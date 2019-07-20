صحيفة ألمانية تكشف حقيقة قصة انتقال النمساوي آلابا إلى برشلونة

أثارت فرضية انتقال النمساوي دافيد آلابا إلى نادي برشلونة الإسباني تفاعلات كثيرة في الأيام الأخيرة. وقيل إن آلابا عرض نفسه على برشلونة والأخير قد يستجيب.
وزادت هذه الأخبار سخونة بتقرير من "ألموندو ديبورتيفو" الإسبانية إذ نشرت في عددها ليوم الاثنين (22 يوليو/ تموز) أن نادي بايرن ميونيخ لكرة القدم، ولأجل الحصول على مهاجم، عرض آلابا مقابل الحصول سواء على ليروي ساني، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، أو عثمان ديمبلي الذي يرغب برشلونة في التخلص منه. وحسب ذات الصحيفة فإن برشلونة ومنذ مدة مهتم بضم آلابا.
في المقابل، وقبل تقرير "ألموندو ديبورتيفو" هذا، كانت تقارير إعلامية بريطانية قد كشفت أن الألماني الدولي ليروي ساني أخبر مدربه بيب غوارديولا بعدم رغبته في الرحيل إلى ميونيخ.
وفور صدور التقرير الإسباني، سارعت مجلة "شبورت بيلد" إلى التقليل من صحة هذه المعلومات، مشددة أن أي مفاوضات سابقة بين بايرن وبرشلونة لم تجر في السابق. كما أوردت الصحيفة أن أي مقايضة بين آلابا ولاعب آخر غير مطروحة إطلاقا من قبل إدارة "آليانس أرينا"، إلا إذا ما تعلق الأمر بالمدافع جيروم بواتينغ، وهذه قصة أخرى.
واعتمادا على مصادر من إدارة بايرن، فإن الفريق الألماني لن يتخل على أي من نجومه، وآلابا بوجه الخصوص. وتضيف الصحيفة: "برشلونة وباقي الأندية، يمكنها أن توفر عليها عناء تقديم العروض، حتى وإن كان آلابا نفسه يود الرحيل إلى إسبانيا. كذلك مدير أعمال آلابا يريد تقييم سعر اللاعب البالغ من العمر 27 عاما في سوق الانتقالات، ويطرح اسمي برشلونة وريال مدريد للتداول". لكن أيّا من ذلك لن يحدث.
بذكر أن عقد بايرن ميونيخ مع آلابا ممتد إلى غاية 2012. بينما تبدو خزائن برشلونة وبعد التعاقد مع الفرنسي أنطوان غريزمان غير قادرة على استيعاب صفقة من حجم آلابا، الذي يقدر موقع "تراسفيرماركت الألماني" قيمته عند 55 مليون يورو.
و.ب
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
توتنهام هوتسبر
نشرت مجلة فوربس قائمتها لأغنى أندية العالم لكرة القدم. فاحتل فريق توتنهام هوتسبر المركز العاشر في القائمة، إذ يملك النادي 945 مليون يورو. وحاز الفريق على المركز الثاني في الدوري الانكليزي. ووصل الفريق إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
يوفنتوس تورين
نجح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا لهذا العام، لكنه تلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في النهائي. أما على الصعيد المالي فما زال النادي ضمن قائمة الأغنى في العالم، إذ تبلغ قيمة النادي نحو 1.12 مليار يورو.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
ليفربول
المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
تشيلسي
نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
أرسنال
خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
مانشستر سيتي
تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
بايرن ميونيخ
الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
ريال مدريد
احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
برشلونة
بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
مانشستر يونايتد
حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري