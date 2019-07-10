 صحف عالمية: التعامل الألماني مع ″ارتجاف ميركل″ يثير العجب | سياسة واقتصاد | DW | 11.07.2019

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سياسة واقتصاد

صحف عالمية: التعامل الألماني مع "ارتجاف ميركل" يثير العجب

ثالث واقعة ارتجاف للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل حصلت في أقل من أربعة أسابيع، الواقعة لم تتصدر الصحف المحلية فحسب، بل كانت محل اهتمام الصحف العالمية أيضا. وقد حملت معظم التعليقات طلبا محددا من المستشارة الألمانية.

Deutschland | Finnland | Angela Merkel | Antti Rinne (Reuters/H. Hanschke)

رغم تعقيبها على الأمر وتأكيدها على عدم وجود سبب للقلق، إلا أن واقعة الارتجاف الثالثة التي تعرضت لها المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل يوم أمس الأربعاء (العاشر من تموز/يوليو 2019) زادت من علامات الاستفهام. ورغم تقدير الثقافة السياسية الألمانية، للحياة الخاصة وتعاملها الهادئ عادة مع هذه الأمور، إلا أن الأصوات المطالبة للمستشارة بالمزيد من التوضيح لقطع الطريق على الجدل المحتمل، بدأت في الارتفاع.

صحيفة "برلينر تسايتونغ" الألمانية رصدت ردود فعل الصحافة العالمية التي سلطت الضوء على خصوصية الثقافة السياسية الألمانية التي تميزت بالتعامل الهادئ مع الأمر، وكتبت: " لا يوجد سبب للشك في تأكيد ميركل بأن حالتها جيدة. الأمر الحاسم هنا هو اليقين بأن الساسة ليسوا ماكينات، فهم مثل باقي البشر لديهم نقاط ضعف وأمراض وعيوب (..) يتعجب الإعلام الأمريكي من هدوء الألمان بعد ظهور صور ارتجاف مستشارتهم وهو أمر يحسب لصالح الثقافة السياسية لألمانيا ولمصداقية أنغيلا ميركل، رغم المناقشات الهيسترية التي تحدث في مواقف أخرى، وهذا هو الأمر الذي يجب أن يستمر".

صحيفة "كولنر شتات أنتسايغر"، سلطت الضوء على النقطة الفاصلة بين المرض كمسألة خاصة في حياة الساسة وبين تحوله لمسألة سياسية وكتبت ": "المرض امر طبيعي  للساسة أيضا، لكنه يتحول لأمر سياسي عندما يؤثر على قدرة السياسية/السياسي على أداء مهامه بطاقة كاملة. من الممكن أن يكون الأمر في حالة ميركل هو مسألة وقتية لا غير، لكن من الممكن أيضا أن يكون غير ذلك، ولذلك يتعين على المستشارة إيضاح هذا الأمر بشكل مفصل وإلا لا يمكن إيقاف الجدل".

مختارات

أما صحيفة بيلد واسعة الانتشار فنقلت جملة كتبتها ميركل عام 1997 في أحد الكتب عندما كانت وقتها وزيرة للبيئة وجاء فيها: "أرغب في اختيار الوقت الصحيح لاعتزال السياسة، هذا أمر أصعب بكثير مما كنت أتخيله في السابق، لا أرغب في الانتظار حتى أتحول لحطام بالكاد يقدر على الحراك" ثم عقبت قائلة: " المستشارة بالطبع ليست حطاما، لكن يبدو أنها فوتت التوقيت الصحيح للاعتزال، الارتجاف الذي لا يمكنها التحكم فيه هو صورة كاشفة سيئة".

صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" عقبت على اللقطات التي تظهر فيها المستشارة وهي ترتجف وكتبت: "هذه لحظات مؤلمة حتى للمشاهد نفسه، لأنها تلفت النظر على مناطق حساسة شديدة الخصوصية، ليس بالضرورة أن يمر الجميع بها. ولهذا السبب يمكن تفهم رغبة المستشارة في التوضيح والحديث عن عدم وجود مشكلة وتأكيد قدرتها على العمل... تكشف هذه التصريحات عن خوف ميركل من إمكانية تشكك الرأي العام في قدراتها، لكن في وقت لا يكفي تصريح ميركل بأن كل شيء على ما يرام، للتهدئة، عندها يتعين إرسال رسالة أخرى مفادها أنها خضعت للكشف الطبي. ليس المطلوب هنا الخروج بتقرير طبي مفصل، لكن تكفي الرسالة التي تقول إنها تتعامل مع صحتها بالجدية الكافية".


