صحيفة: حل الكنيست قريبا ونتنياهو سيزور الإمارات في اليوم ذاته

أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية اليوم الخميس ( 12 ديسمبر/ كانون الأول ) بأن الكنيست الإسرائيلي سيحل نفسه في غضون أسبوعين، وأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعتزم زيارة الإمارات في اليوم ذاته.

وذكرت الصحيفة أن نتنياهو يستعد للانتخابات المبكرة ويخطط لزيارة الإمارات في 23 كانون أول/ديسمبر، وهو نفس اليوم الذي ينتهي فيه الأجل المتاح للاتفاق على ميزانية الدولة لعام 2020، والذي من المتوقع أن يحل فيه الكنيست نفسه.

وكان نتنياهو يعتزم زيارة الإمارات الأسبوع الماضي. وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو يريد إرسال رسالة مفادها أنه بينما يقود هو "رحلة تاريخية" لإسرائيل فإن منافسه بيني غانتس منغمس في "سياسات تافهة".

وزعم مسؤول في مكتب نتنياهو أن الرحلة تأجلت لأسباب أمنية بحتة، وبناء على طلب من جهاز الأمن الداخلي "شين بيت". وردا على طلب من الصحيفة للتعليق، قال الشين بيت إنه لا يعلق على مسائل أمنية.

وفي سياق آخر، كان منافس رئيس الوزراء الإسرائيلي داخل حزب الليكود اليميني جدعون ساعر، قد قدم استقالته من الكنيست أمس الأربعاء مع إنشائه حزبا جديدا ليتحدى به نتانياهو في الانتخابات التي قد تجرى في آذار/مارس المقبل.

وتحدى جدعون ساعر، الشخصية المؤثرة في السياسة الإسرائيلية المحافظة، نتانياهو في سباق زعامة الليكود في كانون الأول/ديسمبر الماضي لكنه خسر الانتخابات التمهيدية بشكل حاسم.

وساعر (53 عاما) هو أحد أبرز وجوه حزب الليكود وشغل مرارا مناصب وزارية. وقد أعلن سابقا انفصاله عن الليكود وخططه لتشكيل حزب سياسي جديد، وذلك مع اقتراب الائتلاف الحكومي بقيادة نتانياهو الآن من الانهيار وتزايد احتمال التوجه إلى انتخابات ستكون في هذه الحالة الرابعة في أقل من عامين.

إ.ع/ع.أ.ج (د ب أ، أ ف ب )