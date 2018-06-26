 صحيفة: النمسا تقوم بتدريب الشرطة بهدف منع مهاجرين على حدودها | أخبار | DW | 26.06.2018

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أخبار

صحيفة: النمسا تقوم بتدريب الشرطة بهدف منع مهاجرين على حدودها

أعلن نائب المستشار النمساوي هاينتس- كريستيان شتراخه أن بلاده ستقوم بتدريب موسع لشرطتها بهدف منع اللاجئين على حدودها، حسبما ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية. ويأتي ذلك في ظل تصاعد الخلاف حول سياسة الهجرة واللجوء.

Parndorf LKW Flüchtlinge Unglück tote Flüchtlinge Österreich (picture-alliance/dpa/H. Oczeret)

اعتبرت النمسا الخلاف الداخلي في ألمانيا حول رفض لاجئين معينين على الحدود ذريعة للقيام بتدريب شرطتها على الحدود بهدف صد مهاجرين. وقال نائب المستشار النمساوي هاينتس- كريستيان شتراخه لصحيفة "بيلد" الألمانية: "سوف يكون هناك تدريب موسع للشرطة والجيش في مدينة شبيلفلد سيتم خلاله أيضا تقديم وحدة حرس الحدود الشرطية الجديدة بوما".

وأوضح أن الغرض من هذا التدريب على الحدود النمساوية مع سلوفاكيا هو إرسال إشارة واضحة بأنه لم يعد هناك فقدان للسيطرة مثلما كان حاصلا في ذروة أزمة اللاجئين في عام 2015. وأضاف قائلا إن "خلفية ذلك ترجع للنقاش بشأن عمليات إغلاق الحدود الداخلية الأوروبية، التي تسببت فيه ألمانيا، وكذلك التطورات الراهنة في طرق اللاجئين مثل منطقة البلقان".

مختارات

يشار إلى أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تقع حاليا تحت ضغط في موضوع اللجوء؛ لأن وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر الذي يرأس أيضا الحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا، الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا، يعتزم رفض اللاجئين الذين تم تسجيلهم في دول أوروبية أخرى في الأول من شهر تموز/ يوليو القادم، إذا لم يتم التوصل لحل أوروبي حتى ذلك الحين.

ويهدد حدوث ذلك مستقبل الائتلاف الحاكم في ألمانيا، وكذلك التكاتف داخل الاتحاد الأوروبي. وتجدر الإشارة إلى أن الائتلاف الحاكم يتكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والاتحاد المسيحي بزعامة ميركل الذي يتكون من حزبها المسيحي الديمقراطي والحزب البافاري.

ع.ش/ و.ب (د ب أ)

  • Deutschland Wegscheid Grenzübergang zu Österreich (DW/M. Melhem)

    معبر فيغشايد الحدودي بين الأمس واليوم

    "آخر وجبة نقانق قبل الحدود" بهذه العبارة يروج مطعم أوكلاهوما لنفسه، وهو بالفعل يقدم اليوم البيرة والنقانق لمن يأخذ استراحة من السفر على الحدود الألمانية النمساوية. ولكن الأمر لم يكن كذلك في خريف 2015

  • Deutschland Wegscheid Grenzübergang zu Österreich (Josef Lamperstorfer)

    معبر فيغشايد الحدودي بين الأمس واليوم

    ففي خريف 2015 لم تعد حركة السير عادية بين البلدين، وقطعت الشرطة الاتحادية الألمانية هذا الطريق الدولي لتنظيم عبور اللاجئين، وتحول مطعم أوكلاهوما إلى مركز لوجستي لتنظيم الحركة.

  • Deutschland Wegscheid Grenzübergang zu Österreich (Josef Lamperstorfer)

    معبر فيغشايد الحدودي بين الأمس واليوم

    على هذا المرج الأخضر بجانب المعبر الحدودي أمضى آلاف اللاجئين ساعات النهار الطويلة بانتظار تسوية أوضاعهم والسماح لهم بالعبور إلى ألمانيا، في ظل استنفار لبلدية فيغشايد الحدودية، وهي البلدة الألمانية الأٌقرب على هذا المعبر.

  • Deutschland Wegscheid Grenzübergang zu Österreich (Josef Lamperstorfer)

    معبر فيغشايد الحدودي بين الأمس واليوم

    وفي الليل كانت درجة الحرارة تقترب من الصفر في أوكتوبر 2015، وكان اللاجئون يمضون الليل في العراء لعجز بلدية فيغشايد الحدودية عن تأمين باصات لازمة لنقل 1200 لاجئ يعبرون يومياً عبر الحدود من النمسا إلى ألمانيا

  • Deutschland Wegscheid Grenzübergang zu Österreich (DW/M. Melhem)

    معبر فيغشايد الحدودي بين الأمس واليوم

    اليوم لا أثر لكل ذلك، والطريق الدولي أصبح سالكاً، وحركة السير عادت إلى طبيعتها على هذا المعبر الحدودي، بعد مرور حوالي عامين على قدوم اللاجئين إلى هنا.

  • Deutschland Wegscheid Grenzübergang zu Österreich (DW/M. Koschyk)

    معبر فيغشايد الحدودي بين الأمس واليوم

    السيد يوزف لامبرزتزرفر عمدة بلدة فيغشايد يقول اليوم: "أتفهم الوضع الإنساني لكل شخص، ولكننا للأسف لا نستطيع إنقاذ العالم برمته". الكاتبة: ميسون ملحم


مختارات

معبر فيغشايد الحدودي بين الأمس واليوم

زيارة لمعبر فيغشايد الحدودي بين ألمانيا والنمسا للبحث عما بقي من موجة اللاجئين التي قدمت إلى ألمانيا في خريف 2015. (29.06.2017)  

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