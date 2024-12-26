صحيفة تركية: أنقرة ستسمح لوفد حزب كردي بزيارة أوجلان بسجنه

ذكر تقرير إعلامي أن أنقرة سمحت لحزب كردي بزيارة الزعيم التاريخي حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان في سجنه. ويذكر أن تركيا وحلفاؤها الغربيون يصنفون حزب العمال الكردستاني كمنظمة إرهابية.

قالت صحيفة "صباح" المؤيدة للحكومة التركية اليوم (الخميس 26 ديسمبر/ كانون الأول 2024) إن تركيا قررت السماح لحزب مؤيد للأكراد في البرلمان بإجراء محادثات مع زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان في سجنه على جزيرة مما يمهد الطريق لأول زيارة من نوعها منذ ما يقرب من عشر سنوات.

ومن المتوقع أن يتوجه وفد حزب المساواة وديمقراطية الشعوب إلى السجن في جزيرة إيمرالي اليوم الخميس أو غدا الجمعة للقاء عبد الله أوجلان، حسبما ذكرت الصحيفة على موقعها الإلكتروني دون تحديد مصدرها.

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ويأتي القرار بعد أن اقترح حليف رئيسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان هذه الخطوة كجزء من محاولة لإنهاء الصراع المستمر منذ 40 عاما بين الدولة وحزب العمال الكردستاني المحظور الذي يتزعمه أوجلان.

ويذكر أيضا أن حليف الرئيس رجب طيب أردوغان القومي دولت باهتشلي الشهر الماضي أن يعقد الحزب الديمقراطي الكردستاني محادثات مباشرة مع أوجلان مؤسس حزب العمال الكردستاني المحظور.

وتقدم الحزب الديمقراطي الكردستاني بطلب إلى وزارة العدل في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني كي يتسنى لقادته لقاء أوجلان، الذي يقضي عقوبة مشددة بالسجن مدى الحياة في سجن بجزيرة جنوبي إسطنبول منذ 1999.

ويريد الرؤساء المشاركون في الحزب الديمقراطي الكردستاني أيضا إجراء محادثات مع أوجلان في مسعى لبدء حوار بين الحكومة وحزب العمال الكردستاني.

وتصنف تركيا وحلفاؤها الغربيون حزب العمال الكردستاني كمنظمة إرهابية. ولاقى أكثر من 40 ألف شخص حتفهم خلال تمرد الحزب المستمر منذ 40 عاما ضد الدولة التركية.

ح.ز/ م.س (رويترز)