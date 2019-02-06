 صحيفة: السعودية على قائمة أوروبية لغسيل الأموال وبريطانيا تعترض | أخبار | DW | 08.02.2019

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أخبار

صحيفة: السعودية على قائمة أوروبية لغسيل الأموال وبريطانيا تعترض

ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن الاتحاد الأوروبي يعتزم إضافة المملكة العربية السعودية وبنما إلى قائمة بالدول التي تفشل في مكافحة غسل الأموال رغم اعتراض ألمانيا وفرنسا وبريطانيا.

Symbolbild: Korruption (Colourbox)

قالت صحيفة "فايننشال تايمز" إن الاتحاد الأوروبي يعتزم إضافة المملكة العربية السعودية وبنما إلى قائمة الدول الفاشلة في مكافحة غسل الأموال رغم اعتراض دول أوروبية كبيرة مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي القول إن القائمة ستشمل المملكة وأكثر من 20 دولة أخرى بسبب مزاعم عن التقاعس في محاربة تدفق الأموال غير المشروعة.

مختارات

وقع وزير الداخلية الألماني فولفغانغ شويبله مع نظيره السعودي اتفاقية أمنية تنص على تبادل المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بتمويل النشاطات الإرهابية وغسيل الأموال إضافة إلى مكافحة الجريمة والاتجار بالمخدرات. (28.05.2009)

فتحت السلطات الألمانية التحقيق في قضية تتعلق بتخطيط إسلامويين لسرقة أموال في مدينة ماغدبورغ الألمانية بغرض تمويل تنظيم "داعش" الإرهابي. ويُعتقد أن المشتبه بهم كانوا يخططون لجريمة خطيرة. (26.01.2018)

من جانب آخر، قالت مصادر إن بريطانيا تقود مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي في محاولة لمنع خطة للتكتل لإدراج السعودية و22 دولة أخرى على قائمة سوداء بالدول التي تشكل مخاطر تتصل بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتبنت المفوضية الأوروبية الشهر الماضي مسودة قائمة تدرج السعودية وبنما وجزرا صغيرة في المحيط الهادي والبحر الكاريبي في القائمة الحالية التي تضم 16 دولة منها إيران والعراق وسوريا وأفغانستان واليمن وكوريا الشمالية.

وتحتاج القائمة لموافقة أغلبية أعضاء الاتحاد البالغ عددهم 28 دولة. لكن ثلاثة مسؤولين في الاتحاد قالوا لرويترز إن بريطانيا ودولا كبيرة أخرى في التكتل، منها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، تعبر عن مخاوفها. وقال مصدران إن إحجام دول الاتحاد عن دعم القائمة يرجع إلى حد بعيد إلى مخاوف بشأن إدراج السعودية وبنما في القائمة.

وتخضع الدول المدرجة في القائمة لتدقيق أشد في معاملاتها المالية مع الاتحاد الأوروبي، حيث تضطر بنوك الاتحاد لإجراء فحوص إضافية للمدفوعات التي تشمل كيانات خاضعة للنظم القانونية لهذه الدول. وقال أحد المسؤولين إن بريطانيا هي التي تسعى بشكل أكثر صراحة لمنع إدراج الرياض في القائمة، بينما تصر إسبانيا على استبعاد بنما.

والسعودية الغنية بالنفط مستورد رئيسي للمنتجات والأسلحة من الاتحاد الأوروبي في حين أن بنما مركز مالي رئيسي في أمريكا اللاتينية تشارك العديد من شركات الاتحاد الأوروبي في مشروع توسيع قناتها الذي تقدر قيمته بمليارات الدولارات.

ح.ع.ح/ه.د(رويترز)

  • Saudi Arabien Pilger (Getty Images/AFP)

    مسار السلطة الدينية في تاريخ السعودية

    التأسيس الديني للسعودية

    يعود التأثير الواضح للدين على السياسة في تاريخ السعودية إلى الدولة السعودية الأولى، حيث تحالف أمير الدرعية (التي كانت بداية تأسيس الدولة السعودية الأولى) محمد آل سعود مع محمد بن عبدالوهاب، مؤسس "الوهابية"، لبسط السيطرة على الجزيرة العربية، حيث اتفقا معاً على نشر الدعوة سياسيا ودينيا.

  • Saudi-Arabien Kamel-Korps (picture-alliance/dpa)

    مسار السلطة الدينية في تاريخ السعودية

    الدولة السعودية الثانية

    بعد تدمير الدرعية بأوامر من العثمانيين، اجتمعت القبائل مرة أخرى حول الفكر الوهابي، واستطاع تركي بن عبدالله، حفيد محمد آل سعود، أن يؤسس إمارة نجد التي تسمى بـ"الدولة السعودية الثانية"، وذلك بعد أن عاد حفيد أبن عبد الوهاب من المنفى وهو (عبد الرحمن بن حسن آل شيخ) ليدعو القبائل إلى العودة إلى "الإسلام الأصيل".

  • Abd al-Aziz ibn Saud (Saudi National Museum)

    مسار السلطة الدينية في تاريخ السعودية

    الدولة السعودية الثالثة

    بعد سقوط الدولة السعودية الثانية على أيدي العثمانيين، بقي الفكر الوهابي يجذب الكثيرين في الجزيرة العربية، حتى قامت الدولة السعودية الثالثة بعد ضعف الخلافة العثمانية. وكان ذلك نتيجة تحالف مؤسس المملكة الثالثة عبدالعزيز آل سعود مع الوهابيين.

