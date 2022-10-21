صحيفة: الاتحاد الأوروبي يدرس استخدام أصول روسية مصادرة لإعادة إعمار أوكرانيا

نقلت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الاثنين (23 يناير/كانون الثاني 2023) أن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل حث زعماء دول الاتحاد الأوروبي على المضي قدماً في محادثات بشأن استخدام أصول مصادرة للبنك المركزي الروسي بقيمة 300 مليار دولار لإعادة إعمار أوكرانيا.

ونقلت الصحيفة عن ميشيل قوله إنه يريد بحث فكرة إدارة الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي لتحقيق أرباح والتي يمكن تخصيصها بعد ذلك لجهود إعادة الإعمار. ونقلت عنه أيضا قوله في مقابلة إن الأمر يتعلق بالعدالة والإنصاف ويجب أن يتم بما يتماشى مع المبادئ القانونية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد جمد 300 مليار يورو (326.73 مليار دولار) من احتياطيات البنك المركزي الروسي في نوفمبر/ تشرين الثاني لمعاقبة موسكو على غزو أوكرانيا.

أزمة الدبابات الألمانية مستمرة

من ناحية أخرى، قالت بولندا إنها سترسل دباباتها الألمانية الصنع إلى أوكرانيا حتى لو لم تفعل ذلك ألمانيا، وأشارت إلى أنها ستأخذ زمام المبادرة الدبلوماسية في أوروبا إذا لم تقم برلين بذلك.

وكتب رئيس الوزراء البولندي ماتيوش موارفيتسكي عبر تويتر "لن نقف موقف المتفرج على أوكرانيا وهي تنزف حتى الموت".

وفي الوقت ذاته، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن برلين لن تعارض إرسال بولندا دبابات قتالية من طراز ليوبارد 2 إلى أوكرانيا. وأضافت بيربوك لإذاعة (إل سي آي) الفرنسية مساء الأحد :"لم يطلب منا ذلك حتى الآن .. و إذا طلب منا ذلك، فلن نقف في الطريق".

وجاء تصريح بيربوك رداً على سؤال حول ما سيحدث إذا زودت بولندا أوكرانيا بدبابات ليوبارد القوية.

وقالوزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس من جانبه، في مقابلة مع قناة "إيه آر دي" الألمانيّة، إنّ القرار في هذا الإطار "يعتمد على كثير من العوامل ويتمّ اتّخاذه في المستشاريّة". وبيستوريوس اشتراكي ديموقراطي مثل شولتس، وهو لم يُسأل عن التصريحات التي أدلت بها بيربوك.

دبابات ليوبارد ألمانية لأوكرانيا...ما سر التردد الألماني؟

ورفضت ألمانيا حتى الآن منح موافقتها لدول أخرى مثل بولندا لتصدير ليوبارد التي تصنعها. وأعرب البعض في ألمانيا عن مخاوفهم من أن إرسال الأسلحة القوية يمكن أن يستفز روسيا ويؤدي فقط إلى تصعيد الحرب.وقال رئيس الوزراء البولندي إن أوكرانيا لا يمكنها الانتظار وإذا استمرت برلين دون حسم أمرها فإن وارسو ستتصرف.

وتابع أنه إذا لم نحصل على اتفاق مع ألمانيا بشأن دبابات ليوبارد، فإن بولندا ستشكل "ائتلافاً مصغراً" مع الدول المستعدة للتبرع ببعض دباباتها الحديثة للقتال في أوكرانيا.

شولتس لايزال متردداً

وجاءت التعليقات يوم الأحد في الوقت الذي قال فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه لا يستبعد إمكانية تسليم دبابات لوكلير القتالية لأوكرانيا، فيما أعلنت بريطانيا بالفعل أنها سترسل دباباتها من طراز تشالنجر 2 إلى أوكرانيا.

ولدى سؤاله مجدّدًا عن تسليم دبّابات ليوبارد، خلال مؤتمر صحافي إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد في باريس، لم يكن شولتس حاسمًا، وكرّر الحاجة إلى العمل بالتشاور مع حلفاء أوكرانيا بشأن قضايا تسليم الأسلحة.

يشار إلى أنه من أجل أن تقوم دول ثالثة بتصدير الدبابات ألمانية الصنع، يجب على الحكومة في برلين إعطاء موافقتها. وتتعرّض الحكومة الألمانيّة لضغوط متزايدة من أجل تزويد أوكرانيا دبّابات ليوبارد التي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على ساحة المعركة ضدّ القوّات الروسيّة.

وقال الألمان خلال اجتماع موسع في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية بغربي ألمانيا يوم الجمعة، إنهم لم يتخذوا قراراً بشأن شحن دباباتهم من طراز ليوبارد 2، والتي تقول كييف إنها ضرورية لاستعادة الأراضي التي احتلتها روسيا.

ع.ح./ح.ز. (د ب ا ، رويترز)