على الصعيد العالمي رصدت الصحف العالمية تعامل الألمان مع الواقعة التي تكررت للمرة الثالثة، وكتبت صحيفة "نيويورك تايمز": يقدر الألمان خصوصية الحياة الخاصة وصحة المستشارة ليست مسألة مهمة للرأي العام في العادة، لكن ارتجاف ميركل الأخير تصدّر وسائل الإعلام وأصبح محل نقاش دائم على القنوات الإخبارية".


صحيفة "فيغارو" الفرنسية كتبت: "عدم وجود توضيح طبي، هو مسألة من شأنها إثارة القلق. أنغيلا ميركل لم ترغب في الإفصاح عما إذا كانت قد حصلت على استشارة طبية. الرأي العام الألماني الذي احترم حتى الآن الحياة الخاصة للمستشارة، يبدأ في التساؤل ..ليس عن كفاءة قيادة المستشارة ولكن عن إمكانية أن تترك منصبها قبل الموعد المحدد".


صحيفة "لا ريبوبليكا" انتقدت غياب المعلومات الكافية عن حالة المستشارة وكتبت: "حدث الأمر (الارتجاف) هذه المرة أثناء استماع ميركل للنشيد الوطني مع رئيس الوزراء الفنلندي ..لم يستمر الارتجاف طويلا كما أن ميركل استعادت السيطرة على جسدها بسرعة، لكن غياب المعلومات يزيد من دقات جرس الإنذار".

ا.ف/إ.م 

  • Bundeskanzlerin Angela Merkel mit Krücken im Bundeskanzleramt

    إظهار الضعف ممنوع على الزعماء والرؤساء؟

    ممارسة الحكم انطلاقا من السرير

    سبق وأن حصل في عام 2014 أن اختفت أنغيلا ميركل عن الأنظار بعد حادثة تزحلق على الجليد في سويسرا. والتشخيص كان كسر غير مكتمل في الحوض. والمستشارة كانت تشعر بآلام قوية وكانت مجبرة على "الاسترخاء على السرير" طوال أسابيع، كما أعلن المتحدث باسم الحكومة. لكن رغم الإصابة واصلت ميركل إدارة الحكم. ومن أجل حضور جلسات حكومية كانت تأتي إلى المستشارية مستعينة بعكاز، كما كشف المتحدث باسمها شتيفان زايبرت.

  • Altkanzöer Helmut Kohl wischt sich mit einem Taschentuch die Nase

    إظهار الضعف ممنوع على الزعماء والرؤساء؟

    لا لإظهار الضعف

    تسببت البروستات في متاعب للمستشار الألماني الراحل هلموت كول في عام 1989. وحصل ذلك في فترة غير مواتية للغاية: فخلال مؤتمر الحزب المسيحي الديمقراطي كان منافس داخلي يعد لانقلاب ضد كول. ومن أجل عدم إظهار أي ضعف، أخفى كول المرض وحضر إلى المؤتمر وفرض نفسه. وبعدها أخضع نفسه لعملية جراحية.

  • Altkanzler Helmut Schmidt raucht eine Zigarette

    إظهار الضعف ممنوع على الزعماء والرؤساء؟

    "مئات المرات فاقدا للوعي"

    "لم أكن أبدا معافا بشكل تام"، هذا ما اعترف به المستشار الراحل هلموت شميت في عام 2014. وخلال فترة حكمه واجه دوما مشاكل صحية. لكنه وموظفيه حافظوا على سرية هذا الأمر، رعم أن موظفيه عثروا عليه مرارا فاقدا للوعي داخل مكتبه.

