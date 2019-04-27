صحيفة: إعادة مرحل من كابول إلى ألمانيا جراء خطأ في تعريفه!

كشفت صحيفة بيلد الواسعة الانتشار قيام الحكومة الألمانية بإعادة طالب لجوء بعد ترحيله بشكل خاطئ إلى أفغانستان. وبحسب الخبر المنشور مساء السبت (27 أبريل/ نيسان 2019) فإن الحادث تمّ لدى ترحيل السلطات الألمانية لأفغان في شهر فبراير/ شباط من العام الجاري، حيث غادرت الطائرة وعلى متنها 32 أفغانيا، 14 شخصا منهم تعرض للسجن في ألمانيا بتهم مختلفة. ولدى وصول الطائرة إلى العاصمة كابول تبيّن أن أحد المرحلين ليس أفغانيا، بل إيرانيا كما يبدوا، فأعيد على متن الطائرة ذاتها إلى ألمانيا. وذكرت الصحيفة أن نقص الأوراق الثبوتية المقدمة من قبل بعض طالبي اللجوء قد تكون المسببة لمثل هذا الأمر.

ووفقا لبيانات حكومية فإن عدد من وجب بحقهم الترحيل عن ألمانيا بلغ نهاية فبراير/ شباط من العام الحالي 240 ألف شخص، بيد أن حوالي 184 ألف شخص من هؤلاء يحمل إذنا خاصا للبقاء في ألمانيا وهو ما يعرف باسم دولدونغ "Duldung".

وقبل أيام رحلت ألمانيا مجموعة تتألف من 30 طالب لجوء أفغاني إلى كابول. وهذه هى المجموعة الـ23 التي تقوم ألمانيا بترحليها منذ كانون أول/ديسمبر 2016. وتثير عمليات ترحيل طالبي اللجوء جدلا، حيث يقول المنتقدون إن الوضع في أفغانستان مازال خطيرا ولا يسمح بإعادة طالبي اللجوء.

ع.أ.ج/ و. ب (د ب ا، صحيفة بيلد)