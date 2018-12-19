 صحيفة: الإدعاء الألماني يوجه اتهامات لأحد معارف العمري | أخبار | DW | 05.03.2019

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أخبار

صحيفة: الإدعاء الألماني يوجه اتهامات لأحد معارف العمري

لازالت قضية أنيس العمري، منفذ هجوم الدهس في برلين والذي قتلته الشرطة في إيطاليا عام 2016 تتفاعل، فقد كشفت صحيفة ألمانية أن الإدعاء الألماني وجه اتهامات لأحد معارف العمري للاشتباه في تخطيطه لشن هجوم تفجيري آخر في ألمانيا.

Fahndungsfotos des gesuchten Tunesiers Anis Amri (picture alliance/dpa/A. Dedert)

قالت صحيفة "دي تسايت" الألمانية اليوم الثلاثاء (الخامس من مارس / آذار 2019) إن الادعاء الألماني وجه تهمة التخطيط لتنفيذ هجوم في ألمانيا لمواطن روسي من معارف أنيس العمري، الذي نفذ هجوما آخر على أحد أسواق عيد الميلاد في برلين عام 2016.

مختارات

ذكر تقرير إعلامي أن السلطات الإيطالية تستند في تحقيقاتها بشأن منفذ هجوم برلين عام 2016 أنيس عمري بأنه لم يكن فاعلا منفردا، بل كان جزءا من خلية إرهابية على علاقة بمسجد في برلين. (15.12.2018)

كشف تقرير لموقع "فوكوس" أن السلطات الأمنية الألمانية عملت على إبعاد مقرب وشريك من أنيس العمري إلى تونس للتغطية على تورطه المحتمل في حادث الدهس الإرهابي في سوق عيد الميلاد في 19 من ديسمبر عام 2016، والبرلمان يحقق. (22.02.2019)

وقالت السلطات إن المشتبه به يدعى ماجومد علي وإنه يبلغ من العمر 31 عاما ومحتجز على ذمة التحقيقات في برلين منذ أغسطس/ آب الماضي. وقالت الصحيفة، دون ذكر مصادرها، إن الروسي المشتبه به متهم بالتخطيط لشن هجوم تفجيري آخر في ألمانيا مع صديق ومع العمري. وكانت الشرطة قد قتلت العامري بالرصاص في إيطاليا بعد يومين من هجوم برلين الذي أودى بحياة 12 شخصا في سوق عيد الميلاد. ولم يتسن الحصول على تعليق من أحد ممثلي الادعاء أو من محكمة برلين.

وفي سياق متصل كشفت وثائق لسلطات الأمن الألمانية أن المخابرات المغربية علمت بالصدفة عام 2016 بشأن التونسي أنيس العمري، منفذ هجوم الدهس في برلين.

ووفقا للوثائق، التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قدمت الاستخبارات المغربية للمكتب الاتحادي للشرطة الجنائية في ذلك الحين معلومات مفصلة عن مغربي، ومغربي-فرنسي، والعمري. وكانت الاستخبارات المغربية تركز في ذلك على اتصالات محتملة للثلاثة مع أنصار لتنظيم داعش في سورية أو ليبيا أو العراق.

 وطُلب من المكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية الألمانية) في ذلك الحين بالتحري عن المعلومات القادمة من المغرب. واتضح عبر اللجنة البرلمانية المختصة بالتحقيق في الهجوم أن الاستخبارات الداخلية الألمانية لم تتحر عن المعلومات سوى لدى الاستخبارات الأمريكية، والتي لم تقدم ردا إلا عقب وقوع الهجوم. يُذكر أن طالب اللجوء المرفوض وتاجر المخدرات، أنيس العمري، نفذ هجوم دهس بشاحنة في إحدى أسواق عيد الميلاد في برلين في 19 كانون أول/ديسمبر عام 2016 وأسفر الهجوم عن مقتل 12شخصا وإصابة أكثر من 70 آخرين. ولقي العمري حتفه عقب ذلك بأيام قليلة برصاص الشرطة الإيطالية.

