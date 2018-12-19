صحيفة: الإدعاء الألماني يوجه اتهامات لأحد معارف العمري

قالت صحيفة "دي تسايت" الألمانية اليوم الثلاثاء (الخامس من مارس / آذار 2019) إن الادعاء الألماني وجه تهمة التخطيط لتنفيذ هجوم في ألمانيا لمواطن روسي من معارف أنيس العمري، الذي نفذ هجوما آخر على أحد أسواق عيد الميلاد في برلين عام 2016.

وقالت السلطات إن المشتبه به يدعى ماجومد علي وإنه يبلغ من العمر 31 عاما ومحتجز على ذمة التحقيقات في برلين منذ أغسطس/ آب الماضي. وقالت الصحيفة، دون ذكر مصادرها، إن الروسي المشتبه به متهم بالتخطيط لشن هجوم تفجيري آخر في ألمانيا مع صديق ومع العمري. وكانت الشرطة قد قتلت العامري بالرصاص في إيطاليا بعد يومين من هجوم برلين الذي أودى بحياة 12 شخصا في سوق عيد الميلاد. ولم يتسن الحصول على تعليق من أحد ممثلي الادعاء أو من محكمة برلين.

وفي سياق متصل كشفت وثائق لسلطات الأمن الألمانية أن المخابرات المغربية علمت بالصدفة عام 2016 بشأن التونسي أنيس العمري، منفذ هجوم الدهس في برلين.

ووفقا للوثائق، التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قدمت الاستخبارات المغربية للمكتب الاتحادي للشرطة الجنائية في ذلك الحين معلومات مفصلة عن مغربي، ومغربي-فرنسي، والعمري. وكانت الاستخبارات المغربية تركز في ذلك على اتصالات محتملة للثلاثة مع أنصار لتنظيم داعش في سورية أو ليبيا أو العراق.

وطُلب من المكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية الألمانية) في ذلك الحين بالتحري عن المعلومات القادمة من المغرب. واتضح عبر اللجنة البرلمانية المختصة بالتحقيق في الهجوم أن الاستخبارات الداخلية الألمانية لم تتحر عن المعلومات سوى لدى الاستخبارات الأمريكية، والتي لم تقدم ردا إلا عقب وقوع الهجوم. يُذكر أن طالب اللجوء المرفوض وتاجر المخدرات، أنيس العمري، نفذ هجوم دهس بشاحنة في إحدى أسواق عيد الميلاد في برلين في 19 كانون أول/ديسمبر عام 2016 وأسفر الهجوم عن مقتل 12شخصا وإصابة أكثر من 70 آخرين. ولقي العمري حتفه عقب ذلك بأيام قليلة برصاص الشرطة الإيطالية.

هـ.د/ح.ز (رويترز، د ب أ)