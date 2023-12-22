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برشلونة مهدد بالإبعاد عن دوري الأبطال بسبب "فوضى" مالية

٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣

بسبب "الفوضى" في حسابات النادي وانتهاك اللوائح المالية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قد يواجه النادي الكاتالوني خطر الإبعاد عن دوري أبطال أوروبا لمدة ثلاثة أعوام.

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روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة - 13 سبتمبر 2022
برشلونة في طريق صعبصورة من: IMAGO/MIS

ذكرت صحيفة "فيلت" الألمانية، أن نادي برشلونة الإسباني يواجه خطر الاستبعاد من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، استنادا إلى ما صرحت به مصادر لم تذكرها. ويزعم التقرير أن  بطل الدوري الإسباني متهم بانتهاك اللوائح المالية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، وأن الوضع المالي للنادي في حالة "فوضى". ووفقا للتقرير، فإن برشلونة أدرج حسابات غير صحيحة لمدة ثلاثة أعوام، ولم يعلق (يويفا) أو النادي على الأمر. ويجب أن يتم تعويض نفقات النادي من خلال الإيرادات المرتبطة مباشرة بأعمال كرة القدم.

وأعلن  برشلونة عن أرباح وصلت إلى 304 ملايين يورو(335 مليون دولار) في أيلول / سبتمبر الماضي، ورغم ذلك فإن التقرير أكد أن الأرباح تشمل الأمور التسويقية وحقوق البث التليفزيوني بالإضافة إلى الرياضات الأخرى بنادي برشلونة.

ورغم ذلك، ووفقا للوائح (يويفا) فإنه غير مسموح بتقييم الميزانية العامة لمدة ثلاثة أعوام. وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر داخل (يويفا) فإن برشلونة يمكن استبعاده من دوري أبطال أوروبا لمدة ثلاثة أعوام، بدءا من موسم 2025/2024. ونقلت الصحيفة عن مصدر لم تذكر اسمه: "كلما زادت الخسائر كلما زادت العقوبات".

ويمضي برشلونة، الذي  يمر بأزمة مالية في السنوات الأخيرة، قدما في تطوير ملعب "كامب نو"، كما دخل في خلاف مع الاتحاد الأوروبي للعبة حول دعمه لدوري السوبر.

ع.خ/ف.ي (د ب ا)

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