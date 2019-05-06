صحيفة: ترامب يراجع خططا عسكرية أمريكية ضد إيران

أفادت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية لم تذكر هوياتهم، أن وزير الدفاع باتريك شاناهان قدم خططا معدلة خلال اجتماع الخميس الماضي ضم مستشار الأمن القومي جون بولتون وكبار مساعدي الأمن القومي، حول رد عسكري محتمل ضد إيران.

ووفقا لمصادر الصحيفة، فان الخطط لا تدعو لغزو بري لإيران، فذلك من شأنه أن يحتاج عددا أكبر من الجنود.

مع ذلك، فان عدد الجنود يقارب العدد الذي نشرته إدارة الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش عام 2003 لغزو العراق.

ويأتي نشر التقرير في الوقت الذي تصاعدت فيه التوترات بين إيران وأمريكا، وكانت قد بدأت عندما أعلنت واشنطن انسحابها العام الماضي من اتفاق نووي يهدف لمنع طهران من تصنيع قنبلة نووية، وذلك مقابل إنهاء العقوبات الاقتصادية.

مشاهدة الفيديو 02:01 شارك هل إيران قادرة عمليا على إغلاق مضيق هرمز، وكيف سيكون الرد الخليجي عليها؟ إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3Hfmc هل إيران قادرة عمليا على إغلاق مضيق هرمز، وكيف سيكون الرد الخليجي عليها؟

وكانت الصين قد أعلنت الأسبوع الماضي عزمها تعليق بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي في ظل فشل الشركاء الأوروبيين في ضمان مزايا مالية لها في ظل العقوبات الأمريكية المفروضة على قطاعي النفط والبنوك بصفة خاصة.

وبعد أيام، أعلنت واشنطن عن تعزيزات عسكرية في الشرق الأوسط، ردا على "تهديد موثوق منه" من جانب طهران. ومنذ ذلك الحين، يرفض الجانبان التراجع.

و.ب/ح.ز (د ب أ)