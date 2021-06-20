صحيفة: التحالف الحكومي الألماني يوافق على حظر علم حركة حماس

يبدو أن أعضاء التحالف الحكومي في برلين أقر حظر علم حركة حماس وفق تقرير لصحيفة "فيلت أم زونتاغ" في عددها الصادر اليوم (20 يونيو/ حزيران 2021). وقال تورستن فراي، نائب رئيس الكتلة المسيحية (الحزب الديموقراطي المسيحي الذي تنمي له المستشارة أنغيلا ميركل والحزب الاجتماعي الديموقراطي البافاري)، "لا نريد رفع الأعلام من قبل منظمات إرهابية فوق الأراضي الألمانية". وأكد أن دولة القانون يجب أن ترد بسرعة وحزم علىالمظاهرات الأخيرة المعادية للسامية والتي شهدتها شوارع العديد من المدن الألمانية خلال التصعيد العسكري الأخير بين إسرائيل وحماس. واستطرد موضحا "بهذا سنكون أيضا قد أرسلنا إشارة واضحة لمواطنينا اليهود".

مشاهدة الفيديو 12:54 شارك بعد 76 عاما على الهولوكوست.. كيف هي حياة اليهود بألمانيا؟ إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3oVE9 مسائية DW: بعد 76 عاما على الهولوكوست.. كيف هي حياة اليهود بألمانيا؟

ويتعلق الأمل بتعديل للمادة 86 في القانون الجنائي الألماني وفقا تقرير الصحيفة، والتي تتعلق بحظر الدعاية لصالح المنظمات غير الدستورية. كما سيتم أخذ المدرجين في قائمة الإرهاب للاتحاد الأوروبي بعين الاعتبار وهي لائحة تضم حركة حماسوالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والأخيرة تنظيم يساري ولها أتباع في ألمانيا.

ويذكر أن وزيرة العدل الألمانية كريستين لامبريخت (الحزب الديموقراطي الاشتراكي) كانت قد أبدت في البداية تحفظات بسبب اعتبارات قانونية ودستورية بشأن هذه الخطوة. غير أن فراي أكد أنه مسرور لكون حزب وزيرة العدل الألمانية قد انضم بدوره للمبادرة.

ح.ز/ ع.ج.م (ك.إن.أ / إ.ب.د)