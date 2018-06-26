صحيفة: النمسا تقوم بتدريب الشرطة بهدف منع مهاجرين على حدودها

اعتبرت النمسا الخلاف الداخلي في ألمانيا حول رفض لاجئين معينين على الحدود ذريعة للقيام بتدريب شرطتها على الحدود بهدف صد مهاجرين. وقال نائب المستشار النمساوي هاينتس- كريستيان شتراخه لصحيفة "بيلد" الألمانية: "سوف يكون هناك تدريب موسع للشرطة والجيش في مدينة شبيلفلد سيتم خلاله أيضا تقديم وحدة حرس الحدود الشرطية الجديدة بوما".

وأوضح أن الغرض من هذا التدريب على الحدود النمساوية مع سلوفاكيا هو إرسال إشارة واضحة بأنه لم يعد هناك فقدان للسيطرة مثلما كان حاصلا في ذروة أزمة اللاجئين في عام 2015. وأضاف قائلا إن "خلفية ذلك ترجع للنقاش بشأن عمليات إغلاق الحدود الداخلية الأوروبية، التي تسببت فيه ألمانيا، وكذلك التطورات الراهنة في طرق اللاجئين مثل منطقة البلقان".

يشار إلى أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تقع حاليا تحت ضغط في موضوع اللجوء؛ لأن وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر الذي يرأس أيضا الحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا، الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا، يعتزم رفض اللاجئين الذين تم تسجيلهم في دول أوروبية أخرى في الأول من شهر تموز/ يوليو القادم، إذا لم يتم التوصل لحل أوروبي حتى ذلك الحين.

ويهدد حدوث ذلك مستقبل الائتلاف الحاكم في ألمانيا، وكذلك التكاتف داخل الاتحاد الأوروبي. وتجدر الإشارة إلى أن الائتلاف الحاكم يتكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والاتحاد المسيحي بزعامة ميركل الذي يتكون من حزبها المسيحي الديمقراطي والحزب البافاري.

ع.ش/ و.ب (د ب أ)