  • Saudi Arabien Pipeline (Getty Images/Evans/Three Lions)

    مسار السلطة الدينية في تاريخ السعودية

    تراجع للوهابيين أمام النفط

    كان الملك عبدالعزيز يسعى لإقامة دولة قائمة على تحالفات دولية، لكن الوهابيين عارضوا إحدى اتفاقياته مع شركة أمريكية للتنقيب على النفط لأنها –بحسب رأيهم- ستؤدي إلى دخول غير المسلمين فواجههم الملك عسكرياً في معركة السبلة في 29 آذار/مارس عام 1929 فهزمهم وسجن قائدهم.

  • Saudi Arabien Plakat Saudi religious police (picture alliance/dpa7AP Photo)

    مسار السلطة الدينية في تاريخ السعودية

    تأسيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

    طاوع الملك عبدالعزيز الوهابيين حيث كان يخشى من قوتهم فأنشأ لهم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتي تعرف أيضاً باسم "المطاوعة"، حيث نشطت في تبليغ الدعوة الوهابية بأكثر من عشرة آلاف مركز ومئات آلاف الموظفين.

  • Mekka Besetzung Moschee November 1979 (AFP/Getty Images)

    مسار السلطة الدينية في تاريخ السعودية

    جهيمان العتيبي

    اقتحم جهيمان العتيبي الذي كان عضواً سابقاً في الحرس السعودي المسجد الحرام مع أتباعه وحاول السيطرة عليه، وفقاً للرواية السعودية الرسمية، لكنه استسلم بعد مقتل بعض أتباعه وأعدم بعد ذلك. يعتبر البعض أن حركة التطرف في السعودية بدأت بعد حركة جهيمان، كالمحلل السياسي السعودي عبدالمجيد الجلّال.

  • Golfkrise - USA-Soldat spricht mit Beduinen (picture-alliance/dpa)

    مسار السلطة الدينية في تاريخ السعودية

    حرب الخليج الثانية

    أدى قدوم القوات الأمريكية لتحرير الكويت عام 1990 لإعادة تشكيل التيار السلفي في السعودية بسبب السخط على قدوم "قوات احتلال" غير مسلمة لبلد مسلم، فانضم آلاف السعوديين للجماعات الإسلامية وتأثروا بها، وساهم السعوديون الذين كانوا يقاتلون في أفغانستان بتكوين نواة للجهاد السلفي في السعودية وفي المنطقة.

  • Mohammed bin Naif (Imago)

    مسار السلطة الدينية في تاريخ السعودية

    تغيير الجيل الملكي

    تعاقب أبناء الملك عبدالعزيز، مؤسس المملكة، على استلام الحكم منذ عام 1953 واحداً تلو الآخر. لكن الملك سلمان قام بعد توليه السلطة بتغيير هذه المتوالية مانحاً ولاية العهد للجيل الثاني من أبناء الملك عبدالعزيز، حيث استلمها الأمير محمد بن نايف، وبذلك فقد تم نقل ولاية العهد إلى الجيل التالي.

  • Kronprinz Mohammed bin Salman (picture-alliance/AP Photo/Saudi Press Agency)

    مسار السلطة الدينية في تاريخ السعودية

    "ثورة" الجيل الثالث

    في حزيران 2017 حدث تغيير كبير في البيت السعودي بإعفاء ولي العهد الأمير محمد بن نايف من منصبه وتصعيد الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد ليحل محله، وتعهد بن سلمان بقيادة مملكة معتدلة ومتحررة من الأفكار المتشددة.

  • Saudi Arabien - Kronprinz Mohammed bin Salman bei Militärübung (picture-alliance/abaca/Balkis Press)

    مسار السلطة الدينية في تاريخ السعودية

    إصلاحات اقتصادية واعتقالات

    وبموازاة الاصلاحات ضمن خطة "رؤية 2030" لتنويع الاقتصاد، يؤكد الامير محمد بن سلمان من خلال حملة اعتقالات أن القيادة الجديدة للمملكة لن تتسامح مع اي معارضة للمسار الحالي الذي تمضي به، حيث شهدت المملكة السعودية في أيلول/سبتمبر توقيف رجال دين بينهم الداعيان البارزان سلمان العودة وعوض القرني، من دون أن توضح أسباب اعتقالهم.

  • Saudi Arabien Verschleierte Frau in einem Auto in Riad (picture-alliance/dpa/EPA/Str)

    مسار السلطة الدينية في تاريخ السعودية

    القيادة الإصلاحية تسمح للمرأة بالقيادة

    نتيجة الإصلاحات التي برزت مع صعود الأمير محمد ابن سلمان، حصلت المرأة السعودية وبموجب أمر ملكي على حقها في قيادة السيارة بعد نضال دام 27 عاماً.

    الكاتب: محي الدين حسين


مختارات

مسار السلطة الدينية في تاريخ السعودية

تأسست المملكة العربية السعودية على أساس السلطة الدينية، لكن تأثير هذه السلطة على السياسة السعودية مر بمراحل مختلفة. في ألبوم الصور هذا نتعرف على أهم هذه المراحل. (25.10.2017)  

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تقترض السعودية بسرعة لافتة عشرات مليارات الدولارات من مصارف غربية عدة. ويعني ذلك زيادة عبء خدمة الدين وزعزعة استقرار العملة وتراجع مستوى المعيشة، إضافة إلى تبعات لا تقتصر على وقف دعم دول ومنظمات تعتمد على المال السعودي.

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