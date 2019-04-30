 صحيفة: ترامب خسر أكثر من مليار دولار في عقد واحد | أخبار | DW | 08.05.2019

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أخبار

صحيفة: ترامب خسر أكثر من مليار دولار في عقد واحد

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خسر أكثر من مليار دولار على مدار عقد في الثمانينيات والتسعينيات، قبل دخوله عالم السياسة. ويتزامن ذلك مع محاولة مشرعين أمريكيين الحصول على إقرارات ترامب الضريبية.

USA, Washington: Trump in der Natur (Getty Images/R. Sachs)

أفادت صحيفة نيويورك تايمز نقلاً عن وثائق ضريبية أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم يحقّق بين العامين 1985 و1994 أية أرباح بل على العكس من ذلك راكم خسائر بلغت على مدى ذلك العقد حوالى 1,2 مليار دولار.

 ويأتي تحقيق الصحيفة غداة رفض وزارة الخزانة تسليم الكونغرس كشوفات ترامب الضريبية، في حلقة جديدة من شدّ الحبال الجاري بين الرئيس الجمهوري وخصومه الديموقراطيين الذين يسيطرون على مجلس النواب.

 وأظهر تحقيق "نيويورك تايمز"، الصحيفة التي يوجّه إليها ترامب قسماً كبيراً من سهام انتقاداته شبه اليومية ضدّ الصحافة، أنّ الوضع المالي لقطب العقارات ولشركاته المتعدّدة المجالات كان خلال ذلك العقد كارثياً.

 وبحسب التحقيق فإنّ ترامب تكبّد في حينه خسائر مالية ضخمة بحيث إنّه لم يتوجّب عليه دفع أي ضريبة على الأرباح خلال ثماني سنوات من تلك السنوات العشر. ولكنّ الصحيفة لفتت إلى أنّها لا تعرف ما إذا كانت مصلحة الضرائب قد صادقت، في نهاية عمليات التدقيق المالي، على هذه الإقرارات الضريبية أم لا.

 وأوردت نيويورك تايمز على سبيل المثال أنّ ترامب صرّح في العام 1985 عن خسائر بقيمة إجمالية تبلغ 46,1 مليون دولار، تكبّدت القسم الأكبر منها فنادقه وكازينوهاته.

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وأضافت أنّ مجمل أعمال ترامب ظلّت تعود عليه بالخسائر العام تلو الآخر بحيث وصل إجمالي هذه الخسائر إلى 1,17 مليار دولار على مدار السنوات العشر التي يغطّيها التحقيق.

 وأكّدت الصحيفة أنّها لم تحصل على التصريحات الضريبية للرئيس ولكنّها اطّلعت على مضمونها من شخص مخوّل الوصول إليها على المستوى القضائي.

 ولفتت نيويورك تايمز إلى أنّ السنوات العشر التي يغطّيها التحقيق هي خارج النزاع الدائر بين البيت الأبيض والمعارضة الديموقراطية التي تطالب بنشر التصريحات الضريبية لترامب. ونقلت الصحيفة عن أحد محامي ترامب قوله إنّ المعلومات الواردة في التحقيق "بشأن التصريحات الضريبية للرئيس وبشأن أعماله قبل 30 عاماً غير صحيحة بتاتاً".

 وفي تشرين الأول / أكتوبر نشرت نيويورك تايمز تحقيقاً أظهر أنّ ترامب حصل على أكثر من 400 مليون دولار من والديه بفضل مناورات تندرج في إطار التهرّب الضريبي.

  • USA | Ivanka Trump (picture-alliance/Geisler-Fotopress)

    في صور- نساء حول دونالد ترامب

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    إيفانكا الحاصلة على شهادة البكالوريوس من كلية وارتون لإدارة الأعمال في جامعة بنسلفانيا، هي الابنة الكبرى لدونالد ترامب، وبجمالها الجذاب لعبت دورا كبير في تلميع صورة أبيها في حملته الانتخابية في السباق الرئاسي. وفقد عملت كعارضة أزياء في وقت مبكر من عمرها.

  • USA Ivana Trump & Donald Trump (Getty Images/AFP/Swerzey)

    في صور- نساء حول دونالد ترامب

    إيفانا ماري ترامب

    إيفانا ماري ترامب المولودة في جمهورية تشيكوسلوفاكيا سابقة عام 1949، سيدة أعمال أمريكية وعارضة أزياء سابقة، وظهرت في بعض المسلسلات التلفزيونية الأمريكية. تزوجت من دونالد عام 1977 وأنجبت له ولدان وأبنتهما إيفانكا عام 1981. لكنها تطلقت من دونالد وتزوجت بعدها مرتين. وتنشط إيفانا الآن في مجالي البيئة والموضة.

  • U⁮SA | Tiffany Trump auf dem Republican National Convention in Cleveland (picture-alliance/Geisler-Fotopress)

    في صور- نساء حول دونالد ترامب

    تيفاني .. البعيدة عن أضواء أبيها

    تيفاني، وهي واحدة من أولاد ترامب الخمسة، وتدرس في جامعة بنسلفانيا، وتقول الصحف الأمريكية إنها ارتبطت بعلاقة مضطربة بوالدها دونالد، حتى أنها التزمت الصمت أثناء الحملة الانتخابية التي خاضها والدها في مواجهة غريمته الديمقراطية هيلاري كلينتون.

  • USA | Marla Maples mit Mutter und Tochter Tiffany Trump (picture-alliance/Globe-ZUMA)

    في صور- نساء حول دونالد ترامب

    مارلا ميبلز

    يبدو أن ترامب قد تعرف على ميبلز (في وسط الصورة) أثناء فترة زواجه من إيفانا الأمر الذي دفع بالأخيرة إلى طلب الطلاق منه عام 1992، وملأت تفاصيل القصة الصحف الأمريكية. وفي عام 1993 تزوج ترامب مارلا وأنجبت له تيفاني، لكنهما تطلقا عام 1999 ليتزوج بعدها ميلانيا.

  • USA Melania Trump in Las Vegas (picture-alliance/dpa/ZUMA Press/B. Tesfaye)

    في صور- نساء حول دونالد ترامب

    ميلانيا.. والصور التي تلاحق السيدة الأولى

    منذ ترشح ترامب إلى السباق الرئاسي ركز الإعلام الأمريكي على السيدة الأولى المرتقبة وهي ميلانيا، ففي مطلع آب/أغسطس نشرت صور لها عارية في صحيفة "نيويورك بوست"، وهي الصور التي التقطت على الأرجح في الولايات المتحدة في 1995 في حين أكدت على الدوام أنها جاءت إلى البلاد في 1996.


وترامب هو أول رئيس أميركي منذ ريتشارد نيكسون يرفض نشر تصاريحه الضريبية. غير أنّ الديموقراطيين الذي سيطروا على الأغلبية في مجلس النواب في الانتخابات النصفية يؤّكدون أنهم يمتلكون الصلاحية للمطالبة بهذه الوثائق.

 وعزا النواب الديموقراطيون طلبهم الحصول على التصاريح الضريبية للرئيس الجمهوري إلى رغبتهم بدراسة مقدار إشراف وزارة الخزانة على أموال الرئيس وتعديل القانون إذا لزم الأمر.

 ويقول ترامب إنه لا يستطيع نشر تصاريحه الضريبية لانها ما زالت تخضع للتدقيق، غير أنّ مصلحة الضرائب أكّدت أنّ هذا الأمر لا يمنعه من نشرها.

ح.ز/ و.ب (د.ب.أ / أ.ف.ب)

 

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