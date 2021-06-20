 صحيفة: التحالف الحكومي الألماني يوافق على حظر علم حركة حماس | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 20.06.2021

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صحيفة: التحالف الحكومي الألماني يوافق على حظر علم حركة حماس

ذكر تقرير صحافي أن التحالف الحكومي الألماني وافق على حظر علم حركة حماس الفلسطينية باعتبارها تنظيما "إرهابيا". يذكر أن وزيرة العدل الألمانية (اشتراكية) كانت قد أبدت في البداية نوعا من التحفظ قبل أن انضمام حزبها للمبادرة.

أرشيف: في الصورة أعلام حركة حماس الخضراء في مظاهرة في رام الله نظمتها حماس (أغسطس / آب 2014)

أرشيف: في الصورة أعلام حركة حماس الخضراء في مظاهرة في رام الله نظمتها حماس (أغسطس / آب 2014)

يبدو أن أعضاء التحالف الحكومي في برلين أقر حظر علم حركة حماس وفق تقرير لصحيفة "فيلت أم زونتاغ" في عددها الصادر اليوم (20 يونيو/ حزيران 2021). وقال تورستن فراي، نائب رئيس الكتلة المسيحية (الحزب الديموقراطي المسيحي الذي تنمي له المستشارة أنغيلا ميركل والحزب الاجتماعي الديموقراطي البافاري)، "لا نريد رفع الأعلام من قبل منظمات إرهابية فوق الأراضي الألمانية". وأكد أن دولة القانون يجب أن ترد بسرعة وحزم علىالمظاهرات الأخيرة المعادية للسامية والتي شهدتها شوارع العديد من المدن الألمانية خلال التصعيد العسكري الأخير بين إسرائيل وحماس. واستطرد موضحا "بهذا سنكون أيضا قد أرسلنا إشارة واضحة لمواطنينا اليهود".

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ويتعلق الأمل بتعديل للمادة 86 في القانون الجنائي الألماني وفقا تقرير الصحيفة، والتي تتعلق بحظر الدعاية لصالح المنظمات غير الدستورية. كما سيتم أخذ المدرجين في قائمة الإرهاب للاتحاد الأوروبي بعين الاعتبار وهي لائحة تضم حركة حماسوالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والأخيرة تنظيم يساري ولها أتباع في ألمانيا.

ويذكر أن وزيرة العدل الألمانية كريستين لامبريخت (الحزب الديموقراطي الاشتراكي) كانت قد أبدت في البداية تحفظات بسبب اعتبارات قانونية ودستورية بشأن هذه الخطوة. غير أن فراي أكد أنه مسرور لكون حزب وزيرة العدل الألمانية قد انضم بدوره للمبادرة.

ح.ز/ ع.ج.م (ك.إن.أ / إ.ب.د)

 

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    الكاتب: ش.ع


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