صحيفة إسبانية: كيليان مبابي يختار ريال مدريد فريقا مستقبليا

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية الرياضية عن توقيع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي مع نادي ريال مدريد لمدة خمس سنوات. القرار يأتي بعد شهور من الشائعات والتكهنات حول وجهة مستقبل النجم الكروي البارع:

قالت صحيفة ماركا الرياضية الإسبانية اليوم الإثنين (19 فبراير/ شباط) إن المهاجم الفرنسي كيليان مبابي وقع على عقد مدته خمس سنوات مع نادي ريال مدريد اعتبارا من أول تموز/يوليو المقبل قادما من باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.

وارتبط مبابي 25/ عاما / كثيرا بالانتقال إلى ريال مدريد في السنوات الأخيرة، وقد أبلغ إدارة ناديه الفرنسي في صيف العام الماضي بأنه لن يجدد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وأضافت (ماركا) أن مبابي الفائز مع منتخب فرنسا بكأس العالم في 2018 أبلغ ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي مجددا هذه الرغبة الأسبوع الماضي في "اجتماع ودي".

وتابعت بأن كيليانمبابي الذي انضم لباريس سان جيرمان من موناكو في صيف 2017 طالب الخليفي بعدم تقديم أي عروض أخرى له لأنه وقع بالفعل مع ريال مدريد. وذكرت ماركا أن هذا الاتفاق تم منذ أسبوعين.

ولكن لم يتم تأكيد الصفقة بشكل رسمي، علما بأن مبابي أكد في أوائل كانون الثاني/يناير الماضي أنه لم يتخذ قراره بشأن مستقبله.

ع.أ.ج (د ب ا)