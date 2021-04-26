صحيفة إيرانية تطالب بمنع الدبلوماسيين الألمان من مغادرة إيران

طالبت صحيفة "كيهان" الإيرانية المتشددة اليوم الخميس (23 فبراير/ شباط 2023) القيادة السياسية في طهران باتخاذ إجراءات مشددة ضد ألمانيا، بعد طرد برلين لاثنين من الدبلوماسيين الإيرانيين.

واقترحت الصحيفة، التي تعتبر لسان حال تيار المحافظين في إيران، أن يتم كخطوة أولى منع أعضاء السفارة الألمانية في إيران من مغادرة البلاد، على أن يتم بعد ذلك رفع دعوى في طهران، ولاسيما ضد موظفي جهاز الاستخبارات الخارجي الألماني (بي إن دي).

وكانت الحكومة الألمانية أعلنت أمس الأربعاء طرد اثنين من الدبلوماسيين الإيرانيين كرد فعل على حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة إيرانية بحق مواطن ألماني من أصول إيرانية يدعى جمشيد شارمهد.وحملت محكمة ثورية في طهران شارمهد، البالغ من العمر 67 عاما، مسؤولية هجوم إرهابي، ضمن اتهامات أخرى، حسبما أعلن موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية، أول أمس الثلاثاء.

وينفي أقارب شارمهد وحقوقيون هذه الاتهامات بشكل قاطع.

وكانت العلاقات بين إيران والاتحاد الأوروبي تردت بسبب طريقة تعامل السلطات الإيرانية مع موجة الاحتجاجات التي أعقبت حادثة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني، وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على إيران بسبب ذلك، كما تردت العلاقات أيضا بين إيران وألمانيا.

مسائيةDW : حكم إيراني بإعدام مواطن ألماني إيراني.. كيف ترد برلين؟

الاتحاد الأوروبي يندد

ندّد الاتحاد الأوروبي الخميس بحكم الإعدام الصادر في حق مواطن ألماني إيراني محتجز في إيران واعتبره "غير مقبول"، مستنكراً تزايد عمليات اعتقال مواطنين أوروبيين في هذا البلد لـ"أسباب ملفقة". وقالت نبيلة مصرالي، المتحدثة باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن "الاتحاد الأوروبي يدين بأشد العبارات حكم الإعدام غير المقبول الصادر في حق جمشد شارمهد، الذي يحمل الجنسيتين الألمانية والإيرانية والمعتقل في إيران".

وأضافت "ارتفاع عدد مواطني الاتحاد الأوروبي الذين تحتجزهم إيران حاليًا لأسباب ملفقة يشكل قلقاً كبيراً". وشدّدت مصرالي على أنه "يجب إتاحة وصول" المحتجزين الأوروبيين إلى "الخدمات القنصلية".

وقالت "نحن على اتصال وثيق بالسلطات الألمانية. وسنبذل كل ما في وسعنا للدعوة إلى مراجعة قضائية مع الاحترام الكامل للإجراءات القانونية الواجبة وحق الاستئناف". وتابعت "نذكّر مرة أخرى بمعارضة الاتحاد الأوروبي بحزم لتطبيق عقوبة الإعدام في أي ظرف. إنها عقوبة قاسية ولا إنسانية".

وكانت إيران أعلنت في آب/أغسطس 2020 توقيف شارمهد (67 عاماً) الذي كان مقيمًا حينها في الولايات المتحدة، من خلال "عملية معقّدة"، من دون أن تحدّد مكان أو كيفية تنفيذها. أمّا أسرته، فتقول إن أجهزة الأمن الإيرانية اختطفته أثناء عبوره في دبي في العام 2020 وتم نقله قسرًا إلى إيران.

ع.ش/ص.ش (د ب أ، أ ف ب)