صحيفة: عميل "سي آي أيه" سرب معلومات عن فضيحة مكالمة ترامب

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في عددها ليوم الخميس (26 أيلول/ سبتمبر) أن من قام بالتبليغ عن المحادثة الهاتفية بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يعمل في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي ايه) تم انتدابه إلى البيت الأبيض.
وقالت الصحيفة نقلا عن ثلاثة أشخاص على علم بهويته إنه رجل "تم انتدابه للعمل في البيت الأبيض في مرحلة ما"، لكنه عاد منذ ذلك الحين إلى وكالة الاستخبارات المركزية.
والشكوى التي قدمها في 12 آب/ أغسطس وتم كشف مضمونها أمس الخميس، تشير إلى أنه "خضع لتدريب في تحليل المعلومات وكان يعرف بدقة تفاصيل السياسة الخارجية الأمريكية المتعلقة بأوروبا"، ويمتلك "فهما جيدا" للسياسة المتعلقة بأوكرانيا، وفق الصحيفة نفسها.
ويؤكد رجل الاستخبارات أيضا أنه لم يكن شاهدا مباشرا على المحادثة الهاتفية وعلم بها "في إطار العلاقات المنتظمة بين وكالات الاستخبارات". ورفض أندرو باكاج محامي العميل مسرب المعلومات تأكيد هذه المعلومات.
وهذه هي أول تفاصيل تنشر عن هوية المسرب. وكانت المعلومات السابقة تفيد أنه رجل أو امرأة ينتمي الى أوساط الاستخبارات النافذة التي يعمل فيها نحو مليون شخص. وهوية هذا الشخص تحميها القوانين الأمريكية التي تدعم المسؤولين الذين يبلغون عن مخالفة جسيمة لزملائهم أو رؤسائهم عبر القنوات المناسبة.
لكن من المتوقع أن يدلي هذا الشخص قريبا بشهادته في جلسة مغلقة في الكونغرس، ما يزيد احتمال الكشف عن هويته الحقيقية أمام الرأي العام.
يذكر أن تقريرا نشر أمس الخميس أفاد بأن ترامب لم يُقدم على إساءة استغلال منصبه فحسب بمحاولته حمل أوكرانيا على التدخل لصالحه في الانتخابات الأمريكية التي ستجرى في 2020، بل أن البيت الأبيض حاول أيضا أن "يتستر" على أدلة هذا السلوك.
ح.ع.ح/ع.ج (أ.ف.ب، رويترز)
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بعد تحدي ترامب: لاعبات المنتخب الأمريكي يطالبن بالمساواة في الأجور
أيقونات في مجال حقوق المرأة
احتفلت لاعبات المنتخب الأمريكي لكرة القدم، بفوزهن بكأس العالم وذلك بمسيرة كبيرة بمدينة نيويورك طالبن خلالها بالمساواة في الأجور بين الرجال والنساء. أكدت جيسيكا لابين، المسؤولة عن تنظيم المسيرة، ارتفاع مستوى الاهتمام ببطلات المنتخب مقارنة بما كان عليه الحال قبل أربعة أعوام وقالت: "هذا الأمر يرجع لتحولهن إلى أيقونات في مجال حقوق المرأة".
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بعد تحدي ترامب: لاعبات المنتخب الأمريكي يطالبن بالمساواة في الأجور
خطاب حماسي من قائدة تحدي ترامب
اللاعبة ميغان رابينوي، التي عبرت بوضوح عن رفضها لقاء ترامب ووصفها له بأنه "كاره للنساء"، أشعلت المسيرة بخطاب حماسي. وطلبت رابينوي المدافعة عن حقوق المثليين، من المشاركات في المسيرة، العمل بشكل أعمق من أجل تحقيق المساواة وقالت: "علينا أن نتجه نحو الأفضل. .يجب أن نزيد الحب ونقلل الكره.. هذه هي مسؤولية كل شخص منا".
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بعد تحدي ترامب: لاعبات المنتخب الأمريكي يطالبن بالمساواة في الأجور
عمدة نيويورك يشارك اللاعبات الاحتفال
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لماذا لا تحصل اللاعبات على نفس أجور اللاعبين؟
بالرغم من الأداء المميز الواضح لهن خلال العقود الماضية، إلا أن اللاعبات لا يحصلن على نفس الأجر الذي يحصل عليه اللاعبون في منتخب الرجال، عند المشاركة في فعاليات دولية. وعن هذا الأمر قال حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو: "إنهن يلعبن نفس المباريات التي يلعبها نظرائهم في منتخب الرجال.يلعبن بشكل أفضل بنتائج أفضل. لو كان هناك أي منطق اقتصادي في هذا الأمر، كان يتعين على الرجال الحصول على أموال أقل".
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بعد تحدي ترامب: لاعبات المنتخب الأمريكي يطالبن بالمساواة في الأجور
"لا للبيت الأبيض"
أكدت رابينوي منذ البداية أنها سترفض أي دعوة للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حتى قبل أن يتقدم ترامب لهن بأي دعوة. وصرحت رابينوي مؤخرا بأنها تعتقد أن زميلاتها في المنتخب لن يقبلن أيضا مثل هذه الدعوة. وعندما طلب منها توجيه رسالة لترامب قالت: "أعتقد أن رسالتك هي استثناء الناس..ربما تكون أمريكا رائعة للقليل من الناس الآن، لكنها ليست رائعة لعدد كاف من الأمريكيين في هذا العالم".
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بعد تحدي ترامب: لاعبات المنتخب الأمريكي يطالبن بالمساواة في الأجور
فرحة الاحتفاظ باللقب
حصل المنتخب الأمريكي النسائي لكرة القدم، على لقب البطولة بعد تغلبه على المنتخب الهولندي بهدفين نظيفين، ليحصل على الكأس للمرة الثانية على التوالي بعد عام 2015 الذي واجه فيه منتخب اليابان (صاحب اللقب عام 2011) وفاز عليه.لويس ساندريس/جون سيلك/ ا.ف