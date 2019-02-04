صحيفة: ارتفاع عدد طالبي اللجوء لألمانيا من القارة الأمريكية

متغيرات كثيرة طرأت وتطرأ يوميا على مشهد الهجرة غير الرسمية، فبعد التخلي عن طريق إيطاليا، شهد مضيق جبل طارق نموا متزايدا لحركة قوارب المهاجرين القادمين من دول شمال أفريقيا. والجديد في الأمر هذه المرة أن التغيير شمل دول المنشأ. فبعد قارتي آسيا وأفريقيا، انضمت القارة الأمريكية إلى قائمة دول المنشأ للمهاجرين السريين إلى ألمانيا وإسبانيا ودول أوروبية أخرى، حسب ما نشرت صحيفة "راينيشه بوست" الألمانية نقلا عن إحصائيات المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء.

بيد أن الصحيفة أشارت أيضا إلى أن التغييرات الجديدة لم تحدث تعديلا كبيرا في معدل الاعتراف باللاجئين من دول القارة الأمريكية إلا بشكل طفيف، حيث ارتفعت نسبة الاعتراف من 19.4% إلى 20.5% فقط.

وقالت الصحيفة نقلا عن المصادر الرسمية في المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين إن عدد طلبات اللجوء من قبل مواطني فنزويلا مثلا تضاعف تقريبا، حيث ارتفع العدد من 206 إلى 407 طلبات خلال الفترة المنصرمة، فيما يحصل ثلث مقدمي الطلبات على حق الحماية والبقاء في ألمانيا مثلا. وتلي فنزويلا في عدد طلبات اللجوء كوبا وكولومبيا والبرازيل، حيث لا يحصل مواطنو البرازيل على حق الحماية إطلاقا وتكون نسبة الاعتراف عند الصفر.

وعموما وثق جهاز الإحصاء لدى مكتب الهجرة واللجوء إجمالا 817 طلبا للجوء والحماية من مواطني دول القارة الأمريكية. وطبعا لا يمكن مقارنة هذه الأرقام مع أرقام طلبت اللجوء من مواطني دول القارة الأفريقية أو الآسيوية إطلاقا.

بيد أن هجرة لاجئي دول القارة الأمريكية قد تأخذ في المستقبل ديناميكية قوية خصوصا في التوجه إلى إسبانيا، حيث لا يحتاج اللاجئون القادمون من الكثير من دول أمريكا اللاتينية إلى تعلم لغة جديدة ويندمجون بسرعة في المجتمع، أيضا بسبب الانتماء الديني المشترك.

ح.ع.ح/أ.ح (ك.أن.أ)