صحيفة: أكثر من 700 ألف لاجيء أوكراني دخلوا ألمانيا

قالت صحيفة بيلد آم زونتاغ الألمانية اليوم السبت (14 مايو/أيار 2022) نقلا عن بيانات وزارة الداخلية إنه تم تسجيل أكثر من 700 ألف شخص فروا من الحرب في أوكرانيا في ألمانيا حتى الآن.

وأضافت الصحيفة أنه منذ بدء الحرب في 24 فبراير شباط حتى 11مايو أيار تم تسجيل 727 ألف و205 لاجئ في السجل المركزي للأجانب في ألمانيا يحمل 93 في المئة منهم الجنسية الأوكرانيةـ مشيرة إلى إن عددا كبيرا ربما يكون قد سافر إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي أو عاد إلى أوكرانيا.

وأفادت صحيفة بيلد إن نحو 40 في المئة من اللاجئين الأوكرانيين من القصر وأن النساء يشكلن 81 في المئة من اللاجئين البالغين المسجلين.

وفي سياق متصل قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إن تدفق اللاجئين الأوكرانيين إلى ألمانيا يتباطأ. وأضافت فيزر لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية اليوم السبت "في الوقت الراهن، يصل فقط نحو ألفي شخص من الفارين من أوكرانيا إلى ألمانيا كل يوم. في منتصف آذار/مارس، كنا نرى نحو 15 ألف شخص كل يوم".

وأشارت الوزيرة إلى أنه في الوقت نفسه، يعود نحو 20 ألف لاجئ، بعضهم كانوا في ألمانيا، إلى بلادهم في كل يوم عبر الحدود الأوكرانية مع بولندا.

وقالت فيزر إنها تفترض أن أغلبية الوافدين سيعودون إلى أوكرانيا. وأضافت "البعض سيبقى، إذا رأى الناس فرصة لإيجاد مكان لهم في سوق العمل الألمانية بمؤهلاتهم".

وأكدت الوزيرة الألمانية أن رعاية النساء والأطفال وكبار السن الذين فروا من أوكرانيا لا تزال تتطلب مجهودا إنسانيا كبيرا .

وذكر أحدث تقرير للمنظمة الدولية للهجرة أن الغزو الروسي تسبب في نزوح ضخم للأشخاص بما في ذلك أكثر من ثمانية ملايين أوكراني داخل البلاد.

وقالت وكالة للاجئين تابعة للأمم المتحدة يوم الخميس إن عدد الأشخاص الذين فروا من أوكرانيا تجاوز ستة ملايين في أسوأ أزمة لاجئين في أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

هـ.د/ع.ج.م (رويترز/د ب أ)