صحيفة: السيسي ونتنياهو تدخلا لصالح بن سلمان عند إدارة ترامب

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية استنادا إلى مصادر أمريكية لم تشأ أن تسميها أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طالبا في اتصالات هاتفية مسؤولين كبار بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالحفاظ على العلاقات الوطيدة بين الولايات المتحدة وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

ونقلت "واشنطن بوست" عن هذه المصادر قولها إن السيسي ونتنياهو تدخلا لدى إدارة ترامب من أجل دعم ولي العهد السعودي في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، ووصفاه بأنه شريك استراتيجي مهم في منطقة الشرق الأوسط.

وذكرت الصحيفة الأمريكية الرصينة، التي كان خاشقجي كاتب رأي فيها، استنادا إلى مصادر رفيعة في إدارة ترامب أن نتنياهو وصف بن سلمان بـ"حليف في المنطقة". وأضافت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم طلبا مشابها.

يأتي هذا في وقت يمارس فيه مشرعون كبار في الكونغرس، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ضغوطا شديدة على إدارة ترامب لفرض عقوبات على السعودية على خلفية مقتل الصحافي المعارض جمال خاشقجي في قنصليتها بإسطنبول.

في غضون ذلك قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم إنه يجب تحديد مكان رفات الصحفي السعودي جمال خاشقجي وإعادته لأسرته من أجل دفنه في أسرع وقت ممكن.

بدوره طالب وزير العدل التركي السلطات السعودية بالكشف عن مكان جثة الصحفي، الذي قتل الشهر الماضي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول. وقال الوزير عبد الحميد غول للصحفيين إن تركيا تتوقع تعاون السعودية في التحقيق الذي تجريه بلاده.

يشار إلى أن السعودية أعلنت وبعد صمت طويل أعلنت مقتل خاشقجي بعد دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول بتركيا في الثاني من الشهر الماضي لاستخراج أوراق رسمية، "جراء مشاجرة مع أشخاص". وأعلن النائب العام التركي عرفان فيدان أمس، عقب لقاء مع نظيره السعودي سعود المعجب، أن خاشقجي قتل خنقا، وتم تقطيع جثته.

ص.ش/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)