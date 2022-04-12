صحيفة: ليفاندوفسكي يعتزم عدم تمديد عقده مع بايرن ميونيخ

كشفت تقارير صحفية في ألمانيا أن البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي يعتزم عدم تمديد عقده مع بايرن ميونيخ بعد انتهائه صيف 2023.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية اليوم الخميس (12/5/2022) أن ليفاندوفسكي الفائر بجائزة أحسن لاعب في العالم أبلغ رؤساء النادي البافاري في الأسبوع الماضي أنه "لن يمدد عقده الحالي الذي سيستمر لعام آخر".

وأجاب المدير الرياضي لبايرن، حسن صالح حميديتش، على سؤال حول ما إذا لا يزال من المتوقع ألا يرحل ليفاندوفسكي عن بايرن بعد هذا الموسم، قائلا: "كما قلت: سنجري محادثات".

كان حميديتش أعلن أنه يستبعد رحيل ليفاندوفسكي (33 عاما) مبكرا عن بايرن في الصيف المقبل، وقال إنه " لديه عقد حتى نهاية حزيران/يونيو 2023، والآن لدينا وقت لكي نتحدث عما سيحدث بعد الثلاثين من حزيران/يونيو 2023". وكانت قد جرت جولة محادثات أولى بين النادي صاحب الأرقام القياسية من البطولات في ألمانيا وبين نجم خط الهجوم، وتزعم الصحيفة أنها علمت بنتيجة الجولة حيث قالت إن من الممكن أن ينتقل ليفاندوفسكي في 2023 في صفقة انتقال حر كما كان قد انتقل من بوروسيا دورتموند إلى بايرن في عام 2014 في صفقة من هذا النوع إلى بايرن.

ص.ش (د ب أ)