  • Frankreichs ehemaliger Präsident Francois Mitterrand

    إظهار الضعف ممنوع على الزعماء والرؤساء؟

    سر الدولة السرطان

    الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران (الصورة) كان مريضاً ولكن لم يعلن مرضه. ومنذ توليه السلطة تنبأ الأطباء بأنه سيعيش ثلاث سنوات فحسب، لكنها امتدت إلى 15 سنة. وبعد اعتزاله منصبه توفي بسبب سرطان البروستات. كما توفي رئيس فرنسا الراحل جورج بومبيدو بشكل مفاجئ بالنسبة للناس في عام 1974، لكن الوفاة لم تكن مفاجئة، فقد كان يعاني من السرطان وأخفى ذلك طوال سنوات.

  • Hillary Clintons Gesicht wird angestrahlt, während sie die Augen schließt

    إظهار الضعف ممنوع على الزعماء والرؤساء؟

    حملة انتخابية مريضة

    في الولايات المتحدة الأمريكية يمكن للمرض أن يؤثر على مصير الانتخابات. وأثناء السباق من أجل دخول البيت الأبيض بين الرئيس الامريكي الحالي دونالد ترامب وهيلاري كلينتون، تسبب شريط فيدويو في متاعب لوزيرة الخارجية السابقة، حيث ظهرت هيلاري كلينتون متعبة لاتكاد تطيق الوقوف على رجليها. وتحدث طبيب كلينتون عن التهاب في الرئة. وركز المنافس ترامب على صحته الجيدة مقارنة بصحة منافسته.

  • John F. Kennedy legt die Hand auf seine linke Brust

    إظهار الضعف ممنوع على الزعماء والرؤساء؟

    رئيس دولة تحت أثر المهدئات

    جون اف. كندي كان يملك جسدا واهناً. ولم يكن يظن أحد أن الرئيس الشاب الراحل كان مجبرا في بعض الأوقات على تناول ثمانية أدوية مختلفة في اليوم الواحد. كندي كان يعاني من فقر الدم الوبيل. وبدون العناية الطبية يكون هذا المرض مميتا. ونجا كندي عدة مرات من الهلاك، كما ذكرت دوائر مقربة. وكل هذا ظل طي الكتمان ضمن أقصى درجات السرية.

  • Franklin D. Roosevelt sitzt in einem Rollstuhl vor dem Weißen Haus

    إظهار الضعف ممنوع على الزعماء والرؤساء؟

    الرئيس على كرسي متحرك

    السياسيون يعملون على مستوى العالم على كتمان مرضهم. لكن لا أحد نجح في تلك المهمة مثل الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفيلت. قبل توليه الرئاسة في 1933، كان جليس الكرسي المتحرك منذ عشر سنوات. ولم يكن ناخبوه يعرفون شيئا عن ذلك. وإلى يومنا هذا لا يُعرف المرض الذي كان يعاني منه. ولا توجد إلا ثلاث صور تُظهر روزفيلت وهو يجلس على كرسي متحرك. والأمة كانت مصدومة عندما توفي "فجأة" في 1945.

  • Sloweniens ehemaliger Staatspräsident Janez Drnovšek steigt aus einem Auto aus

    إظهار الضعف ممنوع على الزعماء والرؤساء؟

    حياة جديدة قبل الموت

    الاصابة بسرطان الكلية غيًر حياة الرئيس الراحل لسلوفينيا يانيش درنوفشيك بشكل سريع. فالسياسي الظاهر في الصورة والذي ظل بشكل متواصل من 1992 حتى 2002 رئيسا للوزراء وبعدها رئيسا للبلاد تقهقر. وقلما ظهر بعدها للعلن وغير السكن من فيلا إلى كوخ في الجبال وكان يتغذى على النباتات واهتم بالبوذية. وفي 2008 توفي بسبب مرضه. باتريك غروس/ م.ا.م


مختارات

إظهار الضعف ممنوع على الزعماء والرؤساء؟

المستشارة ميركل ترتعش والعالم قلق، فهل المستشارة مريضة؟ وإلى حد الآن لا توجد إلا تكهنات ولا معلومات تسربت لوسائل الاعلام. هذا ملف صور يستذكر سير ساسة أداروا دفة الحكم رغم المرض. (02.07.2019)  

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