هـ.د/ح.ز (رويترز، د ب أ)

  • Deutschland GSG 9 (picture alliance/dpa/Hannibal)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    مستعدون للتعامل مع الحالات الصعبة

    فرقة الـ GSG9، وهو مختصر لعبارة (مجموعة حماية الحدود 9)، أنشئت في سنة 1972 بعد أن فشلت الشرطة الألمانية النظامية في إنقاذ رهائن إسرائيليين اختطفهم ارهابيون فلسطينيون في أولمبياد ميونيخ. وكان تشكيلها مثيرا للجدل، حسب بعض السياسيين في ألمانيا الذين وجدوا فيها بقية من قوات أس أس النازية سيئة الصيت.

  • Lufthansa Landshut 1977 - 2017Rückkehr der Landshut-Geiseln nach Frankfurt (picture-alliance/dpa/dpaweb)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    بناء سمعة طيبة

    أول مهمة تولتها الـGSG9، نعتت بـ"عملية النار السحرية". وقد أكسبتها سمعة طيبة. فبعد أن اختطف إرهابيون فلسطينيون طائرة "لوفتهانزا" سنة 1977، تمكن فريق الأمن العام9، من إنقاذ الركاب في عملية مدتها سبع دقائق، بمقديشو. وأصيب، حينها، عضو من المجموعة، بالإضافة إلى مضيفات بجراح، بينما قتل ثلاثة من أصل أربعة خاطفين. وللأسف، قتل الطيار قبل الشروع بالعملية.

  • Deutschland Ulrich Wegener gestorben | Verleihung des Bundesverdienstkreuzes 1977 (imago/Sven Simon)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    مكافأة على مهمة منجزة

    "أولريش فيغنر"، واحد من الأعضاء المؤسسين لـ GSG9، حصل على شهادة استحقاق من الحكومة الألمانية بعد تلك العملية الناجحة.وصار يلقب بـ"بطل مقديشو". توفي في 28 ديسمبر/ كانون الأول2017، عن عمر ناهز الـ88 عاما. ولم يكن أبدا معجبا بلقبه؛ بل كان يردد دائما: "قمنا بالمهمة معا."

  • G8-Gipfel in Heiligendamm 2007 | GSG9 Patrouille (Getty Images/A. Hassenstein)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    حاضرون في البحر...

    ينشط فريق GSG9 لأداء عمله في حالات احتجاز الرهائن، وحالات الإرهاب والقيام بتفجير القنابل. ولكنه يعمل أيضا لتأمين المواقع، كما ظاهر في الصورة الملتقطة عشية قمة G9 (مجموعة الدول الصناعية الثمانية) عام 2007 في مدينة هايليغندام الشمالية.

  • Deutschland GSG 9 (picture-alliance/U. Baumgarten)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    ...كما هم جاهزون على الأرض

    معظم عمليات الـ GSG9 سرية، ويقال إنها شاركت في أكثر من 1900 عملية منذ تأسيسها. ويقع مقرها حاليا في مكانٍ ما بمدينة زانكت أوغستين الغربية، بالقرب من العاصمة الألمانية السابقة، بون.

  • Deutschland Übung der Bundespolizei für Terroranschlag (picture alliance/dpa/J. Carstensen)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    تدريب دائم

    يخضع أعضاء فريق الـ GSG9، لتدريب صارم تؤخذ فيه كل الاحتمالات بعين الاعتبار. وهنا يتعاملون مع هجمات إرهابيين مسلحين في محطة للسكك الحديدية. ويتم حاليا وضع خطط لتوسيع الوحدة بمقدار الثلث ومنحها مقرا آخرا في العاصمة برلين. وعلى الرغم من أن عدد أفرادها يبقى سريا، إلا أن وسائل الإعلام تقدره في حدود 400 عنصراً. تيموثي جونز/ مريم مرغيش


مختارات

GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

تخطط ألمانيا لتوسيع وحدة الشرطة التابعة لها الموسومة بفرقة GSG9، وذلك نظرا لاستمرار التهديد الإرهابي الذي تتعرض له. وتتمتع هذه المجموعة بتاريخ متميز امتد على زمن تجاوز أربعة عقود. (16.01.2018)  

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