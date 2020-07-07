صحيفة ألمانية: تركيا تدفع لكل "مرتزق" في ليبيا 2000 دولار شهرياً

ذكرت صحيفة "دي فيلت الألمانية" في تقرير لها نشر يوم الخميس (التاسع من تموز/يوليو) أن الحكومة التركية تدفع لكل من "مرتزقتها" الذين يقاتلون في ليبيا 2000 دولار شهرياً.

ونقلت الصحيفة عن الخبير الأمني أرجان سيتلي أوغلو، مستشار الجيش التركي لشؤون مكافحة الإرهاب، تأكيده أن تركيا تدفع 2000 دولار لكل مقاتل لصالحها في ليبيا.

مشاهدة الفيديو 01:46 شارك من "بائع نقانق" و"طباخ لبوتين" إلى "تاجر حروب" في سوريا وليبيا.. تعرف على مالك مرتزقة فاغنر الروسية إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3crpU من "بائع نقانق" و"طباخ لبوتين" إلى "تاجر حروب" في سوريا وليبيا.. تعرف على مالك مرتزقة فاغنر الروسية





ووفقاً للصحيفة، فإن الدولة الليبية أيضاً تتحمل جزءاً من تكاليف الوجود التركي في ليبيا، مشيرة إلى تقارير تفيد بأن البنك المركزي الليبي قام مؤخراً بتحويل نحو 169 مليون يورو إلى شركة "SSTEK" (تقنيات الصناعات الدفاعية) التركية، التي تمتلك نصفها شركة BMC التركية لصناعة السيارات والدبابات، والمملوكة بدورها لمقرب من أردوغان.



م.ع.ح/ع.ج.م