 صحوة مولر بعد كبوة ليست بالقصيرة! | رياضة| تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية | DW | 25.11.2019

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رياضة

صحوة مولر بعد كبوة ليست بالقصيرة!

كان يشكو "سوء معاملة" شديدة على حد قوله من قبل المدرب السابق للبافاري نيكو كوفاتش، كادت تبعده إلى الدوري الإيطالي. لكن بعد رحيل كوفاتش ها هو توماس مولر ينتفض من جديد.

Fußball Bundesliga FC Bayern München - Borussia Dortmund (Getty Images/Bongarts/A. Hassenstein)

قبل رحيل مدرب بايرن ميونيخ السابق نيكو كوفاتش من البافاري، تحول لاعب خط الوسط توماس مولر إلى عنوان أزمة بين النادي والمدرب، أو بالأحرى وجها للأزمة بين اللاعبين والمدرب.

مختارات

توماس مولر ليس هدافاً فقط بل صانع ألعاب مميز، فقد أظهرت إحصائيات أنه واحد من أكثر اللاعبين مساعدة لزملائه في تاريخ الدوري الألماني منذ البدء بتسجيل نتائج المباريات في موسم عام 2004/2005، فما الرقم الذي حطمه مولر؟ (11.11.2019)

كان متوقعا بعد السباعية المدوية أمام توتنهام، أن يعود بايرن للبوندسليغا فيلتهم هوفنهايم، لكنه خسر على أرضه وفرّط في صدارة الدوري مع ظهور مشاكل خفية على السطح، قد تزيد من تذبذب المدافع عن لقب الدوري الألماني. (07.10.2019)

فريق إيطالي يرغب بالحصول على خدمات توماس مولر، المهاجم غير السعيد مع بايرن. فهل يفكر مولر الذي يمثل الروح البافارية في ميونيخ جدياً بنزع قميص الفريق والانتقال إلى الدوري الإيطالي؟ (24.10.2019)

قبل 21 يوما بالتحديد، كان الدولي الألماني المعروف بمرحه والتزامه الشديد ممنوعا من اللعب إلا نادرا، فظهرت إشاعات تفيد بانتقاله الوشيك  إلى الدوري الإيطالي في الميركاتو الشتوي، وذلك بسبب الاحباط الشديد الذي شعر به في عهد كوفاتش. لكن شاءت الأقدار أن رحل كوفاتش وبقي مولر على الأقل إلى غاية اللحظة. 

وليس هذا فحسب، بل إن مولر "الثائر" منذ بداية الموسم ظهر تحت قيادة هانزي فليك، مدير الطاقم الفني للفريق والذي كان المدرب المساعد لكوفاتش، مختلفا تماما. صحيح أنه لم يحرز هدفا منذ 1326 دقيقة، لكن هذا لا يمنع من التأكيد على أن توماس مولر أنهى المباراة التي فاز فيها بايرن على مضيفه دورسلدورف برباعية نظيفة كواحد من أفضل لاعبي المباراة. بل كان اللاعب المفتاح بعد أن ساهم في صناعة الأهداف الأربعة جميعها، مزاولا بذلك دوره الحقيقي الذي لعبه مع البافاري لسنوات.

Fußball Bundesliga Fortuna Düsseldorf - Bayern München (Getty Images/Bongarts/L. Baron)

مباراة بايرن أمام دوسلدورف ضمن المرحلة 12 من منافسات الدوري.

من جهته، قاد خليفة نيكو كوفاتش الفريق إلى الفوز في مبارياته الثلاثة الأخيرة، وهذا يعني أن هانزي فليك وفي كل امتحان خاضه إلى غاية اللحظة حقق المطلوب بالكامل بما في ذلك استعادة نغمة الانتصارات إلى ديناصور البروندسليغا. وفي اللقاءات الثلاث اعتمد فليك على بطل العالم لمونديال 2014 توماس مولر. والأخير لم يخذله بل ردّ له الجميل بشكل مضاعف، وعبر رسائل بعثها الى كل من شكك في قدراته وعلى رأسهم كوفاتش. 

البولندي روبرت ليفاندوفسكي لم يفوت الفرصة نهاية مباراة الأسبوع الماضي للدوري، للإدلاء بشهاداته بخوصو مولر  معتبرا أن "توماس عاد إلى ما كان يقوم به في السابق. وهذا أمر رائع".

 ويذكر أن روبرت ليفاندوفسكي هذه المرة لم يكن له أي نصيب من الأهداف الأربعة والتي كان وراءها (بافارد (11)، توليسو (27)، غنلبري (34) وأخيرا كوتينيو (70).

Fußball - Bundesliga | FC Bayern München v Borussia Dortmund (Getty Images/Bongarts/A. Hassenstein)

هانزي فليك وتماس مولر في مباراة بايرن أمام دورتموند (9.11.19).

الملفت أنه في السنوات العشر الأخيرة كان مولر إلى جانب حارس المرمى مانويل نوير من الوجوه التسويقية الرئيسية للنادي البافاري، والأزمة التي مرّ بها اللاعب مؤخرا تزامنت مع أزمة النادي الذي انزلق في عهد كوفاتش حتى إلى المركز الخامس والسادس.

وكذلك الأمر بالنسبة لصحوته التي تزامنت بدورها مع نهوض الفريق واستعادته للياقته وقوته. ولم يبلغ اللاعب وفريقه المستوى المطلول بعد، لكنهما في الطريق إلى ذلك في علاقة تبدو جدلية إلى غاية اللحظة. 

و.ب

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