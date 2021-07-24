صحيفة: "تيسلا" تحصل على دعم حكومي ألماني بأكثر من مليار يورو

ذكرت صحيفة "دير تاغشبيغل" الألمانية أن شركة "تيسلا" الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية ستحصل على دعم من الحكومة الألمانية بمبلغ 1.1 مليار يورو من برنامج دعم خلايا البطاريات الأوروبي، وذلك من أجل مصنعها للبطاريات المقام في بلدة غرونهايده.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء نقلاً عن الصحيفة أنه تم الاتفاق على التمويل وأنه جاهز للمصادقة عليه. وستحصل الشركة الأمريكية للسيارات الكهربائية على أكثر قليلاً من ثلث إجمالي التمويل من برنامج الحكومة، البالغ 9.2 مليار دولار، لدعم مشروعات خلايا البطاريات في ألمانيا.

وحسب الصحيفة، فإن وزارة الاقتصاد الاتحادية الألمانية قالت إنه لم تنته بعد عملية تحديد مبلغ التمويل الذي ستحصل عليه "تيسلا"، مضيفة للصحيفة أن من المزمع "إصدار القرار" في الربع الأخير من العام. ورداً على سؤال لوكالة الأنباء الألمانية، رفضت الوزارة إعطاء أي رقم قبل أن تنته الإجراءات الرسمية.

وتعتزم "تيسلا" جعل منشأتها الجديدة في برلين "أكبر مصنع للخلايا في العالم"، بطاقة إنتاجية متوقعة تبلغ 250 غيغاواط في الساعة بحلول 2030.

ع.ج.م/ ي.أ (د ب أ)