مطار بغداد وأدت إلى مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني.

وقال ماس للصحيفة في عددها الذي يصدر الأحد (الخامس من كانون الثاني/ يناير 2020): "سنبذل كل ما في وسعنا خلال الأيام المقبلة لمنع حدوث تصعيد آخر في الموقف في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وفي حوار مع شركائنا بالمنطقة بما في ذلك إجراء محادثات مع إيران".

وأضاف أنه على اتصال وثيق مع نظيريه البريطاني والفرنسي ومع جوزيب بوريل مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي ومع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

ورغم تصاعد التوتر في المنطقة، فقد قال ماس إنه يرغب في استمرار وجود نحو 120 جنديا ألمانيا في العراق تحت قيادة عملية العزم الصلب. وقال ماس للصحيفة "قتال تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) كان ولا يزال من مصلحة ألمانيا، وتقدم القوات الألمانية التدريب اللازم لتحقيق هذا الهدف على الأرض".

وزير الخارجية الألماني هايو ماس قال "سنبذل ل ما في وسعنا لمنع حدوث تصعيد آخر في الموقف" في الشرق الأوسط بعد مقتل قائد فيلق القدس الإيراني

وشدد ماس على أن الوضع في المنطقة صار أكثر تقلبا لكن لا يوجد تهديد ملموس حتى الآن في المناطق التي تتحرك فيها القوات الألمانية.

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نوريبور يرفض انتقادات بمومبيو وبتهم ماس بالعجز

وكان أوميد نوريبور، مسؤول السياسة الخارجية بحزب الخضر المعارض، قد اتهم الحكومة الألمانية بالـ"عجز" وقال في حديث اليوم مع صحيفة "تاغس شبيغل" البرلينية: "ينبغي على السياسة الخارجية الألمانية أن تبحث الآن وبشكل عاجل عن الحوار في المنطقة؛ لكن نكاد لا نسمع شيئا من جهة وزير الخارجية هايكو ماس".

وتابع نوريبور النائب في البرلمان الألماني عن حزب الخضر "يتعين على ألمانيا أن تطالب بعقد جلسة استثنائية لمجلس الأمن الدولي، كما أنه من غير المفهوم ألا يكون هناك اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين حول هذه المسألة المهمة".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بوميبو قد انتقد رد الفعل الأوروبي على مقتل سليماني وقال: "لكي أكون صادقا لم يكن الأوروبيون مساعدين بالقدر الذي أتمناه". لكن هذا الانتقاد رفضه أيضا نوريبور وقال: "لقد قام الأمريكيون بعمل يهدد أمن جنودنا، دون أن يتحدثوا قبلها ولو مرة واحدة"، مضيفا "هذا مخيب للآمال".

ص.ش/أ.ح (رويترز)