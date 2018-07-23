صحيفة: أردوغان يريد مراسم كبيرة خلال زيارته لبرلين

ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيأتي إلى برلين في زيارة رسمية لألمانيا في فصل الخريف هذا العام. ومن المنتظر أن تأتي تلك الزيارة في نهاية شهر سبتمبر/ أيلول، غير أنه لا تزال هناك مفاوضات حول تحديد موعد للزيارة، حسبما ذكرت الصحيفة في عددها الصادر السبت (28 يوليو/ تموز 2018). واستندت "بيلد" في خبرها إلى ما قالت إنها دوائر حكومية في أنقرة وبرلين.
وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية في برلين إن جدول مواعيد المستشارة أنغيلا ميركل يتم الإعلان عنه عادة في الأسبوع الذي يسبقه. وزعمت "بيلد" أن الرئيس التركي يريد مراسم كبيرة خلال زيارته المزمعة لبرلين، وكتبت أن أردوغان يريد أن تجرى له مراسم زيارة رسمية، والتي تتضمن استقبال الرئيس الألماني له بمراسم عسكرية وإقامة مأدبة عشاء رسمية.
وبحسب معلومات الصحيفة، يريد أردوغان أيضاً خلال زيارته الأولى لألمانيا عقب إعادة انتخابه رئيساً لتركيا، التحدث خلال فعالية إلى الجالية التركية هناك.
ورغم أن أردوغان زار ألمانيا عدة مرات في السنوات الأخيرة، على سبيل المثال عندما شارك العام الماضي في قمة مجموعة العشرين في هامبورغ، إلا أن الزيارة الجديدة ستكون هي الزيارة الرسمية الأولى له لألمانيا بعد تلك التي قام بها عندما تم انتخابه رئيساً لتركيا قبل أربعة أعوام.
وتشهد العلاقات الألمانية التركية توتراً منذ فترة على خلفية تعامل أنقرة مع المشتبه بهم في محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت قبل عامين، وكذلك على خلفية اعتقال السلطات التركية لمواطنين ألمان.
ص.ش/ ي.أ (د ب أ، أ ف ب)
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لهذه الأسباب تحافظ برلين على خط تواصل مفتوح مع أنقرة
تعد تركيا أحد أكثر الوجهات السياحية المحببة للألمان. وتتضمن الإجراءات الجديدة تشديد تعليمات السفر لتركيا ومطالبة المواطنين الألمان بتوخي الحذر، لكن مثل هذه التعليمات لا تمثل أقسى إجراء دبلوماسي يمكن أن تتخذه ألمانيا، التي كان من الممكن أن تصدر تحذيرا من السفر إلى تركيا.
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لهذه الأسباب تحافظ برلين على خط تواصل مفتوح مع أنقرة
تتمتع تركيا بأهمية خاصة كنقطة ربط بين أوروبا وآسيا علاوة على أهميتها الإستراتيجية كجارة لليونان وبلغاريا من ناحية، وسوريا والعراق وإيران من ناحية أخرى؛ أي أنها تقع على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وفي الوقت نفسه جوار مناطق مشتعلة في الشرق الأوسط.
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لهذه الأسباب تحافظ برلين على خط تواصل مفتوح مع أنقرة
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لهذه الأسباب تحافظ برلين على خط تواصل مفتوح مع أنقرة
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لهذه الأسباب تحافظ برلين على خط تواصل مفتوح مع أنقرة
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لهذه الأسباب تحافظ برلين على خط تواصل مفتوح مع أنقرة
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لهذه الأسباب تحافظ برلين على خط تواصل مفتوح مع أنقرة
ثقل سياسي جديد أضيف لتركيا بعد الاتفاقية الخاصة باللاجئين مع الاتحاد الأوروبي. ووفقا لأنقرة فإن تركيا استقبلت نحو 7ر2 مليون لاجئ منذ بداية الأزمة السورية. وتهدد تركيا بين الحين والآخر، بوقف التعاون مع الاتحاد الأوروبي وهو أمر لا يصب بالتأكيد في صالح ألمانيا ولا ترغب المستشارة ميركل في حدوثه، لاسيما قبل الحملة الانتخابية. ا.ف (وكالات)